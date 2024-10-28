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台北市大安區東區餐酒館【台北美食】東區的海底龍宮AQUA Lounge，大安區最浪漫的網紅餐廳！有菜單，東區特色調酒【聚餐推薦】捷運美食【板南線餐廳】

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～17七公主的小天地～

發表篇數：416篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

AQUA Lounge Feat. LPG
phone02-2721-9440
place台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄14號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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下班之後，最開心的就是和好友挑個不錯的酒吧，吃美食聊天說心事！

（開車不喝酒，飲酒不過量）

東區最浪漫的餐酒館

AQUA Lounge

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄14號

時間：02 -2721-9440

時間：週一至週日 20:30-04:00

台北市大安區東區餐酒館【台北美食】東區的海底龍宮AQUA Lounge，大安區最浪漫的網紅餐廳！有菜單，東區特色調酒【聚餐推薦】捷運美食【板南線餐廳】

一進門就有超貴氣的紅沙發，姐妹們趕快拍起來呀～

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店內還有遊戲機和多種桌遊可以和朋友同樂！

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浪漫的AQUA Lounge就像是在東區裡的海底龍宮，透露著海底的深不可測，帶點謎樣更顯得悠然自在！

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（開車不喝酒，飲酒不過量）

吧台區的酒類也是超多，調酒師技術也是棒棒的，聽說在AQUA Lounge有最具特色的海洋系調酒，真讓人期待！

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AQUA Lounge提供多款經典特色調酒！

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其他高濃度的酒種類也是超多！

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無酒精飲品照顧不愛喝酒的朋友們！

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給無酒不歡的朋友們推薦一下，AQUA Lounge的海洋系調酒，還貼心標示酒精濃度，越高越嗨！

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AQUA Lounge的主食，以串燒為主，品項不多但都是經典好料，還有提供炸物和台式餐點！

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跟大家分享AQUA Lounge的美味！

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鹽烤沙朗牛肉串（2串） NT $310

鹽烤醬燒雞心（4串） NT $220

鹽烤挪威鯖魚（半份） NT $260

碳烤生蠔（3顆） NT $270

炸物拼盤 NT $380

海洋生物 NT $450

幽靈船 NT $450

水煙 NT $1500

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鹽烤沙朗牛肉串（2串） NT $310

鹽烤醬燒雞心（4串） NT $220

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街美食佳餚在前，人生暢快！最簡單的烹煮方式，燒烤完之後灑上鹽巴，成就最好吃的鹽烤沙朗牛肉串，軟嫩的牛肉入口彈牙；代表小心心的醬燒雞心，更是必備的下酒好菜！

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鹽烤挪威鯖魚（半份） NT $260

碳烤生蠔 NT $270

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外皮微焦，魚肉微溼不柴，顯示燒烤師父烤功了得，擠上檸檬灑點海鹽，入口即化的鯖魚肉鮮香，好吃！

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超水潤鮮美的生蠔是絕對不能錯過的餐點！沒有腥味帶著淡淡的海味，咕嚕一口就是一顆，跟朋友們分享絕佳的口感，超令人難忘！

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炸物拼盤 NT $380

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超豐富的美式拚盤，有炸雞翅，有牽絲彈牙的起士條及酥香的薯條，還有洋蔥圈，這一盤每樣都讓人愛了愛了！

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海洋生物 NT $450

幽靈船 NT $450

水煙 NT $1500

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（開車不喝酒，飲酒不過量）

海洋生物 NT $450

幽靈船 NT $450

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酒精濃度31%的海洋生物是用哇沙米製作的調酒，酒感不重，口感清爽，搭配炸物或者海鮮都好適合！

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瓶內充滿迷人的蘋果檜木香氣，加上碳烤的魷魚彷彿置身大海，使用高梁酒讓幽靈船更有台灣味！

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水果香氣的水煙，快樂似神仙！

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像在深海龍宮的AQUA Lounge，如同魚兒在自己自在的空間，恣意享受美食，縱情品嚐美酒，和好友感受歡愉的這一刻！

 

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AQUA Lounge

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄14號

時間：02 -2721-9440

時間：週一至週日20:30-04:00

FBhttps://www.facebook.com/share/8itABp36xtk2oZNC/?mibextid=kFxxJD

IGhttps://www.instagram.com/_aqua_lounge._/

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