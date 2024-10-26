新竹湖口鄉舊稱大窩口，而老街裡的 小窩口柴燒PIZZA 是我們本次造訪的目的地，趁著平常休假日的人潮不多，好好地享受難得的恬靜時光。湖口還有另一處網美基地-薇絲山庭景觀咖啡廳，與小窩口柴燒PIZZA性質大相逕庭，若感興趣、時間也足夠，不妨順道去走動走動，感受山上山下不一樣的風情。

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天主堂改建的小窩口柴燒PIZZA

小窩口柴燒PIZZA位於湖口老街邊，早期是神父辦公室及附設天主教仁愛幼稚園，環境優雅靜謐，平日鮮少遊客佇足，但假日還是相當熱鬧的。

藏身於天主堂裡的小窩口柴燒PIZZA，有著古僕的外觀樣貌，後期搭建的小型驛站與老街記憶合而為一，被參參大樹包圍著，讓人感到沉靜與放鬆，我特別喜歡如此安靜的角落。

小窩口柴燒PIZZA有專屬停車空間，車道上去是寬闊的前庭，陽光穿透枝葉灑落地面，美呆了！

利用午餐前的短暫片刻參觀院子，這環境也太令人喜歡，可能前身是幼稚園用地的關係，明明外頭就是市區老街，卻彷彿來到山區的某個人家，那樣的閒情自在。

不確定天主堂當日是否開放參觀，我們從小窩口柴燒PIZZA入口進入，木造屋舍裡飄散出陣陣柴燒香，望著爐子裡的燒紅的木柴，按奈不住心中的期待，三步併二步地找座位去。

庭院有簡單的遊樂器材，腦海中不禁浮現當時幼稚園園童遊玩的畫面，彷彿一秒回到童年。

小窩口柴燒PIZZA的經營者是一對年輕夫妻，承襲義大利籍神父在客家庄無私奉獻的傳教精神，於天主堂重新規劃成為文化館之後，有了小窩口柴燒PIZZA這家店。

過去數次造訪湖口老街總會經過天主堂大門，幾年前偶然的機會曾經參觀過，只是當時是以簡單輕鬆的方式走走看看，但也留了下照片回味。

咖啡與書香，滿室的文藝風格，在這裡能夠自在地擁有一片小天地。

木窗與掛畫，為用餐區營造出滿滿的氛圍感，狹長型空間沒有左右鄰桌，能夠放鬆的聊天並享受美食。

小窩口柴燒PIZZA有適合幼兒的遊具與書籍，即使帶孩子同行也能安靜地好好吃飯。

小窩口柴燒PIZZA 菜單（素可食）

小窩口的披薩種類超過20種，無論是鹹是甜，是葷是素，任君選擇。除此之外還有飲品、點心與冰淇淋等，菜單只有一張，卻是滿滿的品項，實在有點難以下決定…..

小窩口柴燒PIZZA 獨特的客家風味

加點套餐包含一碗玉米濃湯，原本以為是普通的濃湯，想不到相當美味，有淡淡的奶油香，還有料好實在的玉米顆粒，灑上一點胡椒粉就很讚！可惜無法做單點，否則真想外帶回家給喜歡玉米濃湯的孩子。

獨創的在地風味─剝皮辣椒豬肉，是店裡的招牌特色，薄皮PIZZA愈嚼愈香，起司也不會過鹹，略有口感的剝皮辣椒豬肉沒有刺激味，反而相當溫和，將中式食材融入西式餅皮，完全無違和感。

我們喜歡在吃披薩時添加七味粉及些許的辣椒粉增加食物的層次，大家不妨試試。

一冷一熱的柚子茶與檸檬紅茶，在涼爽的秋天來一杯都是享受。柚子茶內容很單純，沒有過度的添加，而微甜的檸檬紅茶在嘴裡很舒服，有點滿足。

不是沒吃飽，而是外食的時候看著都好吃，什麼都想來一份，便加點了薯條雞塊套餐滿足口腹之慾。薯條與雞塊外脆內嫩，且完全不油膩，更沒有油耗味，賣相之好，不必沾醬就很美味。

偶爾放下孩子，規劃一場二人的約會，身心靈都相當滿足。

小窩口柴燒PIZZA就在老街口，順道在老街裡走一圈，平日人潮較少，更能感受這裡的鄉土民情。街上有原木創意坊、柑仔店、木酢達人、芋香餅、藝術品、花藝工坊、老戲院….等，找個機會來淘寶吧！

店家資訊

1100AM – 1800PM

（每週一、二公休）

0906-907762

新竹縣湖口鄉湖口老街108號(老湖口天主堂文化館)

※ 備停車場