一隻雞火鍋是不少人去韓國旅遊必吃的韓國美食，但大大如果沒出國，然後想在宜蘭享用這道韓式料理的話，那麼不久自己跟朋友宜蘭一日遊去用餐的這間羅東美食韓雞村，應該就能滿足你的需求。因為，提供各式單點韓式料理，還有多種嚴選優惠套餐，並且能讓客人穿韓服拍照留念，然後也是宜蘭寵物友善餐廳的韓雞村，以當天點的雙人套餐，再搭配部分單點品項，讓我們整個吃得相當飽足呢！

韓雞村這間羅東韓式料理餐廳，店面位置是在羅東鎮成功街上，我們這次用餐是平日，因此當天附近找位置停車沒有什麼問題。

停好車後，從有開放的入口走進去，看到韓雞村有戶外庭院，除了可以在這裡拍打卡照外，有帶寵物來用餐的人，也可以放牠們在這裡跑跑跳跳一下。

韓雞村有兩層樓用餐空間，而且桌子與桌子間隔蠻大的，因此在這裡用餐還蠻舒適的。

在這裡用餐的客人，還可以自由穿著韓雞村提供的韓服拍照留念哦！

服務人員帶位坐好後，我們就開始看韓雞村菜單，而這裡的餐點除了單點外，也有提供多種嚴選優惠套餐讓用餐客人選擇。

點完餐稍等一小段時間後，雙人套餐的半隻雞火鍋就送來了，至於火鍋上面則是放著有四種海鮮，而且小份量就很多的現流海鮮盤。

把已經可以吃的小份現流海鮮盤拿起來，就看到半隻雞火鍋，而如果是四人套餐、六人套餐或九人套餐的話，就會是提供一隻雞火鍋了。

全部文章內容，請點選以下連結繼續閱讀