桃園市區也有越式火烤兩吃！HOTPOTBBQ火烤吃到飽離火車站超近！平日120分鐘吃到飽，自助區海鮮挺強，竟然有提供螃蟹！熟食區都是經典越式料理，像是生春捲、越南蛋餅還有鴨仔蛋，火鍋越南酸湯也好喝，平日中午加碼每鍋送兩隻泰國蝦～

HOTPOTBBQ火烤吃到飽 在哪？

HOTPOTBBQ火烤吃到飽藏在桃園車站商圈！距離桃園車站僅100多公尺，正對面與附近有多間收費停車場，搭台鐵客運也方便，下午沒休息時間隨時都能吃，距離免費景點桃園軌道願景館僅50公尺，吃飽還能去搭小火車～

地址：桃園市桃園區萬壽路三段231號

聯絡電話：(03)334-5555

營業時間：11:00~22:00

公休：每週二

兒童餐具、兒童座椅：有，有

服務費：無

相信很多人都經過沒注意到！ HOTPOTBBQ火烤吃到飽在萬壽路三段，這棟建築物兩邊都是地下道，有客人會把機車停在門口挺方便，我是停收費停車場，吃飽結束剛好去百貨逛逛散步～

正對面與附近有多間收費停車場！搭乘大眾交通也很方便！

699元不分平假日吃到飽

HOTPOTBBQ火烤吃到飽！除了基本火烤兩吃，還有一大特色熟食區是「越式料理」，對喜歡吃越式人來講真的太幸福了，平時吃越式少說也要200元，這有燒烤、火鍋與越式料理，我當然覺得很划算～

成人：火烤兩吃到飽 699元/人（提供一個火鍋）

孩童：未滿11歲（115公分～139公分）250元/人

幼兒：2~5歲幼兒（65公分～114公分）100元/人

平日120分鐘/假日90分鐘吃到飽

消費免收服務費

裡面結合台越風格！顏色搭配好鮮豔！坐最外面這桌比較舒適，靠外有落地玻璃窗，加上前後較寬敞，拍照最好看，建議可以早點來～

從櫃檯到服務生都是外籍！服務生是來台灣唸書的越南大學生，很有禮貌又客氣，溝通上沒太多問題，而且老闆娘也很漂亮～哈哈～

超過100種吃喝到飽

別看HOTPOTBBQ好像小小一間！自助冷藏區有夠澎湃！有冷凍肉片、醃肉、內臟、火鍋料、科學麵、越式泡麵、火鍋料、海鮮、蔬菜、咖啡、冰沙、可樂機飲料、冰淇淋、水果、蛋糕、佐醬與越式料理，加總起來超過上百種～

竟然也有台灣啤酒！（開車不喝酒/未成年請勿飲酒）

以這價格來講海鮮真的很澎湃！光是海鮮就超過20多種！有小透抽、鮮蚵、章魚、鳳螺、竹蛤(竹蟶) 、鯛魚片、白蝦、花枝片、蛤蠣、扇貝、淡菜、螃蟹…等，以699元來講海鮮很敢給～

螃蟹吃到飽 超幸福

海鮮有沒有新鮮？肉眼看聞味道就知道！今天提供牛蹄蟹吃到飽太爽了，朋友之前有來吃過，她來都是專攻螃蟹，這天我們來第一個也是就拿螃蟹，而且沒人和我們搶？！這就是平日中午吃到飽優勢～

平日中午營業沒多久！海鮮補很滿喔～

WOW今天蛤仔與蚵仔都挺大！這一盤在火鍋店單點至少也要500元以上～

蔬菜有玉米、帶殼玉米筍、南瓜、玉米筍、高麗菜、青江菜、金針菇與菇類..等！

常見的火鍋料這都有！麵食有科學麵、冬粉、王子麵與越南泡麵，但是我只想吃海鮮與肉肉～

火烤兩吃肉片有豬牛羊雞冷凍肉片，也有醃五花肉、豬肉排與內臟，五花肉好吸引我們，我還以為我來吃韓式燒肉店～

正宗越南料理

我最想吃的是這一區！老闆娘與廚師員工是越南籍，感覺越南料理就很道地，好想每一樣都來一點，自助區有越式生春捲、炸春捲、越南蛋餅、月亮蝦餅、調味鴨仔蛋、涼拌青木瓜、涼拌雞爪..等，還有越式醬料、九層塔與生青菜可以包肉沾肉吃～

