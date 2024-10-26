此食記為花見團子造訪「芙蓉園中餐廳」 (造訪日期 : 2024/09)



「芙蓉園中餐廳」信義安和中式餐廳、酸菜白肉鍋

信義區中式合菜推薦、信義區聚餐推薦







芙蓉園中餐廳



地址 : 台北市大安區信義路四段199巷4號

電話 : 02 2708 4242

時間 : 11:00–14:00, 17:00–21:00

本次團子和家人來到「芙蓉園中餐廳」聚餐，店家是經營超過30年「芙蓉刀削麵之家」所開設的中餐廳，店家主打北平烤鴨，酸菜白肉鍋與中式合菜，由30年老店師傅掌廚，單點跟桌菜都有，店家位於信義路巷弄內，環境很舒適，可供聚餐，聚會，尾牙，春酒，從「捷運信義安和站」步行約3分鐘，即可抵達，交通十分便利。

一走進「芙蓉園中餐廳」馬上被寬敞舒適感所吸引，裝潢走的是典雅的中式風格，還有柔和的燈光，牆壁上掛著幾幅畫作，營造出一種古色古香的氣氛，有多張4人座位，還有多張適合多人聚餐的大圓桌，地下室還有提供包廂，空間顯得溫暖又不失精緻，讓人用餐起來放鬆又愜意。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

酸菜白肉鍋 (小)

使用炭火加熱的「酸菜白肉鍋」不時冒著熱騰騰的白煙，酸菜的發酵味道剛剛好，不會過酸，配料超級豐富的、除了有豬肉、還有螃蟹、蝦子、蛤蠣、獅子頭、豆腐、香菇、冬粉等食材，全部海陸匯集，湯頭更是完美融合了酸菜的酸香，讓我們越喝越上癮！份量超級多，很適合聚餐時點一鍋，多人一起品嚐，團子推薦來此必點的經典菜色！

麻辣臭豆腐

「麻辣臭豆腐」風味濃郁的臭豆腐吸收了麻辣湯的精華，軟嫩入味卻不嗆口，鴨血Q彈嫩滑，讓人大呼過癮。

醬爆雞丁

「醬爆雞丁」每一塊雞肉都吸飽了濃郁的醬汁，香濃又夠味，搭配上爽脆的小黃瓜更是美味無比，鹹香的滋味是白飯殺手，吃過就會立刻愛上。

糖醋魚片

「糖醋魚片」外皮炸得金黃酥脆，裹上酸甜的糖醋醬汁，每一口都有魚肉的鮮甜柔軟，再配上青椒、洋蔥，讓整體滋味更加豐富，大人小孩都喜歡，越吃越涮嘴。

蛤蜊絲瓜

「蛤蜊絲瓜」鮮甜多汁的絲瓜搭配上肥美飽滿的蛤蜊，還點綴上充滿驚喜的紅蘿蔔水花，鮮味完美結合，入口後清爽不油膩，健康滿點。

冬菇水蓮

「冬菇水蓮」團子很喜歡吃水蓮，店家水蓮的脆嫩可口，還特別加入香氣四溢的冬菇，每一口都帶有自然的鮮甜味，清爽又好吃。

小籠湯包

皮薄餡多的「小籠湯包」，一口咬下鮮甜的肉汁四溢，肉餡保有水分及肉香，搭配上醋和薑絲更顯提味，我們全家人都很喜歡，是每桌都一定有的單品。

牛肉捲餅

「牛肉捲餅」餅皮微酥，內餡的牛肉軟嫩帶汁，還有蔥絲和蔥花，配上鹹甜交錯的醬料，讓整個捲餅層次更加豐富，吃過就會立刻愛上。

豆沙鍋餅

「豆沙鍋餅」外酥內軟，還撒上滿滿的芝麻，豆沙內餡甜而不膩，剛好的甜度，讓這頓聚餐劃下完美句點。

整體來說，團子認為「芙蓉園中餐廳」菜色豐富，價位親民，30年老師傅的手藝遵循道地工法，從酸菜白肉鍋到豆沙鍋餅，每一口都能感受到北方菜的美味與精緻，可以單點也有豐盛的桌菜可供選擇，很適合家庭聚會、朋友聚餐或是公司尾牙，想找個地方好好享受中式合菜，絕對是不容錯過的好選擇！

菜單





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