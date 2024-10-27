Poetry如詩

位於劍南站、美麗華附近的Poetry如詩，台灣沉穩原木搭配歐洲質感家具裝飾選物，打造一個高雅輕奢用餐環境，宛如一座精美藝術展館，空間中點綴著綠色植栽，更像是一座都市綠洲，讓人暫時忘卻生活繁忙瑣事煩憂。如詩每周三有駐唱歌手現場演唱，整體用餐氣氛Chill放鬆，質感滿分儀式感拉滿。此外如詩用餐不限時，包廂不額外收費，還是寵物友善餐廳，餐點更是從9點供應早午餐，一路到入夜變身時尚餐酒館，是聚餐約會都適合的大直餐酒館，大直餐廳推薦給軟絲們，如詩一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北包廂餐酒館、台北寵物友善餐酒館推薦中。

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▻原文:大直餐廳推薦》Poetry如詩◅

如詩是近期新開幕的大直美麗華附近美食餐廳，占地超過百坪，氣派輕奢風格從門口就能略窺一二，推開沉穩貴氣黑色大門，映入眼簾的即是金碧輝煌富設計感挑高用餐空間，從早到晚提供早午餐、餐酒佳餚等，獨棟氣派宛如城市中的清新綠洲，來如詩躲避生活繁忙，文末教你說出通關密語獲得如詩招待餐點。

大直餐廳 Poetry如詩用餐環境

如詩選用原木做為裝潢基調，大面積原木桌面沉穩踏實，搭配綠色植栽，和歐風花瓶，結合自然風景打造一個能舒服用餐的都市綠洲，家具選物選用歐洲質感設計師品牌，簡約線條流暢圓滑，牆上五彩繽紛色彩畫作增添股童趣，還沒上餐已沉醉在如詩用心營造的舒適感之中。

如詩用餐不限時，從早上九點開始營業，提供早午餐，入夜後搖身一變變成輕奢時尚餐酒館，如詩一樣收錄在軟西的台北早午餐、台北餐酒館推薦中。

如詩主廚張榮恩曾任多家知名餐廳、飯店的主廚，他更是2017世大運副主廚，以台灣食材做發想，再融入世界各地獨特食材，創造出獨一無二精緻餐點，文末有如詩菜單、酒單可參考，大直餐酒館推薦給軟絲們。

此外如詩還是寵物友善餐廳，戶外區(09:00-營業結束)寵物牽繩必要，可落地；室內區(09:00-17:00)則是需有推車方可進入，不能落地，室內外區域都會提供水碗，其他台北寵物友善餐廳可參考軟西的台北寵物友善餐酒館、台北寵物友善餐廳、台北寵物友善咖啡廳推薦。

除了超大百坪用餐空間之外，如詩還有幾個可容納4-6人小包廂，包廂內家具選品也都極富巧思，更佛心的是如詩包廂無額外費用，跟姐妹想要較有隱私性的用餐空間，非常適合來如詩聚餐，大直餐廳包廂推薦給軟絲們。

軟西造訪如詩期間是平日晚上，但依舊人聲鼎沸座無虛席，有許多來慶生、聚餐的三五好友姐妹，也有來談生意的商業夥伴，是很適合多人聚餐的大直聚餐餐廳。

如詩一樣收錄在軟西的台北包廂餐廳、台北包廂餐酒館推薦中。

軟西造訪如詩的剛好是星期三，每周三如詩都有現場演唱，邊聽駐唱歌手Emily天籟美聲邊小酌用餐，細膩嗓音完美駕馭中英文經典歌曲，如詩一般行雲流水，還可以接受現場點歌，賓客們吃飽喝足又耳朵懷孕，氣氛Chill放鬆，吃到中途還有來如詩慶生的人客，直接獲得一首生日快樂歌，來如詩聚餐慶生都很適合。

大直餐廳 Poetry如詩 詩 人畫杯活動

如詩還有個詩人畫杯活動，可以用馬克筆動手繪製獨一無二的專屬酒杯，在等待餐點的同時也不無聊，打發時間又顯得藝術氣息爆棚，喝酒的時候更不會跟朋友搞錯杯子，雖然說軟西繪畫天分根本就是幼稚園等級，但自己完成酒杯還是很有成就感呀。

MO Sparkling White Wine氣泡白酒(NT280)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

畫好之後就可以請服務人員來倒酒，這款果香氣泡酒淡雅黃金色澤，喝下去高雅花香清新，尾韻甘甜潤口，微微氣泡感細緻，搭配如詩豐富精緻餐點恰到好處。

大直餐廳 Poetry如詩 美食介紹

爆漿布拉塔沙拉(NT390)

