想帶孩子出門放電也想滿足她們餵食親近小動物的慾望，

那快來宜蘭的星夢森林劇場吧!!

多萌翻天的動物等你來互動，

和可愛的卡比巴拉握手，

還能吃到卡比巴拉造型刨冰喔!!

一張門票遊兩園區，

豐富的遊憩設施-沙坑、戲水池、彈力床超放電!

園區環境清幽，沒有都市的喧囂，

讓你盡情享受與大自然的親密接觸。

快來這裡，與動物們來場最萌的約會吧！

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宜蘭 星夢森林劇場 位置/停車資訊

星夢森林劇場位在冬山鄉，

旁邊就是天使星夢渡假村，

還有一個寬敞的免費停車場，

開車的朋友直接導航定位「星夢森林劇場」或「天使星夢渡假村」，

就能到達。



搭火車來玩的朋友，

可以在羅東車站附近租汽機車，

騎車/開車9-12分鐘，

就能抵達星夢森林劇場囉!!

宜蘭 星夢森林劇場 門票價格

星夢森林劇場早上九點開始營業到到下午五點，

除了 每月第三個禮拜三會進行全園區消毒與動物健檢 外，

一週七天都有營業，

帶小朋友來玩只要避開每月的休園日，

基本上不用擔心撲空。

門票分全票、敬老、愛心和兒童票。

門票含飼料一份(除兒童票)，

和園區內餐飲、各項設施折抵券，

還有天使星夢渡假村遊樂區入園券，

真的是蠻划算的。

星夢森林劇場票價 票別 全票 敬老票 愛心票 兒童票 價格 全票200元

國定假日220元 150元 50元 50元 適用身分 4歲以上 65歲以上長者 領有身心障礙手冊者以及身心障礙陪同者(限一位) 適用/冬山鄉居民出示證明文件也可購買愛心票。 2~4歲兒童 票券內容 入園一次

動物飼料一份

天使星夢渡假村遊樂區入園券一張 入園一次 天使星夢渡假村遊樂區入園券一張

宜蘭 星夢森林劇場 三大動物園區

星夢森林劇場親子農場的部分分成了三大區，

每一區都有專門照顧的飼育員，

她們都會很熱情的介紹動物，

每隻動物都有命名，

飼育員會分享牠們的名字與個性，

還有與動物們的互動方式喔!!

領取完寵物飼料後，

請爸媽們幫小朋友拿好，

避免小朋友被熱情的動物們包圍後，

牧草瞬間被吃光光 XD



在入場前仔細聆聽門口導覽員的解說，

了解入場的注意事項。

參觀沒有限制時間，

但前往下區後就不能返回上一區喔!!

入場前為了動物朋友們的健康，

記得把雙腳在前方的腳底消毒池踏一踏。

【第一區-狐獴、水豚、亞達伯拉象龜、佛萊明巨兔和奴比亞山羊】

第一區的動物有狐獴、水豚、亞達伯拉象龜、佛萊明巨兔和奴比亞山羊，

可愛的狐獴住在圍欄中，

比較難接觸到。



所以小朋友的目光瞬間就被卡比巴拉給吸引走了。

這邊的水豚都很主動親人，

溫馴又可愛的模樣，

讓小朋友移不開目光阿!!

Q比看到佛萊明巨兔就很興奮，

但真的要提醒小朋友們不可以抱兔兔喔~

佛萊明巨兔體型大，

感覺很有份量感，

說真的我之前有想養阿~(掩面)

之前很想養陸龜的Q比看到亞達伯拉象也很興奮，

其實陸龜移動蠻迅速的，

加上頗有重量，

接近時要提醒小朋友注意不要被牠踩到腳喔!!

飼育員教我們可以接慢慢接近牠，

可以輕撫牠的脖子，

除了餵食外，

也有可以有互動上的樂趣。

非常熱情又想吃東西的奴比亞山羊，

Q比很喜歡盯著山羊的眼睛看，

因為她覺得可愛

飼育員也補充到市面上很多店家的羊肉爐也是使用奴比亞山羊，

蝦咪啊!!!

只能說孩子你很幸運是住在星夢森林劇場裡阿!!

【第二區-羊駝、梅花鹿， 熊貓羊、侏儒山羊】

前往第二區的時候關門要迅速一些，

這一區都是動作迅速又很靈活的動物們，

有羊駝、梅花鹿， 熊貓羊和侏儒山羊。

一進門遇到的就是金莎跟安安，

本來柚子很擔心會被吐口水，

飼育員介紹到牠們兩個都很乖，

金莎比較貪吃一點，

可以用食物引誘牠；

安安則比較穩定文靜，

想拍照摸摸可以跟安安互動。



有沒有發現牠們身上都有可愛的小兜兜，

這是園區中的同仁特別為動物們製作的，

也因為遊客們廣受喜愛，

也延伸出手作品牌，

給動物們配戴真的是可愛加分!

