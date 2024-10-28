早安 越南 Chào buổi sáng Việt Nam

2024越南之旅第2天(2024/10/18)，今天的陽光很給力，一早而已~~天氣就十分的美好，前往飯店11樓用餐。

早餐用餐時段才7點多，人潮竟然爆滿，因此被安排到戶外的用餐區域用餐。

這裡的菜色十分的豐富，有中、西式餐點，種類繁多，用餐方式是 buffet 的模式，可以拿取自己喜愛的食物。

還有現煮的▼越南河粉｜煎蛋，在這裡可以加上自己喜愛的青菜跟醬料。

越南河粉真的十分的爽口，連續吃了兩碗，好吃~~

用餐完畢！集合時間是8點30分，我們預備前往今天的首站①順化大內阮氏皇城(小紫禁城)。

來到這邊，你會發現他們商家神明奉祀大部分都是▼土地公｜財神爺，只是比較特殊的是...竟然是擺放在地上！？

在神像方面，越南的土地公大多是濃眉大眼，笑口常開的雕像，感覺更加親民。

另外越南人拜土地公，經常獻上香菸，請土地公抽菸，也是特殊信仰方式之一。

📌Google一下查詢：原來越南人習慣把土地公擺在地上，相傳是土地公是地神，和土地相契，所以龕位自然就會設在地上，其次位置要靠近大門，象徵招財進寶。

在台灣一般都是把土地公供在神桌上或是神龕。

①順化大內阮氏皇城，這是一座有著悠久歷史的宮殿，又被稱小紫禁城。

當我們踏入皇城的區域，映入眼簾的是那高聳的城牆以及雄偉的宮殿建築，阿慧導遊熱情地介紹著阮朝的建立｜興衰歷史，感覺這裡每一處都好像充滿著古老傳說的故事。

這裡也是世界遺產：順化古蹟建築群｜登錄年份：1993年。

▼越南人力三輪車

▼順化皇城的午門｜金水池

皇城南面正門便是：午門，這裡展示當代的文物展示，不過大多是贗品，彷彿是在訴說，在那遙遠的1635年代， 曾經擁有的阮氏皇朝光輝時刻~~

在皇城內，每座的宮殿都是雕刻精美，每處細節中，都展示了當時的工藝高水平。

這裡也有皇城平面圖模型展現，面積約520公頃，佔地超大。

▼午門內的『正直蕩平』櫺(ㄌㄧㄥˊ)星門

藍天白雲的好天氣，陽光照耀在護城河上，一眼望去，視野廣大舒適。

只是順化大內阮氏皇城佔地十分的寬闊，這裡真的走上一天也走不完，因此阿慧導遊細心安排電動車，載領我們前往每個宮殿參觀。

▼電動車，事後行程逛畢結束，每人小費 1萬越南盾。

▼世祖廟，入內需服裝整齊+拖鞋🚫不能露肩🚫穿著短褲。

皇城當然也有皇帝辦公的地方，還有皇后｜眾嬪妃居住的場所，連同皇太后｜王子｜公主也是有其住所，藉由今天參觀的機會，前來觀看。

▼世祖廟前九鼎，左右兩側共九鼎，裡面均裝滿水。

▼彰德門

▼毓慶門

就這樣~~漫步在皇城的庭院中，欣賞著四周的花草樹木，這裡的美景和古老建築物相得益彰。

隨著阿慧導遊的解說，我們了解皇城在越戰時期，也被炸彈炮轟受到重創，大約在160個建築中，剩下10個主要建築殘留至今。

但如今部分已經修復得相當完好，已開放參觀，並展現出昔日的皇室輝煌。

▼延壽宮宮牆

在還沒進入延壽宮之前，他的▲屋簷上方吉祥物是2隻鳳凰；延壽宮是皇太后的居所，這裡展示皇太后的服飾｜傢具。

這裡的建築工法以及裝潢設計，深受中國文化的影響，整體上很有中國風。

許多中國古老傳說的吉祥物，在這邊也大量的應用在建築體上，像是龍、鳳等等...

只是在造型上，看起來還是跟中國的雕刻手法有一點不同。

▼延壽宮花園

謝謝阿慧導遊不時的幫我們拍照，並且跟我們說那個角度｜構圖比較好看，上車便PO在LINE群組上，方便讓大家下載｜分享。

其實在第1天的時候，阿慧導遊便每個人發越南扇子*1+越南斗笠*1(無料)，並且跟我們說是可以帶回台灣的。

那~~既然是這樣子，我們就入境隨俗囉~~西瓜~甜~不~甜~

▼建忠殿

是不是很漂亮的建忠殿，這個建築物興建於 1921 年 ~ 1923 年，在外觀上是一個巨大的建築美學，他的建築風格擁有了印度支那的特色之外，本身也包含了法國、義大利以及越南的歐、亞元素。

