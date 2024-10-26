為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外發現的美味平價意料/餐點超豐富選擇超多/披薩義大利麵都好好味附菜單

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外發現的美味平價意料/餐點超豐富選擇超多/披薩義大利麵都好好味附菜單

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：41
share
窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：312篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Japoli義大利餐酒館
phone02-2731-6633
place台北市大安區忠孝東路四段49巷2號B1
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章

JAPOLI義大利餐酒館

地址 : 106台北市大安區忠孝東路四段49巷2號 B1F

電話:0227316633

營業時間:11:30–22:30

<正文開始>

哈搂大家~

今天要來和大家分享超厲害的平價美味義料

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外JAPOLI義大利餐酒館

點我看更多

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

店面就位於忠孝sogo附近

繼光香香雞[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外旁邊的地下室

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

不仔細看還很容易錯過[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

室內是滿滿的義式風格[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

<菜單>

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

<上菜瞜>

今天點的是外送

難得外送到家還是沒有減少美味[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

很驚喜

 

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外特選美國安格斯牛排

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

今天點的是5分熟

覺得熟度剛好[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

送到家時超怕柴掉

但是沒想到還是[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外軟嫩多汁 不會太硬

直接吃 沾醬都好吃[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

 

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外牛肝菌菇茸燉飯

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

真的是滿滿滿的菇味啊

燉飯米心燉的也剛好[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

吃起來口感極佳

 

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外蘋果蜂蜜淋藍紋乳酪

7DBC6825-4C4A-4F14-B22D-1E1F0518C4EA.jpeg

這款是甜披薩[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

上面除了起司還有滿滿的蘋果加一些蜂蜜

最特別的是竟然搭配藍紋乳酪 口感多元豐富[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

吃了好多鹹食

來個美味的薄皮披薩換口味好讚

 

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外松露奶油義大利寬麵

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

松露義大利麵

用的是[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外有勁道的細扁麵

口感很好 吃來Q又不會太硬

調味淡淡的有奶香跟松露味道剛好[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

 

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外水牛城辣雞翅

[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

 

雞翅雖然是有辣

但他用的乾乾 吃起還更爽口

好味也好吃 是沒有吃過的口感[台北西式]大安區忠孝復興站「JAPOLI義大利餐酒館」意外

<來個小總結>

ˋ真的是有被驚艷到 東西料理很義式

每樣餐點都有它的獨特跟創新

 

<資訊欄>

 

JAPOLI義大利餐酒館

地址 : 106台北市大安區忠孝東路四段49巷2號 B1F

電話:0227316633

營業時間:11:30–22:30

<延伸閱讀>

[台北美式]內湖區西湖站「Marcus老倉庫內湖店」超浮誇超飽足高cp雞肉凱薩沙拉/無限續飲料超滿足/豐盛又美味的多選擇早午餐

[台北美式]信義區市府站「the Diner 樂子」老字號分量十足的美式老牌餐廳/服務熱情餐點豐富

[台北美式]板橋區新埔站「德堡牛排」夜市價格高級享受的平價牛排/自助沙拉吧吃飽喝足
[台北美式]萬華區西門站「Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店」超厚又肉嫩多汁的高cp漢堡/雞肉沙拉炭烤酥香鮮甜

[台北美式]內湖區港墘站「Pizza CreAfe' 客意直火比薩.烤雞」內湖高水準豪邁大塊烤雞/內湖肉控好選擇

[台北美式]大安忠孝敦化站「史坦利美式牛排 敦化店」東區平價高水準超厚切牛排店/各式肉類種類選擇多

 
文章標籤
台北美食 台灣美食 台北 台灣 阿蕊仔吃吃喝喝 阿蕊仔 銅板美食 美食 taiwan taipei 捷運美食 平價 忠孝復興站 Japoli 義大利餐酒館 忠孝店
創作者介紹
創作者 阿蕊仔 的頭像
阿蕊仔

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up