早上上班的時候會看動物們今天的心情，

不願意圍上兜兜的動物夥伴，

飼育員都會尊重牠們的意願。

喜歡的朋友也可以在紀念品區買到喔~

安安真的如其名，

很文靜又很可愛，

拍照還會看鏡頭。

柚子後來也打開心防，

開始放心的接觸安安。

園區內有針對園區動物們打造的可愛造型公仔，

我們在和梅花鹿公仔合照的時候，

這隻小可愛剛好入鏡，

真的是很難得的畫面!!

活潑的侏儒山羊在旁邊一區，

因為牠們真的太敏捷了，

所以進出侏儒山羊區域動作也要快!!

體型小巧可愛的侏儒山羊想吃草的時候會站起來，

前蹄放在身上力度不會很大。

這麼近距離的看到小羊吃草，

小娃的眼睛都發亮了阿!!

這不是小鹿喔~

可愛的山羌叫聲真的很萌阿!!

【星夢大秘寶】

第二區有一個小攤位，

如果手邊的牧草已經被吃光光的話，

可以付費在這邊補充彈藥。

最重要的是來試試看自己的手氣囉!

只要加入星夢森林劇場的LINE好友，

就可以得到一張扭蛋兌換券，

就能到一旁的扭蛋機試試手氣囉!!

有SR賞至E賞，

我們最想要的是A賞的頭飾，

沒想到運氣真的很不錯，

四個人拿到兩個A賞，

一個C賞(小扇子)一個D賞(L夾)。

同一批入場的遊客中有人抽到了SR賞，

現場就可以直接領門票，

只能說大獎的機率感覺還是蠻高的阿!!

看到梅花鹿也想要帶個小鹿角的Q比得償所願，

柚子哥哥也拿到了小烏龜髮箍，

兩娃整個超開心的。

【第三區-會握手的水豚】

之前看倉鼠人許伯&簡芝的影片，

看到野生收容中心訓練彪練習配合打針檢查等動作，

而星夢森林劇場也是因為日常照顧檢查，

延伸出水豚們會握手的特殊技能。

只要對水豚們說握手，

並且把自己的手伸出去，

牠們就會把前腳搭上來。

記得當豚豚們完成動作後，

一定要給食物當獎勵，

如果一直晃點牠們的話，

有個性一點的水豚等等就不想搭理你囉!!XD

除了會握手外，

穩定性極高的水豚還可以跟小朋友一起玩推推樂。

園方準備了很多萬聖節小物，

可以讓大家在水豚身上推推樂。

記得輕拿輕放，

好脾氣的水豚真的可以頂著南瓜趴很久阿 XD

這張叫做大家一起閉眼睛 XD

三隻水豚一起排排坐，

真的超可愛的啦~

好想養阿!!XD

題外話~我們還在想第一區的水豚都不需要「賣藝」，

就可以吃東西，

為啥第三區的要有一技在身，

飼育員馬上解答我們的疑惑，

因為第一區的是媽媽阿~

第三區都是牠們的孩子，

這樣....好吧~XD

逛這三區除了可以跟可愛動物們互動，

也有大型公仔、看板等可以合照。



為園區中的動物們打造專屬的Q版角色，

不僅可以合影，

也可以帶回角色周邊，

在親子動物農場中，

這真的是不多見的特色。

離開動物區後就不能折返，

但星夢森林劇場中還有很多好玩的設施喔!

讓小朋友先把手手洗乾淨，

就可以繼續在園區內走跳囉!!

連水龍頭都是動物造型的，

真的很別緻啊!!



走出動物區竟然看到水果殭屍的大公仔，

這個我跟Q比都很喜歡阿~

宜蘭 星夢森林劇場 兒童遊戲區

與小動物們親近完，

小朋友在星夢森林劇場還有很多樂趣阿!!

大大的沙坑，

旁邊還有些挖掘道具，

上方有遮陽設施，

也不用擔心小朋友玩沙玩到曬昏頭。



這麼可愛的造型滑梯也很吸睛。

使用門票上的優惠券，

就可以半價搭乘星夢森林小火車。

這巴士外觀的也是遊戲空間喔!!

裏頭有彈珠檯遊戲，

憑遊戲積分還可以到紀念品店換小禮物喔!!

宜蘭 星夢森林劇場 星夢咖啡廳、星夢甜點店

在森林小火車旁這一區星夢設計館中，

裏頭有星夢咖啡廳、星夢甜點店和紀念品店。



星夢咖啡廳、星夢甜點店是不同的窗口櫃台。

咖啡廳提供的是咖啡類、氣泡飲、茶類、果汁等，

也有無咖啡因類的飲品。

星夢甜點店則提供刨冰、公仔雞蛋糕和爆米花。

刨冰雞蛋糕都有展示品可以參考喔~

等餐期間小朋友也可以玩一下投幣式的遊具。

讓人超期待的泰奶卡比巴拉刨冰、星夢公仔雞蛋糕，

搭配的飲品是芒果可爾必思泡泡和氣泡西西里咖啡。

用餐空間都在室外，

所以刨冰溶的很很快，

一定要趕快食用阿!!

