彼儂之前在行天宮營業的時候一直沒機會吃到

後來看到一度休業只接禮盒或整模蛋糕也還是錯過

這次偶然看到六張犁站附近開了新的咖啡廳名字有點眼熟

原來是店家找到新落角處重新營業也調整了菜單

門面非常低調連招牌都沒有

僅能依靠玻璃門上的Logo店名確認沒走錯

門口有一桌長桌足足可以容納至多6人

是唯一一組可以感受到室外陽光與綠意的座位

店裡空間其實蠻大的

外側空間留下很大的區域作為開放式的吧檯空間

內部還有個完整的內用區域

從外部幾乎看不到任何客人很有隱密感

角落提供開水跟可以分裝方便共享食物的小碟子

木櫃搭配蘇格蘭格紋的桌巾立刻有濃濃的英倫復古氛圍

開放式廚房旁巧妙建造一堵小牆隔板作為單人座位

部分座位旁有提供插座可以使用

內部的小房間有更多座位可以利用

雙人座位之間稍有點擁擠

菜單一面是飲品一面是餐點

品項都有中英文雙語介紹

不諳法文的我看了註解才知道原來店名是取自法文兩人為夥伴的寓意

菜單有特別提醒因為店裡工作人員不多在人多時可能會需要一定的等待時間

餐點的選項比之前在行天宮時多了早午餐的鹹食類別

甜點種類不多但感覺每樣都很好吃

希望之後有機會吃到泡芙重出江湖

培根鬆餅盤 300元

非常加拿大美式風格的培根鬆餅盤甜鹹混搭

除了鬆餅跟培根之外還有漂亮的半熟蛋與酸爽脆口的義式醃菜

加上小杯楓糖漿可以依照喜歡的甜度淋上

這次吃到的鬆餅感覺烤的時間稍微有點超過

顏色看起來偏深了一點但還好吃起來沒有焦味

鬆餅用的是應該是全麥麵粉可以看到顆粒

吃起來帶有特殊的肉桂味非常有特色

以往我總是堅持鬆餅要甜口味

這次首次嘗試神奇的楓糖漿搭配煎蛋與培根的鹹味竟意外合拍

是個有點魔性會令人上癮不知不覺掃完整盤的美味

經典香草焦糖布丁 160元

從還在行天宮時就耳聞彼儂的布丁很厲害相對價格也不便宜

整份甜點除了布丁之外還有許多新鮮水果妝點

擺盤非常精緻漂亮

布丁本身有著肉眼可見的香草籽真材實料

口感綿軟滑潤很有入口即化的感覺

奶香雖然濃郁但不會膩

搭配的鮮奶油屬於厚實口感配合水果的酸甜會比較平衡

澆淋上整顆布丁與盤底的焦糖醬流動程度很恰到好處

仔細品味可以感受到舌尖有淡淡的酒香迷人

原味糖霜瑪德蓮 40元/顆

瑪德蓮小點有單顆跟四顆兩種選項

多人用餐的話可以選後者價格會稍微優惠一點

背面的貝殼紋路非常清晰烘烤上色美麗

瑪德蓮的肚臍非常明顯凸起外型超級完美

外層塗上淺淺的薄層糖霜幾乎看不出來

但一入口卻能很清楚品嘗到糖衣的脆感與甜蜜

帶著微微柑橘香氣的糕點有適當濕潤度

鍋煮紅玉熱奶茶/壺 160元

對我來說鍋煮奶茶一定要喝熱飲最美味

彼儂的奶茶喝起來有著濃郁飽滿的奶香綿密

自帶蜂蜜甘甜但不會膩

西西里冰咖啡 150元

從外觀看起來跟美式咖啡幾乎沒有分別

味道很奇妙帶點可能來自檸檬皮屑的微苦

酸度夠不會太甜很清爽

過了這麼多年才終於體驗到評價極優的彼儂咖啡館

除了甜點多了鹹食的彼儂更多方面迷人美味

而且地點選在六張犁對我來說方便超多

之後週末可以常常來造訪了

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/10/21

花費: TWD810(培根鬆餅+布丁+瑪德蓮+西西里+奶茶各1)

Binôme Café 彼儂咖啡館

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10:00-18:00

公休日: 週二至週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (客滿120分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品或一份餐點

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區和平東路三段212巷21號



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