光這一區我就能吃飽飽！魚露炸雞看起來也不錯，越式生春捲更是必拿，月亮蝦餅適合小朋友～

除了鴨仔蛋很有特色！越式蛋餅隨便也要150元以上，這裡隨便你吃～

越南蛋餅先放上生青菜與越南蛋餅，再來片九層塔淋上特製魚露醬，賣相是不是很不錯～

自助區還有咖啡、莫凡彼冰沙、立頓奶茶冰沙、可樂機飲料喝到飽！飯後也有水果、蛋糕吃到飽～

三個人第一輪拿這樣不過份吧！能吃到第二輪就絕對是賺到！火烤兩吃中間放一爐，旁邊電池爐可放兩鍋，桌子夠大很能放，吃到飽拿剛好就好，多拿吃不完會收浪費食物費喔～

海鮮拼盤放到滿！

光拿這兩盤就挺划算！第一輪螃蟹拿了五隻！還有小章魚、透抽、竹蛤(竹蟶) 、牡蠣、白蝦、蛤蠣、鳳螺..等，很少吃到飽海鮮種類會給那麼足～

平日中午 一鍋招待兩隻泰國蝦

平日中午11點到下午三點來吃！每鍋會招待兩隻泰國蝦！今天招待的是公泰國蝦，個頭好大拿白蝦對比，白蝦變成小蝦啦～

泰國蝦火烤煮火鍋皆可！烤蝦任務就交給姊妹淘，烤泰國蝦時間不宜過長，會把蝦肉烤老蝦膏過乾～

一人(鍋)招待兩隻泰國蝦！姊妹淘太會烤泰國蝦了，濃郁蝦膏加上Q彈蝦肉，不用過多調味吃原味就很可以～

碳烤螃蟹就是特別香！烤螃蟹要勤勞一點兩面均勻烤～

碳烤螃蟹吃得是氣味！五隻螃蟹一下就吃光光！朋友立刻去再去補一盤螃蟹～

醃肉也好幾種選擇全部拿一輪！

烤籠與抽風設備很近！就看自己烤起來順不順手，烤肉煙一瞬間就被吸進去，身上不會殘留什麼烤肉味～

帶點軟骨醃三層豬五花！本身已經很夠味，吃原味有碳烤香，放到生菜葉包起來，再來點九層塔與魚露醬，看起來很像韓式燒肉，吃起來卻很有越式風味，越式生菜包肉好吃，光這吃法就能吃好幾塊～

烤小章魚會不會太可愛了！當天吃的海鮮都滿新鮮，沾點魚露醬吃好開胃～

這一盤真的是陷阱！吃完這一盤我已經半飽了，但還是忍不住想吃～

這顆充滿神秘感圓形蛋是什麼？噹噹答案：鴨仔蛋啦！

鴨仔蛋很多人可能不敢吃，但在很多東南亞國家這是很普遍的傳統小吃，我之前也吃過，吃起來其實就像雞蛋，整顆調味過的鴨仔蛋滿香，只是食量小的女生，吃完這顆會有點飽，建議可拿一顆大家分著吃看看～

這道涼拌雞爪竟然是白色？台灣很少看到白色雞爪，越式涼拌雞爪挺清爽，除了吃得到滿滿膠質，淡淡酸辣味也挺爽口～

炸雞有雞翅與小棒棒腿！沾裹上一層酸甜魚露醬，吃起來滿ㄙㄨㄚˋ嘴～

炸春捲雖然炸好放著保溫！吃起來依舊有微微脆度，餡料飽滿好夠味，沾點魚露醬更能襯托炸香氣～

經典越式生菜春捲一定要吃！我一個人就吃了兩捲，姊妹淘也說好吃繼續拿，越南春捲皮嫩Q不過厚，蝦子有新鮮、豬肉片軟、青菜新鮮，沾上滿滿魚露醬好讚，清爽開胃好好吃～

越式蛋餅有著金黃色麵皮！蛋餅糊除了大量雞蛋，還加了薑黃粉調色調味～

生菜包蛋餅來點魚露，擠點檸檬汁吃起來很清爽，還有淡淡椰子香，裡面包入多種蔬菜，健康又有味道～

朋友又拿了一盤螃蟹用湯煮！火烤兩吃就是要兩種都吃到～

碳烤螃蟹稍沒注意會烤過乾！懶得顧烤螃蟹，放火鍋煮最簡單還能吸附高湯～

牡蠣蓋飯自己做！淋上自己特調蔥蒜醬，一吃就知道牡蠣有青～

越南經典越南酸湯！比泰式酸辣湯喝起來更柔和，酸辣度適中甘甜好喝，明明吃飽還連喝了兩碗～

飯後水果交給姊妹淘吃！我只吃了一口百香果，百香果酸甜剛剛好，姊妹淘說好吃啦～

＊HOTPOT-BBQ結合碳烤、火鍋與越式料理！自助區提供海鮮、時蔬、肉片、火鍋料、越菜、飲料與蛋糕水果，海鮮選擇滿多、提供螃蟹有加分，平日中午120分鐘吃到飽，還加碼每鍋送兩隻泰國蝦，以桃園市一人699元不收服務費，我覺得挺划算，整間餐廳都是外籍服務生，老闆娘與員工人都很客氣，住桃園都不會怕溝通不良，重點新鮮好吃～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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