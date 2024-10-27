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【食記】羅東韓式料理專門店韓雞村，韓國美食一隻雞火鍋這裡就吃得到的宜蘭寵物友善餐廳

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窩客好文

hy

發表篇數：78篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

朋月栻-韓雞村-닭한마리宜蘭小韓國村主題餐廳
phone03-9515321
place宜蘭縣羅東鎮成功街166號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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一隻雞火鍋是不少人去韓國旅遊必吃的韓國美食，但大大如果沒出國，然後想在宜蘭享用這道韓式料理的話，那麼不久自己跟朋友宜蘭一日遊去用餐的這間羅東美食韓雞村，應該就能滿足你的需求。因為，提供各式單點韓式料理，還有多種嚴選優惠套餐，並且能讓客人穿韓服拍照留念，然後也是宜蘭寵物友善餐廳的韓雞村，以當天點的雙人套餐，再搭配部分單點品項，讓我們整個吃得相當飽足呢！

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韓雞村這間羅東韓式料理餐廳，店面位置是在羅東鎮成功街上，我們這次用餐是平日，因此當天附近找位置停車沒有什麼問題。

韓雞村

 

停好車後，從有開放的入口走進去，看到韓雞村有戶外庭院，除了可以在這裡拍打卡照外，有帶寵物來用餐的人，也可以放牠們在這裡跑跑跳跳一下。

羅東韓式料理餐廳

 

韓雞村有兩層樓用餐空間，而且桌子與桌子間隔蠻大的，因此在這裡用餐還蠻舒適的。

韓雞村用餐空間

羅東韓式料理專門店

 

在這裡用餐的客人，還可以自由穿著韓雞村提供的韓服拍照留念哦！

宜蘭有提供免費韓服餐廳

 

服務人員帶位坐好後，我們就開始看韓雞村菜單，而這裡的餐點除了單點外，也有提供多種嚴選優惠套餐讓用餐客人選擇。

韓雞村菜單

 

點完餐稍等一小段時間後，雙人套餐的半隻雞火鍋就送來了，至於火鍋上面則是放著有四種海鮮，而且小份量就很多的現流海鮮盤。

韓雞村現流海鮮盤

 

把已經可以吃的小份現流海鮮盤拿起來，就看到半隻雞火鍋，而如果是四人套餐、六人套餐或九人套餐的話，就會是提供一隻雞火鍋了。

韓國美食一隻雞火鍋

 

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