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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣冬山鄉2024宜蘭親子必訪！星夢森林劇場-超萌握手水豚、造型雪花冰，拍貼、戲水獨木舟，親子共遊最棒選擇！

宜蘭縣冬山鄉2024宜蘭親子必訪！星夢森林劇場-超萌握手水豚、造型雪花冰，拍貼、戲水獨木舟，親子共遊最棒選擇！

利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：21
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：835篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

2024宜蘭親子必訪！星夢森林劇場-超萌握手水豚、造型雪花冰，拍貼、戲水獨木舟，親子共遊最棒選擇！page.jpg

想帶孩子出門放電也想滿足她們餵食親近小動物的慾望，
那快來宜蘭的星夢森林劇場吧!!
多萌翻天的動物等你來互動，
和可愛的卡比巴拉握手，
還能吃到卡比巴拉造型刨冰喔!!
一張門票遊兩園區，
豐富的遊憩設施-沙坑、戲水池、彈力床超放電!
園區環境清幽，沒有都市的喧囂，
讓你盡情享受與大自然的親密接觸。
快來這裡，與動物們來場最萌的約會吧！

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宜蘭 星夢森林劇場 位置/停車資訊

星夢森林劇場位在冬山鄉，
 旁邊就是天使星夢渡假村，
還有一個寬敞的免費停車場，
開車的朋友直接導航定位「星夢森林劇場」或「天使星夢渡假村」，
就能到達。

搭火車來玩的朋友，
可以在羅東車站附近租汽機車，
騎車/開車9-12分鐘，
就能抵達星夢森林劇場囉!!

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宜蘭 星夢森林劇場 門票價格

星夢森林劇場早上九點開始營業到到下午五點，
除了每月第三個禮拜三會進行全園區消毒與動物健檢外，
一週七天都有營業，
帶小朋友來玩只要避開每月的休園日，
基本上不用擔心撲空。

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門票分全票、敬老、愛心和兒童票。
門票含飼料一份(除兒童票)，
和園區內餐飲、各項設施折抵券，
還有天使星夢渡假村遊樂區入園券，
真的是蠻划算的。

星夢森林劇場票價
票別 全票 敬老票 愛心票 兒童票
價格

全票200元
國定假日220元                    

 150元 50元 50元
適用身分 4歲以上 65歲以上長者          

領有身心障礙手冊者以及身心障礙陪同者(限一位)

適用/冬山鄉居民出示證明文件也可購買愛心票。

 2~4歲兒童
票券內容 入園一次
動物飼料一份
天使星夢渡假村遊樂區入園券一張

入園一次

天使星夢渡假村遊樂區入園券一張
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宜蘭 星夢森林劇場 三大動物園區

星夢森林劇場親子農場的部分分成了三大區，
每一區都有專門照顧的飼育員，
她們都會很熱情的介紹動物，
每隻動物都有命名，
飼育員會分享牠們的名字與個性，
還有與動物們的互動方式喔!!

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領取完寵物飼料後，
請爸媽們幫小朋友拿好，
避免小朋友被熱情的動物們包圍後，
牧草瞬間被吃光光 XD
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在入場前仔細聆聽門口導覽員的解說，
了解入場的注意事項。
參觀沒有限制時間，
但前往下區後就不能返回上一區喔!!

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入場前為了動物朋友們的健康，
記得把雙腳在前方的腳底消毒池踏一踏。

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【第一區-狐獴、水豚、亞達伯拉象龜、佛萊明巨兔和奴比亞山羊】

第一區的動物有狐獴、水豚、亞達伯拉象龜、佛萊明巨兔和奴比亞山羊，
可愛的狐獴住在圍欄中，
比較難接觸到。
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所以小朋友的目光瞬間就被卡比巴拉給吸引走了。

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這邊的水豚都很主動親人，
溫馴又可愛的模樣，
讓小朋友移不開目光阿!!

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Q比看到佛萊明巨兔就很興奮，
但真的要提醒小朋友們不可以抱兔兔喔~
佛萊明巨兔體型大，
感覺很有份量感，
說真的我之前有想養阿~(掩面)

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之前很想養陸龜的Q比看到亞達伯拉象也很興奮，
其實陸龜移動蠻迅速的，
加上頗有重量，
接近時要提醒小朋友注意不要被牠踩到腳喔!!
飼育員教我們可以接慢慢接近牠，
可以輕撫牠的脖子，
除了餵食外，
也有可以有互動上的樂趣。

2024宜蘭親子必訪！星夢森林劇場-超萌握手水豚、造型雪花冰

非常熱情又想吃東西的奴比亞山羊，
Q比很喜歡盯著山羊的眼睛看，
因為她覺得可愛審稿專用

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飼育員也補充到市面上很多店家的羊肉爐也是使用奴比亞山羊，
蝦咪啊!!!
只能說孩子你很幸運是住在星夢森林劇場裡阿!!

