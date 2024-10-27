前幾天姊姊大人傳了一個網友介紹森川丼丼-嘉義店的短影片，難道是在暗示什麼?!

剛好三天颱風假後的週末終於放晴， 就跟家人一起來吃看看這家

以浮誇澎湃、視覺滿分的丼飯與壽司為特色的「森川丼丼」吧!

整體而言，口味佳、無雷，無讓人印象深刻或回味的特色

用餐環境非常有日式風格；菜單品項多樣，不論是正常份量或大份量餐點都有，感覺是個網美店取向但口味也不差的連鎖日式餐廳

嘉義縣市旅遊資訊可參考

KLOOK客路 嘉義縣市旅遊活動

kkday 嘉義縣市自由行推薦

ezTravel易遊網 嘉義市住宿

餐廳名稱：森川丼丼-嘉義店(嘉義市東區體育路71號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：05-2282899 11:00-00:00

餐點介紹：丼飯/沙拉/壽司/生魚片/烤物/手卷/湯/單品/飲品/套餐/隱藏版/酒類；參考FB專頁菜單

※禁止酒駕 ※理性飲酒

用餐日期：2024.10



檢視較大的地圖

【附近美食】

[嘉義東區]墨哥慢速食

[嘉義東區]豬血王子 豬血專賣店

[嘉義東區]汕頭乾麵

[嘉義東區]小狐狸 Coffee | Dessert | Bread

▲森川丼丼-嘉義店 店面

是來自高雄的連鎖店，目前僅高雄2家、台中3家和嘉義1家

▲森川丼丼-嘉義店 用餐環境

(客串演出: J哥、Na哥)

▲森川丼丼-嘉義店 用餐環境

(客串演出: J哥、Na哥)

▲森川丼丼-嘉義店 自助區

採半自助式，餐具、茶水(無糖熱麥茶)、醬油自取

明太子起司烘蛋 NT 190

約八吋大的明太子烘蛋，上面有少量美乃滋和慢慢慢柴魚花，外觀類似大阪燒

烘蛋表面有烘烤到定型而不乾硬，內部則柔軟而不到濕潤，明太子和起司 量都不多，吃得到不太明顯的明太子鹹香味，沒有起司牽絲；少量美乃滋增添點甜味

魚蛋沙拉 NT 120

這種很完整如米腸的魚卵通常商品名為「福氣魚卵」，是紐西蘭和澳洲的藍尖尾無鬚鱈(維基百科)的魚卵， 而福氣則是取自這種魚的俗名hoki，因為音近台語福氣，故命名這個聽起來既正向又好記的「福氣魚卵」

烹調合宜而不會太乾澀，搭配生菜和適量美乃滋，吃起來既有魚卵的鹹鮮也有美乃滋的濕度與奶甜味

炙燒香鮭壽司(六貫) NT 280

每貫壽司飯都很圓渾很飽滿，將炙燒鮭魚實實在在地高撐起來，整盤看起來就非常豐盛

表面以噴火槍直火炙燒到帶些許黑焦

精選綜合壽司(八貫) NT 290

櫻桃鴨、龍蝦沙拉軍艦、熟白蝦、玉子燒握壽司各二貫

其中一貫龍蝦沙拉軍艦壽司的沙拉看起來是另一貫的2/3而已，顯得乾癟，未吃就先気持ち(きもち)扣分了

口味普通、無雷也無特別美味之處，以這定價來說略貴

巨大野鰻握壽司 NT 780

※每日限量供應

整尾蒲燒鰻魚蓋在一大糰的壽司飯糰上；配菜有三片玉子燒、洋蔥龍蝦沙拉

▲蒲燒鰻柔軟，醬汁不會太鹹或甜，我喜歡；壽司米粒粒飽滿精實，略有彈性，不會糊糊的

喜歡 鰻魚料理 嗎?歡迎參考

[台北松山]日本橋 玉井 台北店。多樣鰻魚料理專賣店

[台北大安]魚韻日式料理。星鰻手卷&鰻魚握壽司

[台中東區]大江戶町鰻屋-LaLaport台中店。鰻魚磯邊燒雙吃&鰻骨仙貝

[台中北區]平祿壽司-五權店。鰻魚玉子燒/厚切蒲燒鰻魚/星鰻握壽司

[台北中正]くら寿司 藏壽司。蒲燒鰻&星鰻握壽司

[嘉義東區]スシロー壽司郎-嘉義垂楊店。炙燒上等星鰻/鰻魚海苔包/炙燒上等星鰻

[高雄新興]僕.燒鰻 新田店。鰻魚玉子燒&炙燒握壽司

炸豆腐 NT 80

邊長約3-4 cm的炸雞蛋豆腐，共四塊；皮薄酥內柔軟濕嫩，搭配柴魚花和和風醬汁

酥炸雞軟骨 NT 160

整塊雞軟骨Q脆、好咀嚼；麵衣不厚，有點油量但不會油膩

鮭魚丼 NT 280

大片鮮美的鮭魚生魚片，搭配醋飯、一片玉子燒、海苔絲

(生丼類均搭配醋飯，飯可免費加量、續碗)

精選炙燒丼 NT 370

全熟的鮭魚、花枝、穴子(星鰻)各二片：干貝則是表面炙燒過的半生熟狀態，搭配絲狀蟹味棒、檸檬片和鮭魚卵，飯是醋飯(生丼類均搭配醋飯，飯可免費加量、續碗)

【附近美食】

[嘉義東區]墨哥慢速食

[嘉義東區]豬血王子 豬血專賣店

[嘉義東區]汕頭乾麵

[嘉義東區]小狐狸 Coffee | Dessert | Bread

嘉義縣市旅遊資訊可參考

KLOOK客路 嘉義縣市旅遊活動

kkday 嘉義縣市自由行推薦

ezTravel易遊網 嘉義市住宿