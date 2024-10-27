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大直餐廳推薦「Poetry如詩」聚餐約會都適合的大直餐酒館 - 軟西，遊記

軟西，遊記 人氣：45
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軟西，遊記

發表篇數：497篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Poetry 如詩
phone02-85015416
place台北市中山區台北市中山區堤頂大道二段466號1樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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Poetry如詩

位於劍南站、美麗華附近的Poetry如詩，台灣沉穩原木搭配歐洲質感家具裝飾選物，打造一個高雅輕奢用餐環境，宛如一座精美藝術展館，空間中點綴著綠色植栽，更像是一座都市綠洲，讓人暫時忘卻生活繁忙瑣事煩憂。如詩每周三有駐唱歌手現場演唱，整體用餐氣氛Chill放鬆，質感滿分儀式感拉滿。此外如詩用餐不限時，包廂不額外收費，還是寵物友善餐廳，餐點更是從9點供應早午餐，一路到入夜變身時尚餐酒館，是聚餐約會都適合的大直餐酒館，大直餐廳推薦給軟絲們，如詩一樣收錄在軟西的台北餐酒館台北包廂餐酒館台北寵物友善餐酒館推薦中。

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跟著軟西看下去

▻原文:大直餐廳推薦》Poetry如詩

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如詩是近期新開幕的大直美麗華附近美食餐廳，占地超過百坪，氣派輕奢風格從門口就能略窺一二，推開沉穩貴氣黑色大門，映入眼簾的即是金碧輝煌富設計感挑高用餐空間，從早到晚提供早午餐、餐酒佳餚等，獨棟氣派宛如城市中的清新綠洲，來如詩躲避生活繁忙，文末教你說出通關密語獲得如詩招待餐點

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大直餐廳 Poetry如詩用餐環境

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如詩選用原木做為裝潢基調，大面積原木桌面沉穩踏實，搭配綠色植栽，和歐風花瓶，結合自然風景打造一個能舒服用餐的都市綠洲，家具選物選用歐洲質感設計師品牌，簡約線條流暢圓滑，牆上五彩繽紛色彩畫作增添股童趣，還沒上餐已沉醉在如詩用心營造的舒適感之中。

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如詩用餐不限時，從早上九點開始營業，提供早午餐，入夜後搖身一變變成輕奢時尚餐酒館，如詩一樣收錄在軟西的台北早午餐台北餐酒館推薦中。

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如詩主廚張榮恩曾任多家知名餐廳、飯店的主廚，他更是2017世大運副主廚，以台灣食材做發想，再融入世界各地獨特食材，創造出獨一無二精緻餐點，文末有如詩菜單酒單可參考，大直餐酒館推薦給軟絲們。

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此外如詩還是寵物友善餐廳，戶外區(09:00-營業結束)寵物牽繩必要，可落地；室內區(09:00-17:00)則是需有推車方可進入，不能落地，室內外區域都會提供水碗，其他台北寵物友善餐廳可參考軟西的台北寵物友善餐酒館台北寵物友善餐廳台北寵物友善咖啡廳推薦

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除了超大百坪用餐空間之外，如詩還有幾個可容納4-6人小包廂，包廂內家具選品也都極富巧思，更佛心的是如詩包廂無額外費用，跟姐妹想要較有隱私性的用餐空間，非常適合來如詩聚餐，大直餐廳包廂推薦給軟絲們。

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軟西造訪如詩期間是平日晚上，但依舊人聲鼎沸座無虛席，有許多來慶生、聚餐的三五好友姐妹，也有來談生意的商業夥伴，是很適合多人聚餐的大直聚餐餐廳。

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如詩一樣收錄在軟西的台北包廂餐廳台北包廂餐酒館推薦中。

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軟西造訪如詩的剛好是星期三，每周三如詩都有現場演唱，邊聽駐唱歌手Emily天籟美聲邊小酌用餐，細膩嗓音完美駕馭中英文經典歌曲，如詩一般行雲流水，還可以接受現場點歌，賓客們吃飽喝足又耳朵懷孕，氣氛Chill放鬆，吃到中途還有來如詩慶生的人客，直接獲得一首生日快樂歌，來如詩聚餐慶生都很適合。

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大直餐廳 Poetry如詩 詩人畫杯活動

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如詩還有個詩人畫杯活動，可以用馬克筆動手繪製獨一無二的專屬酒杯，在等待餐點的同時也不無聊，打發時間又顯得藝術氣息爆棚，喝酒的時候更不會跟朋友搞錯杯子，雖然說軟西繪畫天分根本就是幼稚園等級，但自己完成酒杯還是很有成就感呀。

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MO Sparkling White Wine氣泡白酒(NT280)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

畫好之後就可以請服務人員來倒酒，這款果香氣泡酒淡雅黃金色澤，喝下去高雅花香清新，尾韻甘甜潤口，微微氣泡感細緻，搭配如詩豐富精緻餐點恰到好處。

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大直餐廳 Poetry如詩 美食介紹

爆漿布拉塔沙拉(NT390)

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上面選用新鮮直送布拉塔起司，搭配台灣在地小農蔬菜，拌入油醋醬，酸爽開胃又有香醇奶香，蔬菜水潤爽脆搭配甜口季節水果，這盤不僅色彩繽紛，連口感口味都是多采多姿。

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西班牙奶油蟹肉球(NT300)