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【第二區-羊駝、梅花鹿， 熊貓羊、侏儒山羊】

前往第二區的時候關門要迅速一些，
這一區都是動作迅速又很靈活的動物們，
有羊駝、梅花鹿， 熊貓羊和侏儒山羊。

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一進門遇到的就是金莎跟安安，
本來柚子很擔心會被吐口水，
飼育員介紹到牠們兩個都很乖，
金莎比較貪吃一點，
可以用食物引誘牠；
安安則比較穩定文靜，
想拍照摸摸可以跟安安互動。

有沒有發現牠們身上都有可愛的小兜兜，
這是園區中的同仁特別為動物們製作的，
也因為遊客們廣受喜愛，
也延伸出手作品牌，
給動物們配戴真的是可愛加分!
早上上班的時候會看動物們今天的心情，
不願意圍上兜兜的動物夥伴，
飼育員都會尊重牠們的意願。
喜歡的朋友也可以在紀念品區買到喔~

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安安真的如其名，
很文靜又很可愛，
拍照還會看鏡頭。

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柚子後來也打開心防，
開始放心的接觸安安。

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園區內有針對園區動物們打造的可愛造型公仔，
我們在和梅花鹿公仔合照的時候，
這隻小可愛剛好入鏡，
真的是很難得的畫面!!

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活潑的侏儒山羊在旁邊一區，
因為牠們真的太敏捷了，
所以進出侏儒山羊區域動作也要快!!
體型小巧可愛的侏儒山羊想吃草的時候會站起來，
前蹄放在身上力度不會很大。

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這麼近距離的看到小羊吃草，
小娃的眼睛都發亮了阿!!

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這不是小鹿喔~
可愛的山羌叫聲真的很萌阿!!

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【星夢大秘寶】

第二區有一個小攤位，
如果手邊的牧草已經被吃光光的話，
可以付費在這邊補充彈藥。
最重要的是來試試看自己的手氣囉!

只要加入星夢森林劇場的LINE好友，
就可以得到一張扭蛋兌換券，
就能到一旁的扭蛋機試試手氣囉!!

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有SR賞至E賞，
我們最想要的是A賞的頭飾，
沒想到運氣真的很不錯，
四個人拿到兩個A賞，
一個C賞(小扇子)一個D賞(L夾)。
同一批入場的遊客中有人抽到了SR賞，
現場就可以直接領門票，
只能說大獎的機率感覺還是蠻高的阿!!

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看到梅花鹿也想要帶個小鹿角的Q比得償所願，
柚子哥哥也拿到了小烏龜髮箍，
兩娃整個超開心的。

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【第三區-會握手的水豚】

之前看倉鼠人許伯&簡芝的影片，
看到野生收容中心訓練彪練習配合打針檢查等動作，
而星夢森林劇場也是因為日常照顧檢查，
延伸出水豚們會握手的特殊技能。

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只要對水豚們說握手，
並且把自己的手伸出去，
牠們就會把前腳搭上來。

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記得當豚豚們完成動作後，
一定要給食物當獎勵，
如果一直晃點牠們的話，
有個性一點的水豚等等就不想搭理你囉!!XD

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除了會握手外，
穩定性極高的水豚還可以跟小朋友一起玩推推樂。
園方準備了很多萬聖節小物，
可以讓大家在水豚身上推推樂。
記得輕拿輕放，
好脾氣的水豚真的可以頂著南瓜趴很久阿 XD

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這張叫做大家一起閉眼睛 XD

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三隻水豚一起排排坐，
真的超可愛的啦~
好想養阿!!XD
題外話~我們還在想第一區的水豚都不需要「賣藝」，
就可以吃東西，
為啥第三區的要有一技在身，
飼育員馬上解答我們的疑惑，
因為第一區的是媽媽阿~
第三區都是牠們的孩子，
這樣....好吧~XD

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逛這三區除了可以跟可愛動物們互動，
也有大型公仔、看板等可以合照。
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為園區中的動物們打造專屬的Q版角色，
不僅可以合影，
也可以帶回角色周邊，
在親子動物農場中，
這真的是不多見的特色。

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離開動物區後就不能折返，
但星夢森林劇場中還有很多好玩的設施喔!
讓小朋友先把手手洗乾淨，
就可以繼續在園區內走跳囉!!

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連水龍頭都是動物造型的，
真的很別緻啊!!
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走出動物區竟然看到水果殭屍的大公仔，
這個我跟Q比都很喜歡阿~

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宜蘭 星夢森林劇場 兒童遊戲區

與小動物們親近完，
小朋友在星夢森林劇場還有很多樂趣阿!!
大大的沙坑，
旁邊還有些挖掘道具，
上方有遮陽設施，
也不用擔心小朋友玩沙玩到曬昏頭。
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這麼可愛的造型滑梯也很吸睛。

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使用門票上的優惠券，
就可以半價搭乘星夢森林小火車。

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這巴士外觀的也是遊戲空間喔!!

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裏頭有彈珠檯遊戲，
憑遊戲積分還可以到紀念品店換小禮物喔!!

