2024越南之旅第1天(2024/10/17)，我們前往越南中部，也是俗稱的越南中越，即將進行5天的越南豐富文化之旅，這裡除了有中國文化以及法國殖民統治的色彩之外，最大的城市是峴港。

一早的時間，前往臺灣桃園國際機場5點時間準備集合，但是出發前，狀況卻是一波三折~~

原定7點起飛的班機，因華航機務問題，而順延至10點30分，在出門的前夕，也有投保旅遊不便險，可是必須是延誤4小時以上，才會有理賠，而我們的時間剛好卡在3.5小時。

華航每人發300現金劵，可以在第一航廈內使用，發放時間是9點10分，必須在10點登機前使用完畢，有點趕。

在第一航廈內等待的空檔，也有不少的彩繪飛機起｜降，還遇見可愛的寶可夢彩繪飛機。

📌此次越南中部遊玩5天的總心得，將會放在第5天的遊記最下方，如果有興趣的朋友，可以前往觀看。(以上純屬個人遊玩之觀感。)

粉幸運坐在飛機靠窗戶的位置，可以拍攝漂亮的藍天白雲美景。

中午也在飛機上享用午餐，準備~~降落~~終於在越南中部｜峴港國際機場了！

越南的國際時間比台灣慢了一小時，抵達時還要辦理越南簽證 (需自備2吋大頭照*2張)，入境之後領完行李，上車前往餐廳用餐，截至目前為止，這是今天的第4餐，嗝~~有點撐！

當地的男導遊名叫阿慧，5天下來，全程用中文解說越南中部當地的文化歷史，有時候還會秀一兩句台語，很親切的服務。

其次因為飛機的delay，今早上的2個行程：峴港大教堂｜粉紅大教堂、APEC廣場，都暫時取消~~

首站來到 ①越南峴港Ngon Thi Hoa Restaurant 餐廳用餐，這裡除了室內座位之外，在戶外也有雅座，定點時間還有現場音樂演奏。

一旁也有清澈的水池，裡面的鯉魚在優游，感覺傍晚時刻，在此用餐氣氛應該不錯。

其次5天下來，除了早餐是飯店的 Buffet 以外，每天中午｜晚上用餐，每人皆有*1罐啤酒｜可樂｜七喜可以擇一。

📌小提醒：餐廳都會提供▼冰塊服務(無料)。

5天下來，幾乎都是道地的越南菜都不錯吃，這邊的口味比較清淡。

如果是重口味的朋友，也有提供多種調味醬可以自己添加；個人吃下來口感倒是覺得還好，沒有水土不服的現象產生。

語言部分，基本英文+中文都可以溝通；也可以使用Google 翻譯 APP，他有語音即時翻譯功能+相機拍照直譯功能，還不錯用。

像我是破英文，便直接比手語，神奇的是這5天溝通下來，當地人真的聽得懂意思ㄟ，呵呵~~

除了1樓之外，也有2樓的露天座位，只是越南的炎熱天氣是有名的，雖然10月份屬於當季雨季，還是很燥熱，在戶外一會兒~~便會開始流汗！建議多多喝水。

在台灣比較少見的山竹｜紅毛丹，這邊的小販幾乎都有賣，不過阿慧導遊跟我們說，現在已經過了山竹的產季，口感會比較不好。

來到越南Shopping，都是物超所值，因為真的很便宜！

📌小提醒：榴槤｜山竹｜乾魷魚的重口味水果+食物，禁止帶入遊覽車｜飯店，要不然的話，會被酌收500,000越南盾 / 間的清潔費。(約台幣NT$ 632.05 元)

📌小提醒：💰10/22當日匯率參考：100 新台幣(TWD)兌換76472.24 越南盾(VND)。

坐上遊覽車之後，我們預備前往 ②越南順化啟定皇陵(應陵)，車程大約要2小時左右。

一路上便會先經過他們這邊著名的美溪沙灘，我們會再第5天前來。

順化啟定皇陵是越南末代皇朝阮朝皇帝啟定帝，又稱阮弘宗的皇陵，興建於 1920 ~ 1931 年，歷經11年完工。

整體建築風有中、法國的風格與特色，這裡是阮朝君主皇陵中面積最小的一個，聽說內部設計精緻奢華，前往一觀。

啟定皇陵依山而建，入口處是一道雕龍階梯，從階梯爬上來之後，則是有象、馬、文武百官石像，中央矗立一塊石碑，是他兒子悼念他父親的追思文章。

啟定皇陵外觀有裝飾著複雜的雕刻紋路，也有龍柱以及巨大的樓梯，色彩上感覺都是黑白色系，而週圍好加在有翠綠的山丘樹林色彩，儘管外表看起來比較陰森，不過卻也呈現視覺上鮮明的對比。

