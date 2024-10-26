很終於終於公主要開始寫第二篇關於搭乘飛機的文章了

以往公主搭乘飛機不論是經濟艙豪經艙或者是商務艙都好，都沒想過要把搭乘飛機的體驗寫下來，跟大家分享或做個紀錄

這一篇文章，公主將會開箱長榮航空短程飛行，桃園國際機場飛往日本沖繩那霸的商務艙體驗

長榮航空的報到櫃檯是在桃園國際機場第二航站，商務艙報到櫃檯在第14行，經濟艙在第20行

進入報到大廳就會看到一個指示牌列名每個艙等的報到櫃檯

報到櫃檯的服務以及托運行李的流程非常順暢快速，確認行李案件過關之後就能前往出境大廳

出境之後，就直接跟著指示牌前往2樓長榮航空商務艙的貴賓室

比起疫情的時候，很多餐廳都開了，更多的食物選擇

長榮航空商務艙貴賓室的入口

貴賓室裡的嬰兒室，有提供電腦使用空間以及置物櫃

這裡的座位區，地方很明亮寬闊，可是位子以為只之間的隔離比較接近，感覺上少了一些隱私

貴賓室食物都不錯，不會大好吃，可是也不難吃（甚麼評論嘛 哈哈），下面有給吃後感，大致上都是中華料理，也有意麵、蘑菇濃湯，因爲是午餐時間，蠻多人取餐的，所以不便拍照了，而且自助餐區不會很大空間，就一個U型臺位，公主就拿了回到座位區拍照給大家看

這碟的菜都不錯 ，喜歡那個肉粹大丸子

蘑菇湯，不好喝，濃郁，看似好喝，可惜平淡無味，可以自行加些鹽巴

今天的飛機是A321，商務艙2-2，8個位子，經濟艙3-3。登機口是在C5R，距離貴賓室5分鐘步行，需要搭接送巴士前往停機坪登機，看來這架飛機真的是有一點歷史了，呵呵

這就是今天的2K位子

電視螢幕就是老舊的那種款式，椅子以及電視機的遙控就在倚靠的左右手兩旁，非常的簡單操作，不像現在的新型飛機

飛機上的安全須知以及供應的耳機，耳機應該是防噪音的，可是工作沒有使用到，所以不做評論

坐下之後腳伸長就是椅子的寬度了，還算舒服

這次選擇靠窗座位，飛機準備起飛了

短程一個多小時的飛行時間有供應一份輕食跟飲料

機上飲料是選擇長榮特調，裡含鳳梨汁，雪碧，蔓越莓汁

食物是蔬菜豬肉串以及水果，豬肉串的豬肉有點過硬，可是味道甜酸蠻不錯，很開胃

簡單的吃完輕食之後，夕陽餘暉的黃昏，飛機就慢慢地開始降落在沖繩那霸國際機場

入境之後，就跟著指示牌往單軌火車的方向先去搭乘車去住宿的飯店，星野OMO5

公主後記：

服務人員態度：很好，友善

螢幕觸感比較慢，按了之後要等個2秒鐘吧 呵呵

如果是飛日本沖繩那霸搭乘商務艙的話，就選其他長榮時段的飛機或者是其他航空，這一趟的飛行雖然服務體驗上都蠻不錯，可是對比商務艙的價位以及飲食方面就有些不划算

謝謝閱讀。分享。推薦度：3.5🌟