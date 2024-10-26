旗山老街在地數十年的元師傅滷味，每次路過都很多人潮排隊
平常日連在地人都會特地來買，尤其一出爐整個香氣瀰漫
路過都會被迷惑的 元師傅滷味，旗山必吃美食
常溫滷味，當下午茶、點心、散步美食都很推薦
食材用料都很堅持，每天新鮮備料燉煮
帶有自家風味，吃過20樣的品項、銅板美食一定要吃
尤其是鳳爪、鴨翅都是出爐秒殺，便宜好吃
還有小孩愛的泡麵、麻油米血、膠質飽滿的豬腳，都是我們愛買的
元師傅滷味 旗山老街
位置：高雄市旗山區中山路12號
營業時間：12:00~20:00 (週二公休)
電話號碼：0938 880 316
Line訂購：076665389
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靠近旗山車站，路過就會聞到滷味香氣，就是這間 元師傅滷味
很多外地客已經吃到都開始訂購冷凍宅配
旗山最好吃的滷味就是這間，獨門滷汁都是自家調配
搭配自制胡椒鹽，真的很美味
食尚玩家推薦報導過的 元師傅滷味，很多饕客也會慕名而來
北部或者外縣市，可ˇ用宅配冷凍，訂購後3~5天即可收到
價格實在很親民
還可以訂購冷凍宅配，都是新鮮滷製，冷凍宅配
檯面上也有包好的，一盒都只要25元，大家真的都是掃台購買
讓我們也失心瘋了，每一款都很想買
還有我個人很愛的豬皮阿~好Q
不僅可以當旗山老街散步美食，外帶回家冷藏起來
宵夜、隔天直接吃都OK唷!食材用料真的很新鮮，有夠便宜好吃
居然還有滷味泡麵加熱狗、黑輪，很多小孩喜歡
所以四點多都有很多家庭客、婆婆媽媽來買給孩子下課吃
一整包的比較大份，一包50元
老闆說他每天早上就要開始備料，中午就陸續出爐
使用祖傳的滷汁，搭配新鮮食材燉煮，堅持每天燉煮新鮮出爐
兩點左右檯面上的樣式最齊全
很多熟客都會直接先訂，或者現場掃台
當天兩點多抵達，想要豬腳已經被前面一個客人全部買走~~~就差幾分鐘…
旁邊還會看到員工不斷的清洗內臟、清洗鴨翅兼具拔毛
銅板美食一點都不馬虎，難怪在老街上已經賣十幾年
最狂的招牌鳳爪，幾乎都是掃台再買
我跟孩子也很愛，很入味好咀嚼、整個清香風味帶甘甜
內臟內有些都是用趁重量，依據現場價格為主
樣式真的很多，還有高雄知名的口香糖
老闆說胡椒都是中藥行新鮮研磨買回來調配自家口味
有小孩就不要加辣度
有時要稍微等候，因為都會遇到買一堆的饕客
有先預訂真空冷凍，現在買也能直接取貨
只要提前訂購即可，店家都會幫忙新鮮準備好
太多朋友敲碗，現在不用跑太遠、不用出門
就可以訂購元師傅滷味宅配到府啊!
回家直接冷凍保存，想吃再來出來常溫退冰就可以吃
老闆說都是下單才新鮮滷製，冷卻後真空包裝、冷凍宅配
高雄價格最親民實在的元師傅滷味
口味都會清楚標示，建議一禮拜內食用完畢
宅配包還會另外附贈胡椒包，胡椒會帶一點辣度
如果有孩子吃不要加~加了香氣會更加提升!
餐盒的打開來就可以大口吃
放到晚上都沒問題，還可以一邊吃一邊小酌
旗山老街常溫滷味推薦，清香滋味不是那種太過於厚重
反而香氣清香帶微甜，吃了才不會膩
也把泡麵買回家，泡麵是使用滷汁滷製
外帶還看老闆把滷汁淋上，讓泡麵帶濕潤提味唷!
逛老街也可以比滷味美食帶回家，簡單解決一餐
泡麵很夠味，這樣是兩包份量，跟家人孩子一起分享吃
冷藏放隔天，香氣會更加入味
鳳爪就是雞腳，有夠好吃的
咀嚼啃食就可以感受到新鮮度
鹹香風味帶有甘甜滋味，細嫩肉質好咀嚼
軟骨、小鳥蛋、劉德華愛的鴨舌都要買
軟骨很大塊，本來以為很柴
意外的軟嫩好咀嚼帶有軟骨脆度
雞珍也是我個人愛吃的，帶軟嫩鮮甜
滷汁真的很清香，吃多不會膩的那種
胡椒是靈魂重點，整個鹹香提味
劉德華最愛的鴨舌頭，老爸很愛吃~
買一份不夠，真的三兩下被解決吃完
大推鴨翅，一點都不柴也不硬
整個清香甘甜引出鹹香，追劇殺手美食
軟Q豆干、鬆綿的花生
胡椒香氣瀰漫的毛豆，也都是自家製作
豬耳朵也是下飯美食，胡椒味道很渾厚，帶出豬耳朵的脆度
很適合小酌、配啤酒
看似簡單的黑輪，味道比想像中還要濃郁，軟嫩好咀嚼~小孩愛吃已回購
冷凍宅配真空包滷味，退冰打開來就可以吃
宅在家、週末宵夜美食不可少
可以宅配訂購 元師傅滷味，旗山老街被遺忘的在地常溫滷味
價格真的很便宜
食尚玩家推薦、許多媒體報導過，還得過很多獎項唷~
旗山老街一定要吃的滷味小吃，路過絕對會被香氣吸引
於旗山車站前方不遠處，紅色斗大招牌就是