其次因為這邊是皇陵，這樣子的黯淡黑白色彩也不為過。

啟定皇陵融合了多國的風格和特色，內部大量採用中國瓷器｜日本琉璃，並且用馬賽克技法裝飾的中式圖騰。

四周牆面是大理石，天花板則是有手繪龍圖案，顯示這位皇帝的藝術品味，只能說十分精緻以及金碧輝煌，帶點奢華風。

啟定皇帝的遺體，則是安放在啟成殿內1:1坐姿金像之下。

皇陵內部除了有各種色彩的琉璃瓦雕飾之外，抬頭仰望天花板上，繪畫盤旋雲彩中的飛龍，增添了墳墓的神秘莊嚴氣息。

而內廊的左右兩旁都是花瓷磚｜碎玻璃拼成的彩色壁畫。

前往③順化天姥寺，又稱靈姥寺，興建於 1601 年，內有七層磚塔福緣塔，外觀是七層八角樓閣式磚塔，是順化城市象徵之一。

因為他的靈姥寺，跟台語的發音有一點諧音，所以在網路上有不少他的梗圖，純粹博君一笑。

📌越南阮朝第4任皇帝–嗣德帝，在1862年擔憂寺名的『天』字觸犯忌諱，影響阮家龍脈，於是下令將天姥寺更名為靈姥寺。

雖然拜訪是晚上的時刻，反倒是有另外一種寧靜的氛圍，而在越南進入寺廟裡面拜拜，都是需要拖鞋子 ，因此我們也入境隨俗。

大殿內供奉三寶佛：阿彌陀佛(左)｜釋迦牟尼佛(中)｜藥師佛(右) 。

晚上④香江遊船，這裡的船身都是雕刻龍的立體圖案，適逢農曆九月15日，天上的月亮大又圓。

沿著香水河，悠哉的搭船遊覽，而在船上也有販賣當地的傳統物品，喜歡可以購買。

坐在傳統的龍船上，河面平靜又平穩，一旁還有美麗的都市夜景可以欣賞，就這樣子~~龍船輕輕搖晃，加上涼爽的微風，在晚上的時刻，還蠻愜意的。

晚上前往⑤順化Cung Dinh 餐廳用餐，這裡 special 的是一邊用餐，還可以一邊聆聽順化傳統歌曲的旋律，其中歌曲內也聽得到上海灘演奏曲，還有月亮代表我的心的現場演唱。

特殊的是這裡也提供無料皇帝｜皇后的傳統服飾(無料)，可以穿上扮演皇帝跟皇后，彷彿時光倒流，享受皇帝般的感覺。

餐點是道地的越南美食之外，他的每道佳餚雕刻精緻立體漂亮，像是鳳凰春捲、龍舟蝦和順化的特色蛋糕，是不是很特別~~

當然按慣例！也是會來上一罐啤酒或可樂(擇一 )。

用完晚餐之後，我們前往⑥順化羅曼蒂克酒店 Romance Hotel ，準備 check in ~~

這裡的飯店一入住，招待人員都會準備茶水飲料給來賓，口感類似檸檬紅茶，冰冰涼涼的還不錯喝。

📌小提醒：遊玩越南有小費制度，拿行李、打掃房間的床頭費，每人是10,000元越南盾 (約台幣NT$.：12.63元)。

飯店的11樓有戶外開放式遊泳池 (使用時間：18:00–21:00)，往外可以俯瞰順化都市美景。

同時明天的早餐，也是在這個11樓區域用餐。(用餐時間：06:00–09:30)。

這裡的床鋪真的很大，是雙人超大版，在上面滾來滾去~~半夜應該不會摔倒吧~~喂~~

📌小提醒：房間內會招待*2罐礦泉水(無料)，其餘的飲料+零食都是有料，要注意！隔日退房的時候會檢查。

晚安 越南 Buổi tối vui vẻ Việt Nam

🏃10/17當日步數： 8,306步

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