上面選用新鮮直送布拉塔起司，搭配台灣在地小農蔬菜，拌入油醋醬，酸爽開胃又有香醇奶香，蔬菜水潤爽脆搭配甜口季節水果，這盤不僅色彩繽紛，連口感口味都是多采多姿。

西班牙奶油蟹肉球(NT300)

這個蟹肉球就是西班牙傳統可樂餅，內餡是白醬醃過的蟹肉，上面搭配酸酸甜甜檸檬優格醬，一咬下去細綿柔滑瞬間在口中散開蟹肉甘美和奶香四溢，外層金黃酥脆，不愧是西班牙招牌菜色之一。

主廚濃湯(NT220)

這一季的濃湯順應萬聖節檔期是南瓜濃湯，服務人員介紹說是很濃很濃的南瓜湯，實際喝一口真的超濃稠滿滿甜氣，軟西覺得很像南瓜醬，尤其用上面焗烤麵包沾著吃更對味，麵包一咬下去超級卡滋作響，口口皆是香濃起司，南瓜湯喝到後面稍微偏酸不太耐喝，建議大家趁熱喝才能喝到那股濃郁甜香!

黑牛塔塔(NT390)

如詩選用雲林安格斯溫體黑牛，製成生牛肉塔塔，牛肉新鮮柔嫩滿溢鮮甜，搭配如詩特製醬料增添層次感，裡頭還有熟成蛋黃，和上方起司脆片，單吃潤口滑順，不腥溫和，起司遇熱化在口中，融入牛肉後濃而不膩，十分開胃。

一旁搭配的黑豆脆餅，配著吃既有脆口又有柔嫩，酥脆馨香乾爽，口口涮嘴。

拉各斯燉蝦(NT350)

如詩紅通通的蝦子是用番茄紅醬和大蒜奶油醬下去燉煮，Q彈肥美蝦肉裹滿醬汁除了番茄本身的酸爽感，還有奶香中和，燉煮後將醬汁牢牢鎖在蝦肉中。

牛肝菌野菇肚臍餃(NT420)

這道肚臍餃內餡法國牛肝菌和杜蘭小麥製成，蕈菇香氣撲鼻誘人，溫泉蛋咕溜滑順，餃類飽滿有Q度，整體清爽，黑木耳穿梭其中爽脆豐富滋味。

這道牛肝菌野菇肚臍餃是蛋奶素，素食者也可食用唷!

熱情的小羊(NT1080)

這道菜如詩選用羊肋排，上面淋上百香果醬真的一上桌就可以聞到滿滿熱帶水果風情，百香果醬裡面加入奶油調和，抑制過酸搶戲又能去腥讓羊肉更柔軟，吃起來真的酸甜帶勁又不腥不騷。

本來以為羊肉會很乾澀硬實，沒想到軟西根本沒用刀叉，嘴巴輕扯就把羊肉骨肉分離，肉香果香合拍，醬料相當加分。

帕弗洛娃蛋白霜(NT270)

洛神花蜜搭配蛋白霜，上面水果隨季節更換，這次剛好是鳳梨，印象中的蛋白霜都是偏硬，咬下去粉狀空虛又甜膩，如詩的蛋白霜綿密像雲朵，冰滑如奶油，內餡吃得到糖霜甜滋滋口感，鳳梨甜美配上酸爽洛神花，酸甜皆宜，不過份量滿大的，吃到後面稍甜，適合姐妹分食。

大直餐廳 Poetry如詩菜單

Poetry如詩酒單

Poetry如詩提供多種清酒、紅白酒、香檳等，最棒的是還有各種豐富調酒，這邊提供大家線上如詩酒單給大家參考啦。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

Poetry如詩

位於劍南站、美麗華附近的Poetry如詩，裝潢高雅奢華，氣氛舒適放鬆，質感時尚宛如一座精美藝術展館，占地200坪空間寬敞，包廂不額外收費，不限時用餐外還是寵物友善餐廳，餐點可以一路從早午餐吃到下午茶再到晚餐餐酒館，推薦軟絲們選個星期三小周末來如詩用餐，美聲天籟現場演唱再搭配精緻華麗餐點，不管約會或聚餐都儀式感拉滿，大直餐廳推薦給軟絲們，如詩一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北包廂餐酒館、台北寵物友善餐酒館推薦中。

▻原文:大直餐廳推薦》Poetry如詩◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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