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【花蓮住宿】經典假日飯店 - 步行到車站只要6分鐘，兩千元左右就能入住四星級飯店CP值好高

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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：777篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

經典假日飯店(花蓮縣旅館093號)
phone03-8359966
place花蓮縣花蓮市國聯里30鄰國聯五路139號
作者本次評價：
4.65
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
5.00
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首圖.jpg

 

地震過後的花蓮最近幾個月受創很深，如果想要趁現在撿便宜不妨可以考慮來到花蓮旅遊，這次入住這間位在花蓮車站附近的經典假日飯店，雙人房平日價格只要2000元出頭CP值非常高，而且這個價錢還包含早餐，步行到花蓮車站只要6分鐘超方便，非常適合搭乘火車的旅客。

訂房請點這→Booking

飯店距離花蓮秀泰影城也非常近，只要徒步3分鐘就能到達，完全不怕晚上沒地方去！

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲飯店外觀為轉角獨棟建築，紅磚搭配白框看起來非常復古典雅。

 

大廳.jpg

▲飯店大廳的空間寬敞明亮，櫃台接待的小姐說話也非常溫柔親切，不會給人高冷的感覺。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲通往房間內的走道也蠻寬敞的，牆上的大型畫作更增添飯店的藝術質感。

 

床.jpg

▲我們這次原本訂的是兩張床的雙人房，check in時臨時被升等為四人房的兩張雙人床房型，放內有一張椅子、圓桌和一組書桌椅，整體空間算大完全沒有異味和煙味，床墊是我愛的硬床沒有坍陷感，枕頭和床單棉被也完全沒有汙漬。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲電視是40吋左右的小電視，頻道不多沒有數位電視盒。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲單人沙發非常新穎，椅子上完全沒有髒汙。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲衣櫥是沒有門的開放式櫃子，內有木質衣架和紙拖鞋。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲茶水區提供熱水壺、茶包咖啡包、瓶裝水，抽屜內還有玻璃杯和瓷器杯可使用。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲冰箱整潔也不錯完全沒有異味，使用起來功能正常沒有惱人的壓縮機噪音。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲浴室整潔不錯沒有明顯水痕和黴班，淋浴間有個乾濕分離的小空間，洗手台上提供香皂、乳液和棉花棒等物品。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲吹風機是壁掛式的達新牌，飯店的標配。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲馬桶是一般款式沒有免治馬桶，上方提供多條浴巾。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲淋浴間的空間算大，蓮蓬頭非常新穎，水量大熱水夠熱排水正常，內有提供小包裝的沐浴乳和洗髮精。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲我們住在七樓窗外視野不錯可以看到街上的風景，窗戶隔音很好幾乎聽不到馬路上車子的聲音。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

▲隔天一早拿著早餐券去吃早餐囉！

 

餐廳.jpg

▲餐廳採光不錯有分隔好幾個區域，某些區域是商務專用，還有類似會議室的小包廂。

 

【花蓮住宿】經典假日飯店

 

早餐.jpg

早餐2.jpg

▲早餐熱食種類蠻多的，有西式的吐司和中式的稀飯包子等熟食，飲料有熱茶、咖啡、果汁、紅茶，食物品質中等，這個價格能吃到早餐其實已經很幸福了！

 

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雞蛋糕短評：
設計★★★★
整潔★★★★☆
舒適★★★★☆
位置★★★★★
服務★★★★☆
CP值★★★★★


經典假日飯店住宿資訊：

地址：花蓮縣花蓮市國聯五路139號
電話：038359966
官網：http://www.classichotel.com.tw/
等級：4星級
入住時間：15:00
退房時間：11:00
WIFI：有
停車場：有
游泳池：無
早餐：有(須配合房型加購)
刷卡：有

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