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宜蘭 星夢森林劇場 星夢咖啡廳、星夢甜點店

在森林小火車旁這一區星夢設計館中，
裏頭有星夢咖啡廳、星夢甜點店和紀念品店。
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星夢咖啡廳、星夢甜點店是不同的窗口櫃台。

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咖啡廳提供的是咖啡類、氣泡飲、茶類、果汁等，
也有無咖啡因類的飲品。

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星夢甜點店則提供刨冰、公仔雞蛋糕和爆米花。

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刨冰雞蛋糕都有展示品可以參考喔~

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等餐期間小朋友也可以玩一下投幣式的遊具。

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讓人超期待的泰奶卡比巴拉刨冰、星夢公仔雞蛋糕，
搭配的飲品是芒果可爾必思泡泡和氣泡西西里咖啡。

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用餐空間都在室外，
所以刨冰溶的很很快，
一定要趕快食用阿!!
香甜的泰式奶茶風味，
搭配可愛的造型，
小娃吃到停不下來 XD

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將星夢森林劇場的動物夥伴變成雞蛋糕，
吃之前都還要認真研究一下是哪個角色。
酥香外皮內部綿軟，
小朋友真的很喜歡。

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天氣熱喝點氣泡飲比較消暑，
芒果可爾必思泡泡很合孩子們的口味，
出門陪玩都需要咖啡續命的大人們，
來杯氣泡西西里咖啡剛剛好阿。

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宜蘭 星夢森林劇場 韓式無人拉麵-嗶啵下麵

有點心也有飲料算是基本款，
沒想到竟然還有韓式無人拉麵店!!
跟我年紀相仿的朋友應該對門口的吉祥物不陌生吧!!
這家叫做嗶啵下麵的韓式無人拉麵，
門口正在吃麵的嗶啵真的很有親切感。

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店內拉麵種類真的非常的多，
先由點餐機點餐結帳，
取拉麵、加料再煮麵，
就可以選擇在店內的立食區或戶外用餐區享受了。
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不僅有韓式拉麵，
也有台式泡麵，
還貼心的分出不辣的口味和素食的口味，
對於茹素或不敢吃辣的朋友很友善。

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按照號碼取下拉麵，
再拿錫箔碗和托盤，
就可以來加菜囉!!

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除了起司要另外加價，
水煮蛋一碗限一顆，
其他的配料都可以自由配喔!!

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煮麵機有三台，
一旁也有熱水可以使用。

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依據指示就可以輕鬆煮出一碗美味拉麵囉!!

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有可愛動物、遊戲區、卡比巴拉刨冰，
還有泡麵、拉麵，
這裡對小孩來說根本天堂吧!!XD

審稿專用

宜蘭 星夢森林劇場 韓式拍貼機

說到拍貼也是我們這一輩的青春歲月阿(遠目)
最近又開始捲起一陣拍貼風，
而拍照服裝道具一應具全，
想不到來星夢森林劇場也可以一起體驗!!
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星夢森林劇場的拍貼空間一共有兩間，
四台拍貼機。
兩間的空間中都是滿滿的道具，
想拍可愛一點的、搞笑一點的都沒有問題。

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這種厚實的大頭套拍起來真的很喜感阿!!

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還貼心的準備了學士服，
讓畢業生們或是畢業很久也想回味的朋友，
可以一起留下回憶。

審稿專用

難得三姊妹一起出遊，
有我妹在的地方就不可能不搞笑，
和對的人一起來拍貼，
真的會不小心笑到肚子痛阿!!

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記得要使用門票上的折扣代碼，
這樣拍照也有優惠。
貼紙還可以選擇加購多印幾張，
不想多花錢也提供QR碼下載電子檔，
真的是方便又貼心阿!!

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宜蘭 星夢森林劇場 天使星夢渡假村遊戲區

星夢森林劇場已經可以消磨掉小朋友大半的時間與精力了，
但這張門票真的很超值，
連旁邊天使星夢渡假村遊戲區也可爽爽玩。
天使星夢渡假村看起來很氣派，
也擁有寬敞的娛樂空間，
憑星夢森林劇場就可以入場。

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先不說可以讓孩子瘋跑的大草地，
光是這戲水池就讓孩子門兩眼放光。
可以踩著小小的腳踏船環池放空，
還有獨木舟可以玩，
直接戲水也沒有問題。

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小朋友最愛的造型鞦韆。

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可以盡情放電的彈力床。
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免投幣的投籃機，
來場親子PK賽也很不錯。

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還有網美風拍照場景，
小孩盡情玩耍的時候媽媽們也可以美美的拍照喔!!

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本以為寵物農場可以停留的時間不會太長，
還要幫孩子安排其他的行程，
想不到星夢森林劇場可以玩的設施真的太多了!!
可愛的動物們狀態都很好，
飼育員介紹起牠們就像介紹自家孩子一樣，
那種個性脾氣如數家珍的樣子，
可以感受牠們是真的被認真的愛著。

一張門票玩兩園區，
絕對讓孩子玩到沒電，
還有超萌的卡比巴拉刨冰，
真的非常建議直接搭配住宿，
讓孩子整個玩個過癮阿!!

宜蘭 星夢森林劇場 店家資訊

營業時間 : 09:00 - 17:00
公休日:每月第三個禮拜三
電話: 0966 417 997
地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號
粉絲團: 星夢森林劇場

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