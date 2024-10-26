JAPOLI義大利餐酒館

地址 : 106台北市大安區忠孝東路四段49巷2號 B1F

電話:0227316633

營業時間:11:30–22:30

<正文開始>

哈搂大家~

今天要來和大家分享超厲害的平價美味義料

JAPOLI義大利餐酒館

點我看更多

店面就位於忠孝sogo附近

繼光香香雞 旁邊的地下室

不仔細看還很容易錯過

室內是滿滿的義式風格

<菜單>

<上菜瞜>

今天點的是外送

難得外送到家還是沒有減少美味

很驚喜

特選美國安格斯牛排

今天點的是5分熟

覺得熟度剛好

送到家時超怕柴掉

但是沒想到還是 軟嫩多汁 不會太硬

直接吃 沾醬都好吃

牛肝菌菇茸燉飯

真的是滿滿滿的菇味啊

燉飯米心燉的也剛好

吃起來口感極佳

蘋果蜂蜜淋藍紋乳酪

這款是甜披薩

上面除了起司還有滿滿的蘋果加一些蜂蜜

最特別的是竟然搭配藍紋乳酪 口感多元豐富

吃了好多鹹食

來個美味的薄皮披薩換口味好讚

松露奶油義大利寬麵

松露義大利麵

用的是 有勁道的細扁麵

口感很好 吃來Q又不會太硬

調味淡淡的有奶香跟松露味道剛好

水牛城辣雞翅

雞翅雖然是有辣

但他用的乾乾 吃起還更爽口

好味也好吃 是沒有吃過的口感

​

<來個小總結>

ˋ真的是有被驚艷到 東西料理很義式

每樣餐點都有它的獨特跟創新

<資訊欄>

JAPOLI義大利餐酒館

地址 : 106台北市大安區忠孝東路四段49巷2號 B1F

電話:0227316633

營業時間:11:30–22:30

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