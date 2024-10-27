【花蓮住宿】經典假日飯店

地震過後的花蓮最近幾個月受創很深，如果想要趁現在撿便宜不妨可以考慮來到花蓮旅遊，這次入住這間位在花蓮車站附近的經典假日飯店，雙人房平日價格只要2000元出頭CP值非常高，而且這個價錢還包含早餐，步行到花蓮車站只要6分鐘超方便，非常適合搭乘火車的旅客。
訂房請點這→Booking、
飯店距離花蓮秀泰影城也非常近，只要徒步3分鐘就能到達，完全不怕晚上沒地方去！
▲飯店外觀為轉角獨棟建築，紅磚搭配白框看起來非常復古典雅。
▲飯店大廳的空間寬敞明亮，櫃台接待的小姐說話也非常溫柔親切，不會給人高冷的感覺。
▲通往房間內的走道也蠻寬敞的，牆上的大型畫作更增添飯店的藝術質感。
▲我們這次原本訂的是兩張床的雙人房，check in時臨時被升等為四人房的兩張雙人床房型，放內有一張椅子、圓桌和一組書桌椅，整體空間算大完全沒有異味和煙味，床墊是我愛的硬床沒有坍陷感，枕頭和床單棉被也完全沒有汙漬。
▲電視是40吋左右的小電視，頻道不多沒有數位電視盒。
▲單人沙發非常新穎，椅子上完全沒有髒汙。
▲衣櫥是沒有門的開放式櫃子，內有木質衣架和紙拖鞋。
▲茶水區提供熱水壺、茶包咖啡包、瓶裝水，抽屜內還有玻璃杯和瓷器杯可使用。
▲冰箱整潔也不錯完全沒有異味，使用起來功能正常沒有惱人的壓縮機噪音。
▲浴室整潔不錯沒有明顯水痕和黴班，淋浴間有個乾濕分離的小空間，洗手台上提供香皂、乳液和棉花棒等物品。
▲吹風機是壁掛式的達新牌，飯店的標配。
▲馬桶是一般款式沒有免治馬桶，上方提供多條浴巾。
▲淋浴間的空間算大，蓮蓬頭非常新穎，水量大熱水夠熱排水正常，內有提供小包裝的沐浴乳和洗髮精。
▲我們住在七樓窗外視野不錯可以看到街上的風景，窗戶隔音很好幾乎聽不到馬路上車子的聲音。
▲隔天一早拿著早餐券去吃早餐囉！
▲餐廳採光不錯有分隔好幾個區域，某些區域是商務專用，還有類似會議室的小包廂。
▲早餐熱食種類蠻多的，有西式的吐司和中式的稀飯包子等熟食，飲料有熱茶、咖啡、果汁、紅茶，食物品質中等，這個價格能吃到早餐其實已經很幸福了！
訂房請點這→Booking、
雞蛋糕短評：
設計★★★★
整潔★★★★☆
舒適★★★★☆
位置★★★★★
服務★★★★☆
CP值★★★★★
經典假日飯店住宿資訊：
地址：花蓮縣花蓮市國聯五路139號
電話：038359966
官網：http://www.classichotel.com.tw/
等級：4星級
入住時間：15:00
退房時間：11:00
WIFI：有
停車場：有
游泳池：無
早餐：有(須配合房型加購)
刷卡：有
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【花蓮食記】家咖哩(花蓮總店) - 位在花蓮日式老宅內的咖哩店氣氛超好，咖哩醬和白飯可免費續加
- 【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王早餐，雙倍的肉量太陽蛋超豐盛
- 【花蓮食記】一碗小 - 隱藏在小巷內日式老宅的人氣麵店，羊肉湯超香
- 【花蓮住宿】煙波大飯店花蓮館 - 日式三溫暖、兒童遊戲房、健身房豐富設施，海景房也是一大亮點
- 【花蓮住宿】成旅晶贊飯店(花蓮假期) - 近文創園區大遠百， 商務中心兒童遊戲間免費使用
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