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這個蟹肉球就是西班牙傳統可樂餅，內餡是白醬醃過的蟹肉，上面搭配酸酸甜甜檸檬優格醬，一咬下去細綿柔滑瞬間在口中散開蟹肉甘美和奶香四溢，外層金黃酥脆，不愧是西班牙招牌菜色之一。

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主廚濃湯(NT220)

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這一季的濃湯順應萬聖節檔期是南瓜濃湯，服務人員介紹說是很濃很濃的南瓜湯，實際喝一口真的超濃稠滿滿甜氣，軟西覺得很像南瓜醬，尤其用上面焗烤麵包沾著吃更對味，麵包一咬下去超級卡滋作響，口口皆是香濃起司，南瓜湯喝到後面稍微偏酸不太耐喝，建議大家趁熱喝才能喝到那股濃郁甜香!

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黑牛塔塔(NT390)

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如詩選用雲林安格斯溫體黑牛，製成生牛肉塔塔，牛肉新鮮柔嫩滿溢鮮甜，搭配如詩特製醬料增添層次感，裡頭還有熟成蛋黃，和上方起司脆片，單吃潤口滑順，不腥溫和，起司遇熱化在口中，融入牛肉後濃而不膩，十分開胃。

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一旁搭配的黑豆脆餅，配著吃既有脆口又有柔嫩，酥脆馨香乾爽，口口涮嘴。

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拉各斯燉蝦(NT350)

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如詩紅通通的蝦子是用番茄紅醬和大蒜奶油醬下去燉煮，Q彈肥美蝦肉裹滿醬汁除了番茄本身的酸爽感，還有奶香中和，燉煮後將醬汁牢牢鎖在蝦肉中。

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牛肝菌野菇肚臍餃(NT420)

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這道肚臍餃內餡法國牛肝菌和杜蘭小麥製成，蕈菇香氣撲鼻誘人，溫泉蛋咕溜滑順，餃類飽滿有Q度，整體清爽，黑木耳穿梭其中爽脆豐富滋味。

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這道牛肝菌野菇肚臍餃是蛋奶素，素食者也可食用唷!

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熱情的小羊(NT1080)

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這道菜如詩選用羊肋排，上面淋上百香果醬真的一上桌就可以聞到滿滿熱帶水果風情，百香果醬裡面加入奶油調和，抑制過酸搶戲又能去腥讓羊肉更柔軟，吃起來真的酸甜帶勁又不腥不騷。

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本來以為羊肉會很乾澀硬實，沒想到軟西根本沒用刀叉，嘴巴輕扯就把羊肉骨肉分離，肉香果香合拍，醬料相當加分。

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帕弗洛娃蛋白霜(NT270)

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洛神花蜜搭配蛋白霜，上面水果隨季節更換，這次剛好是鳳梨，印象中的蛋白霜都是偏硬，咬下去粉狀空虛又甜膩，如詩的蛋白霜綿密像雲朵，冰滑如奶油，內餡吃得到糖霜甜滋滋口感，鳳梨甜美配上酸爽洛神花，酸甜皆宜，不過份量滿大的，吃到後面稍甜，適合姐妹分食。

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大直餐廳 Poetry如詩菜單

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Poetry如詩酒單

Poetry如詩提供多種清酒、紅白酒、香檳等，最棒的是還有各種豐富調酒，這邊提供大家線上如詩酒單給大家參考啦。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

Poetry如詩

位於劍南站、美麗華附近的Poetry如詩，裝潢高雅奢華，氣氛舒適放鬆，質感時尚宛如一座精美藝術展館，占地200坪空間寬敞，包廂不額外收費，不限時用餐外還是寵物友善餐廳，餐點可以一路從早午餐吃到下午茶再到晚餐餐酒館，推薦軟絲們選個星期三小周末來如詩用餐，美聲天籟現場演唱再搭配精緻華麗餐點，不管約會或聚餐都儀式感拉滿，大直餐廳推薦給軟絲們，如詩一樣收錄在軟西的台北餐酒館台北包廂餐酒館台北寵物友善餐酒館推薦中。

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▻原文:大直餐廳推薦》Poetry如詩

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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Poetry如詩

✓Poetry如詩地址：台北市中山區堤頂大道二段466號(地圖點我)

✓Poetry如詩交通：捷運文湖線(BR號線、棕色線)劍南路站或西湖站

✓Poetry如詩電話：02-85015416

✓Poetry如詩營業時間

早午餐時段(低消NT300/位)一-日9:00-17:00
晚餐時段(低消NT60000/位)日-四17:30-22:00、五六17:30-00:00

✓Poetry如詩寵物友善
9:00-營業結束
戶外座位區開放寵物進入(可落地、需牽繩，提供水碗)
9:00-17:00
室內區毛孩有推車可進入(不可落地、提供水碗)

✓Poetry如詩臉書粉絲團Poetry如詩 FB

✓備註：可線上訂位、不限時用餐、收服務費10%、禁帶外食、外帶免服務費、包廂無額外費用。

✓軟西粉絲優惠：即日起-11/30，晚餐時段訂位來店說出通關密語：「來如詩，躲一下」，即招待一份法式脆薯

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

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Poetry如詩可以訂位嗎?

Poetry如詩可線上訂位，建議訂位。

Poetry如詩用餐限時多久?

Poetry如詩不限時用餐。



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