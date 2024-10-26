為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

Princess 人氣：11
share
窩客好文

Princess

發表篇數：160篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

很終於終於公主要開始寫第二篇關於搭乘飛機的文章了

以往公主搭乘飛機不論是經濟艙豪經艙或者是商務艙都好，都沒想過要把搭乘飛機的體驗寫下來，跟大家分享或做個紀錄

這一篇文章，公主將會開箱長榮航空短程飛行，桃園國際機場飛往日本沖繩那霸的商務艙體驗

 

長榮航空的報到櫃檯是在桃園國際機場第二航站，商務艙報到櫃檯在第14行，經濟艙在第20行

進入報到大廳就會看到一個指示牌列名每個艙等的報到櫃檯

報到櫃檯的服務以及托運行李的流程非常順暢快速，確認行李案件過關之後就能前往出境大廳

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

出境之後，就直接跟著指示牌前往2樓長榮航空商務艙的貴賓室

比起疫情的時候，很多餐廳都開了，更多的食物選擇

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

長榮航空商務艙貴賓室的入口

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

貴賓室裡的嬰兒室，有提供電腦使用空間以及置物櫃

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

這裡的座位區，地方很明亮寬闊，可是位子以為只之間的隔離比較接近，感覺上少了一些隱私

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

貴賓室食物都不錯，不會大好吃，可是也不難吃（甚麼評論嘛 哈哈），下面有給吃後感，大致上都是中華料理，也有意麵、蘑菇濃湯，因爲是午餐時間，蠻多人取餐的，所以不便拍照了，而且自助餐區不會很大空間，就一個U型臺位，公主就拿了回到座位區拍照給大家看

這碟的菜都不錯 ，喜歡那個肉粹大丸子

蘑菇湯，不好喝，濃郁，看似好喝，可惜平淡無味，可以自行加些鹽巴

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

今天的飛機是A321，商務艙2-2，8個位子，經濟艙3-3。登機口是在C5R，距離貴賓室5分鐘步行，需要搭接送巴士前往停機坪登機，看來這架飛機真的是有一點歷史了，呵呵

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

這就是今天的2K位子

電視螢幕就是老舊的那種款式，椅子以及電視機的遙控就在倚靠的左右手兩旁，非常的簡單操作，不像現在的新型飛機

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

飛機上的安全須知以及供應的耳機，耳機應該是防噪音的，可是工作沒有使用到，所以不做評論

坐下之後腳伸長就是椅子的寬度了，還算舒服

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

這次選擇靠窗座位，飛機準備起飛了

短程一個多小時的飛行時間有供應一份輕食跟飲料

機上飲料是選擇長榮特調，裡含鳳梨汁，雪碧，蔓越莓汁

食物是蔬菜豬肉串以及水果，豬肉串的豬肉有點過硬，可是味道甜酸蠻不錯，很開胃

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

簡單的吃完輕食之後，夕陽餘暉的黃昏，飛機就慢慢地開始降落在沖繩那霸國際機場

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

 

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

開箱長榮航空商務艙台北飛沖繩那霸

入境之後，就跟著指示牌往單軌火車的方向先去搭乘車去住宿的飯店，星野OMO5

 

公主後記：

服務人員態度：很好，友善

螢幕觸感比較慢，按了之後要等個2秒鐘吧 呵呵

如果是飛日本沖繩那霸搭乘商務艙的話，就選其他長榮時段的飛機或者是其他航空，這一趟的飛行雖然服務體驗上都蠻不錯，可是對比商務艙的價位以及飲食方面就有些不划算

 

謝謝閱讀。分享。推薦度：3.5🌟

 

 

創作者介紹
創作者 princess 的頭像
princess

princess公主の吃喝玩樂日記本てちょう




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

使用金福氣遊台灣的獎金在台北WHotel紫艷中餐廳
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up