前言

大概過了兩個禮拜之久，又想去看看這壯麗的「鯉魚潭水庫」的「大瀑布」~

這次不只天氣更好，也剛好是在傍晚的時候去，光線一次更加的漂亮 ~

結果水位剛剛好在「滿水位線」上，沒有發生益流 😅

不過這趟可沒白跑，在夕陽照射下，使整座「鯉魚潭水庫」都染上了黃澄澄的色彩 ~

可以想像如果這些「光芒灑在瀑布」上，一定會是金碧輝煌「黃金大瀑布」阿 ~ 😀

一、鯉魚潭水庫

(一)、鋸齒溢洪道

在夕陽的照耀下，「鯉魚潭水庫」變成了金庫呢 😂

水位剛剛的停在「滿水位線」~

上回看到的樹枝，依舊的卡在「鋸齒溢洪道」的邊緣上 😂

整座水庫平靜，讓「水面」與「鋸齒溢洪道」有如一個整體的樣子 😏

夕陽襯托下的水庫，讓感到想當的溫暖，似乎清涼畫上了界線 😌

地圖

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