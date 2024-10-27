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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食記。嘉義東區]森川丼丼-嘉義店 丼飯壽司專賣。限量超巨大野鰻握壽司/炙燒香鮭壽司/明太子起司烘蛋/厚切鮭魚生丼/酥炸雞軟骨

[食記。嘉義東區]森川丼丼-嘉義店 丼飯壽司專賣。限量超巨大野鰻握壽司/炙燒香鮭壽司/明太子起司烘蛋/厚切鮭魚生丼/酥炸雞軟骨

小狐尼 NiNi 人氣：32
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：365篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 東區

造訪商家：

森川丼丼-嘉義店
phone05-2282899
place嘉義市東區體育路71號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

前幾天姊姊大人傳了一個網友介紹森川丼丼-嘉義店的短影片，難道是在暗示什麼?!

剛好三天颱風假後的週末終於放晴，就跟家人一起來吃看看這家

以浮誇澎湃、視覺滿分的丼飯與壽司為特色的「森川丼丼」吧!

整體而言，口味佳、無雷，無讓人印象深刻或回味的特色

用餐環境非常有日式風格；菜單品項多樣，不論是正常份量或大份量餐點都有，感覺是個網美店取向但口味也不差的連鎖日式餐廳

 

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餐廳名稱：森川丼丼-嘉義店(嘉義市東區體育路71號)

餐廳連結：FB粉絲專頁  Instagram

營業資訊：05-2282899 11:00-00:00

餐點介紹：丼飯/沙拉/壽司/生魚片/烤物/手卷/湯/單品/飲品/套餐/隱藏版/酒類；參考FB專頁菜單

 ※禁止酒駕    ※理性飲酒

用餐日期：2024.10


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202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

▲森川丼丼-嘉義店 店面

是來自高雄的連鎖店，目前僅高雄2家、台中3家和嘉義1家

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

▲森川丼丼-嘉義店 用餐環境

(客串演出: J哥、Na哥)

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

▲森川丼丼-嘉義店 用餐環境

(客串演出: J哥、Na哥)

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

▲森川丼丼-嘉義店 自助區

採半自助式，餐具、茶水(無糖熱麥茶)、醬油自取

 

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

明太子起司烘蛋 NT 190

約八吋大的明太子烘蛋，上面有少量美乃滋和慢慢慢柴魚花，外觀類似大阪燒

烘蛋表面有烘烤到定型而不乾硬，內部則柔軟而不到濕潤，明太子和起司量都不多，吃得到不太明顯的明太子鹹香味，沒有起司牽絲；少量美乃滋增添點甜味

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

魚蛋沙拉 NT 120

這種很完整如米腸的魚卵通常商品名為「福氣魚卵」，是紐西蘭和澳洲的藍尖尾無鬚鱈(維基百科)的魚卵，而福氣則是取自這種魚的俗名hoki，因為音近台語福氣，故命名這個聽起來既正向又好記的「福氣魚卵」

烹調合宜而不會太乾澀，搭配生菜和適量美乃滋，吃起來既有魚卵的鹹鮮也有美乃滋的濕度與奶甜味

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

炙燒香鮭壽司(六貫) NT 280

每貫壽司飯都很圓渾很飽滿，將炙燒鮭魚實實在在地高撐起來，整盤看起來就非常豐盛

表面以噴火槍直火炙燒到帶些許黑焦

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

精選綜合壽司(八貫) NT 290

櫻桃鴨、龍蝦沙拉軍艦、熟白蝦、玉子燒握壽司各二貫

其中一貫龍蝦沙拉軍艦壽司的沙拉看起來是另一貫的2/3而已，顯得乾癟，未吃就先気持ち(きもち)扣分了

口味普通、無雷也無特別美味之處，以這定價來說略貴

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

巨大野鰻握壽司 NT 780

※每日限量供應

整尾蒲燒鰻魚蓋在一大糰的壽司飯糰上；配菜有三片玉子燒、洋蔥龍蝦沙拉

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

▲蒲燒鰻柔軟，醬汁不會太鹹或甜，我喜歡；壽司米粒粒飽滿精實，略有彈性，不會糊糊的

 

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202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

炸豆腐 NT 80

邊長約3-4 cm的炸雞蛋豆腐，共四塊；皮薄酥內柔軟濕嫩，搭配柴魚花和和風醬汁

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

酥炸雞軟骨 NT 160

整塊雞軟骨Q脆、好咀嚼；麵衣不厚，有點油量但不會油膩

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

鮭魚丼 NT 280

大片鮮美的鮭魚生魚片，搭配醋飯、一片玉子燒、海苔絲

(生丼類均搭配醋飯，飯可免費加量、續碗)

202410 嘉義東區 森川丼丼-嘉義店

精選炙燒丼 NT 370

全熟的鮭魚、花枝、穴子(星鰻)各二片：干貝則是表面炙燒過的半生熟狀態，搭配絲狀蟹味棒、檸檬片和鮭魚卵，飯是醋飯(生丼類均搭配醋飯，飯可免費加量、續碗)

 

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以上。

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