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台北市信義區台北市信義區【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒肉美食，套餐280元起

李大人吃遊記 人氣：46
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窩客好文

李大人吃遊記

發表篇數：84篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

IKIGAI
phone02-26561128
place台北市信義區松高路12號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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你也會突然很想吃燒肉，但希望平價又能飽足嗎？這時候個人燒肉「IKIGAI」就是不錯的選擇，位於新光三越台北信義新天地A8館的B1，搭捷運到市政府站就可以品嚐，最低價280開吃！

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

台北信義美食 IKIGAI 店家資訊

IKIGAI 信義A8店
地址：台北市信義區松高路12號B1
電話：02-26561128
營業時間：每天 11:00–22:00
線上訂位：https://inline.app/booking/-Nva-v3Rly1u6xuk6wQV:inline-live-3/-Nva-vFwVGi_Nw8qT84F

 

台北信義美食 IKIGAI 外觀與內部環境

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

IKIGAI是全家便利店的關係企業，在日文裡是「生命的意義、價值與喜悅」，發音類似「一起尬意」，還挺有趣的。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

在信義A8的用餐環境很舒服。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

兩人對座共用一個燒烤爐。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

出菜區在最後面，看得出來很注重衛生。

台北信義美食 IKIGAI 美食菜單

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

每個餐點都是套餐，基本款就是白飯跟湯各乙碗，還有一份生菜跟飲料(可樂、七喜、可爾必思、綠茶)，以及沾醬和蒜頭片酥。如果白飯升級成松葉蟹膏飯、溫泉玉子飯或是牛肉飯的話，白飯則可以續加。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

最低價是香草雞腿只要280，牛肉350起跳。

台北信義美食 IKIGAI 美味上桌

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

生菜沙拉盤，搭配了凱薩醬，旁邊是可爾必思。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

附湯裡面竟然有蛤蠣，好驚喜。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

美國牛胸腹來了，也就是俗稱的牛五花，看起來很大份！

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

上面還有小金桔跟櫛瓜片，肉片擺的非常誘人。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

附上店裡所稱的燒肉之魂，泡菜、和風洋蔥醬、鹽蔥醬 (就是港式燒臘那種)，這些都可以再跟店員無限索取。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

另外還有柚鹽跟大蒜片酥，這是搭配牛肉最好的佐料。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

活菌豚梅花，瘦肉部分多一點。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

豚梅花本人是不是也很美呢！

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

另外只要現場加入會員，就可以領開卡禮一份。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

獲得「味噌牛胸腹肉」一份，好讚！

 

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

烤肉是用鐵管加熱，沒有換炭火的煩惱。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

肉片一下子就熟了喔～

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

實在是太美味了。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

沾醬配白飯吃，實在大滿足。

整體來說「IKIGAI」燒肉的品質挺不錯的，份量也適中，對照一般燒肉店比較吵雜的環境，吃起來相對舒服許多。

另外也有給小朋友現成烤好的兒童餐，對於家庭用餐也是很便利的。

【台北信義美食】IKIGAI信義A8店，一個人也能享受精緻燒

台北信義美食 IKIGAI 交通地圖

IKIGAI 信義A8店
地址：台北市信義區松高路12號B1
電話：02-26561128
營業時間：每天 11:00–22:00
線上訂位：https://inline.app/booking/-Nva-v3Rly1u6xuk6wQV:inline-live-3/-Nva-vFwVGi_Nw8qT84F


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