香甜的泰式奶茶風味，

搭配可愛的造型，

小娃吃到停不下來 XD

將星夢森林劇場的動物夥伴變成雞蛋糕，

吃之前都還要認真研究一下是哪個角色。

酥香外皮內部綿軟，

小朋友真的很喜歡。

天氣熱喝點氣泡飲比較消暑，

芒果可爾必思泡泡很合孩子們的口味，

出門陪玩都需要咖啡續命的大人們，

來杯氣泡西西里咖啡剛剛好阿。

宜蘭 星夢森林劇場 韓式無人拉麵-嗶啵下麵

有點心也有飲料算是基本款，

沒想到竟然還有韓式無人拉麵店!!

跟我年紀相仿的朋友應該對門口的吉祥物不陌生吧!!

這家叫做嗶啵下麵的韓式無人拉麵，

門口正在吃麵的嗶啵真的很有親切感。

店內拉麵種類真的非常的多，

先由點餐機點餐結帳，

取拉麵、加料再煮麵，

就可以選擇在店內的立食區或戶外用餐區享受了。



不僅有韓式拉麵，

也有台式泡麵，

還貼心的分出不辣的口味和素食的口味，

對於茹素或不敢吃辣的朋友很友善。



按照號碼取下拉麵，

再拿錫箔碗和托盤，

就可以來加菜囉!!

除了起司要另外加價，

水煮蛋一碗限一顆，

其他的配料都可以自由配喔!!

煮麵機有三台，

一旁也有熱水可以使用。

依據指示就可以輕鬆煮出一碗美味拉麵囉!!

有可愛動物、遊戲區、卡比巴拉刨冰，

還有泡麵、拉麵，

這裡對小孩來說根本天堂吧!!XD

宜蘭 星夢森林劇場 韓式拍貼機

說到拍貼也是我們這一輩的青春歲月阿(遠目)

最近又開始捲起一陣拍貼風，

而拍照服裝道具一應具全，

想不到來星夢森林劇場也可以一起體驗!!



星夢森林劇場的拍貼空間一共有兩間，

四台拍貼機。

兩間的空間中都是滿滿的道具，

想拍可愛一點的、搞笑一點的都沒有問題。

這種厚實的大頭套拍起來真的很喜感阿!!

還貼心的準備了學士服，

讓畢業生們或是畢業很久也想回味的朋友，

可以一起留下回憶。

難得三姊妹一起出遊，

有我妹在的地方就不可能不搞笑，

和對的人一起來拍貼，

真的會不小心笑到肚子痛阿!!

記得要使用門票上的折扣代碼，

這樣拍照也有優惠。

貼紙還可以選擇加購多印幾張，

不想多花錢也提供QR碼下載電子檔，

真的是方便又貼心阿!!

宜蘭 星夢森林劇場 天使星夢渡假村遊戲區

星夢森林劇場已經可以消磨掉小朋友大半的時間與精力了，

但這張門票真的很超值，

連旁邊天使星夢渡假村遊戲區也可爽爽玩。

天使星夢渡假村看起來很氣派，

也擁有寬敞的娛樂空間，

憑星夢森林劇場就可以入場。

先不說可以讓孩子瘋跑的大草地，

光是這戲水池就讓孩子門兩眼放光。

可以踩著小小的腳踏船環池放空，

還有獨木舟可以玩，

直接戲水也沒有問題。

小朋友最愛的造型鞦韆。

可以盡情放電的彈力床。



免投幣的投籃機，

來場親子PK賽也很不錯。

還有網美風拍照場景，

小孩盡情玩耍的時候媽媽們也可以美美的拍照喔!!

本以為寵物農場可以停留的時間不會太長，

還要幫孩子安排其他的行程，

想不到星夢森林劇場可以玩的設施真的太多了!!

可愛的動物們狀態都很好，

飼育員介紹起牠們就像介紹自家孩子一樣，

那種個性脾氣如數家珍的樣子，

可以感受牠們是真的被認真的愛著。



一張門票玩兩園區，

絕對讓孩子玩到沒電，

還有超萌的卡比巴拉刨冰，

真的非常建議直接搭配住宿，

讓孩子整個玩個過癮阿!!

宜蘭 星夢森林劇場 店家資訊

營業時間 : 09:00 - 17:00

公休日:每月第三個禮拜三

電話: 0966 417 997

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號

粉絲團: 星夢森林劇場

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