「2024台灣設計展」(展期：10月26日至11月10日) 主展區西市場，在沈寂七年後歷經古蹟整修，讓帶有馬薩式屋頂、老虎窗建築特色的「L型本館」還原昔日風采，此次「2024台灣設計展」更透過策展團隊結合台南物產重新「造市」，用A7踅台南．造市場、A8踅seh西市與A9西門布市等三個主題展場，找回留下來和失去的記憶，再次成為鎂光燈焦點。



台南的文化融合了傳統與現代，形成了獨特的城市風貌，「2024台灣設計展」以「是台南，當是未來 The Next 400」為主題，概分主展區及衛星展區，二大展區遍及台南車站、南美館2館、西市場、321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館及各地商圈 (孔廟、國華友愛、永樂市場) 等，更以特色散步路徑，巧妙連結兩大展區，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間，邀請民眾一起到台南見證穿越時空的城市風貌。



2024台灣設計展

展覽日期：2024年10月26日 (六) 至11月10日 (日)

開放時間：週日至週五 10時～20時、週六 10時～21時

展覽地點：

A｜主展區：台南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫。

B｜衛星展區：321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、台南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場。

C｜設計響應：全台南市。

D｜設計食堂：淺草多功能中心。

門票：台灣設計展入場免門票，免費參觀。僅 C展區「設計響應」：「內外之相：曾培堯的藝術生命」須購票入場。

台灣設計展官網：https://designexpo.org.tw/zh-TW

「2024台灣設計展」主展區以台南市美術館2館、西市場及香蕉倉庫為核心，策劃 9大主題展覽及相關活動，呈現台南從傳統產業、前瞻產業及設計導入城市的全面向內容。其中西市場 (老台南人口中的大菜市) 在沈寂七年後歷經古蹟整修，讓帶有馬薩式屋頂、老虎窗建築特色的「L型本館」還原昔日風采，此次「2024台灣設計展」更透過策展團隊結合台南物產重新「造市」，用A7踅台南．造市場、A8踅seh西市與A9西門布市等三個主題展場，找回留下來和失去的記憶，再次成為鎂光燈焦點。



A7 踅台南．造市場：展覽以展期限定的虛擬服莊品牌 SFP (𝗦𝗙𝗣 = 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗛 𝗙𝗢𝗢𝗗 ⤬ 𝗙𝗔𝗦𝗛𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗖𝗧) 品牌概念店為首站，透過可以交易買賣的過程，落實「西市場」的本質。由台灣服裝時尚品牌 WISDOM、if&n、oqLiq 聯手創作的 SFP 品牌服飾，數量有限，可在品牌概念店購買。另一側的飲品店，將來自台南的風土食材轉化為專屬台南風味的調飲與冰品形成特色。



西市場曾經是台南最具規模的主要食材批發與布品交易市場，策展團隊以「吃」和「穿」兩道常民生活軸線作為切入視角，打造虛擬品牌 SFP，展現台南飲食風土與紡織產業的新面貌。進入「南服計畫」展區一條在半空中的伸展台，聚焦呈現台南紡織產業製程技術。



台灣之光 - 鳳梨纖維，低碳紗線製程有效回收鳳梨葉，提高鳳梨果物的經濟價值，避免鳳梨葉焚燒排碳汙染。



迷你火車延伸參觀民眾的視線，帶領民眾動線到電視牆前，再沿著側邊展牆，走入「南食計劃」展區。



「從風味帶出風土」米其林綠星餐廳 Embers 主廚郭庭瑋 (Wes)，使用台南特產食材虱目魚、火燒蝦與牡蠣製作料理，透過在地風味，引領料理呈現在地風土韻味。



嘉南平原是台灣最主要的農業產區，譽有「穀倉」之稱，成熟的稻穗孕育著富饒，忙碌前進的迷你火車宣示台南是產製蔗糖的重鎮。



台南市龍眼種植面積及產量皆佔全國第一，丘陵區的東山是全市龍眼最主要的產地，也是全國種植面積最大的地區。東山龍眼果肉豐厚甘甜，特別是經過傳統土窯烘焙出來的美味龍眼乾，更是美味。



A8 踅seh西市：在西市場的入口，設置拱形「吆喝門」，拱門內部架設數位跑馬燈，將傳統市場的吆喝聲進化，喚起市場內人群互動的熟悉感。



市場內部在合作商家門口掛上「霓虹招牌」，以未來感濃厚的賽博龐克風格，融合老市場的舊招牌，隱喻未來西市場的招牌和人氣都會與日俱增。



A9 西門布市：「市場」的消失源自於「需求」的轉移，西市場曾是日治時代台南最具規模的批發市場，更是南台灣最大布市，隨著成衣產業興起，西市場的布市也隨之沒落。



西門布市原為一片日式庭院，中央有噴水池，因商業需求築起回字型連棟建築而成為淺草商圈 (照片：「西門布市」入口意象)。



在布市內逛遊，發現部分商店裝有霓虹指示燈，指著店家介紹 QR Code 位置。



[2024台灣設計展台南散步路線 X Pikmin Bloom 迷你散步 與皮克敏同遊台南巷弄]

「Pikmin Bloom: 迷你散步」活動，設計展期間已下載皮克敏的玩家們，只要沿著主展區、衛星展區及特色散步路徑遊覽，即可在遊戲中獲得活動地點相關共8款飾品皮克敏金色花苗。



[不存在食堂 職人客座食堂主廚 分享人生百味]

2024台灣設計展期間，「不存在食堂」跳脫傳統餐廳概念，在淺草多功能中心開張，邀請各行各業的職人客座食堂主廚，帶來超過30場的食堂體驗講座活動。客座主廚橫跨繪本作家、建築師、日語教師、設計師、燈光師、音樂家、畫家、斜槓船長與古蹟文化工作者，接力下廚端出外面吃不到的私房菜，分享人生百味！



「不存在食堂」分階段開放報名，第一階段10月26日至31日、第二階段11月1日至5日、第三階段11月6日至10日。報名費用，依食材費用100至600元不等，亦有免費參加。詳情可上「藝遊台南」粉絲專頁查詢。

淺草多功能中心

地址：台南市中西區國華街三段5號

2024台灣設計展 Taiwan Design Expo'24，FB 專頁： 搜尋：台灣設計展

台南市西市場

地址：台南市中西區西門路二段177號 (大菜市)

大眾運輸：

1. 搭乘高鐵：抵達高鐵台南站後轉乘 H31 高鐵快捷公車，「建興國中 (府前路)」 站或「小西門 (大億麗緻)」站下，往西門路二段北向走約3分鐘到達。

2. 搭乘台鐵：抵達台鐵台南站後轉乘1號或7號公車，至西門路口站下車。

2024台灣設計展期間，「踅台南」專車：

路線A (台南火車站線)：台南轉運站 (321巷藝術聚落)→台南火車站→西市場→台南市美術館2館。平日9:30-20:30，每20分鐘一班；週六9:30-21:30、週日9:30-20:30，每10～15分鐘一班。

路線B (停車場接駁線)：永華市政中心 (正生公園停車場)→水萍塭公園停車場→藍晒圖文創園區→台南市美術館2館→西市場。僅假日行駛，週六9:30-21:30、週日9:30-20:30，每10～15分鐘一班。

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