於1947年被摧毀，不過經過當地政府的巧思修復後，於2024年才對外開放，因此我們非常的幸運可以到此一遊。

這棟建築物外觀用色非常的大膽，牆面採用大量的黃色，而寬大的窗戶則是採用紅色，加上樓梯跟欄杆呈現白色，一靠近~~色彩變的十分的鮮豔亮眼。

室內遙望▲▼午門外大旗台。

展示廳是1樓跟2樓，擺飾物品都十分的精緻，而整體的裝潢走高檔的皇家路線，說他是金碧輝煌也不為過~~

裡面的溫度，因為有吊扇關係，所以還好，只是如果走在戶外的話，又開始飆汗了。

▼九門神功左側巨炮有四門，代表四季：春夏秋冬的意思；在對面的右側巨砲有五門， 這是代表五行：金木水火土。

在這邊旅遊的景點幾乎都可以看得到▲越南人力三輪車，比較特殊的是在乘客在前面，而後方才是司機。

這樣的設計是為了方便乘客的視角不被司機擋住，便可以悠哉的沿途欣賞美景。

也有另外一種說法是說司機的汗臭味，不會被乘客給聞到。

結束順化大內阮氏皇城遊玩之後，我們驅車前往②Romance Riverside 餐廳享用午餐。

這是一家位於河畔旁的餐廳，在室內用餐果然舒爽，這裡都是傳統的越南美食，吃得非常飽。

當然按慣例！每天中午用餐，每人皆有*1罐啤酒｜可樂｜七喜可以無料擇一。

📌小提醒：餐廳都會提供▼冰塊服務(無料)。

這裡也有戶外的座位，可以眺望美麗的河流，環境十分的優雅，餐廳的設計融合了越南傳統與現代元素，讓人感到舒適，相信傍晚時刻來此用餐，也是一個不錯的好趣處。

前往會安古鎮途中，車程大約3小時，在中途休憩站，阿慧導遊安排可以上廁所的地方，而這邊也有販賣椰子，現剖現喝果然清涼~~

天氣一下艷陽高照，一下子烏雲遮一半，好加在到晚上回飯店都沒下雨。

越南是世界咖啡產量前3大的生產國，對越南人而言，咖啡就是每天的一種生活必需品，在越南街頭小巷，賣咖啡的店家｜小販處處可見。

▼土地公｜財神爺

我們來到 Viettown Hội An 餐廳，現場體驗③傳統的越式咖啡+越南法國麵包。

這是一個輕鬆的時刻，桌上有越南法國麵包｜糕點以及水果。

其中比較特殊的是▼龍宮果，外觀看起來像是龍眼，他的口感有點像荔枝又像柚子，甜中帶微酸，第一次嘗試還不錯吃。

越南法國麵包▼有一點類似潛艇堡的做法，算是越南當地日常的食品，在早餐｜小吃｜宵夜經常可見人們購買。

裡面的內餡有時候是白胡蘿蔔絲醃菜｜新鮮黃瓜｜芫荽｜辣椒，再塗上豬肝醬｜奶油，加入不同口味肉片、起司組合而成。

簡易的沖泡方式帶出咖啡香氣，品嚐一小口，果然~~

好苦啊！還是加點煉乳和牛奶好了！

不過他的越南法國麵包，外皮酥脆內餡飽滿，咬嚼起來好吃！

而如今台灣四處也有販賣越南法國麵包，聽說有些店家還蠻熱門的！

吃完之後~~前往④會安古鎮逛逛，這是一個保存完好的古老城鎮，街道兩側都是色彩鮮豔的建築物，但是又帶點純樸的古風，讓人一走入這街道，彷彿像是踏入歷史的長河中。

這個古鎮最特殊的地方，便是每一戶人家都會有大小不同的燈籠，每個色彩都十分的鮮豔，每個角落彷彿都充滿著文化的氣息，等著拜訪的遊客來挖掘。

兩旁不同的店家都販賣著獨一無二的藝術品，建築物外觀的色彩又粉亮麗，看了讓人覺得眼花撩亂。

要進入會安古鎮，一定會經過著名的⑤日本橋(來遠橋)，這是日本人在 1593年興建 (申猴年)，完工於 1595年 (戌狗年)。

所以在橋兩側入口處都有石猴｜石犬守護雕像，同時他也是越南盾鈔票2萬的背面圖案，並且是會安古鎮第一景點。

這裡的奇景是橋中有廟，▲▼裡面奉祀玄天上帝，保佑當地的居民出入平安。

⑥會安廣肇會館(入館有料)是華人所興建會館，也是當時聯誼廳以及喬事情的地方，裡面奉祀關聖帝君，整體建築風格粉有濃郁中國風。

因為是廣州人和肇州人共同興建，所以取名：廣肇會館，而在惠安總計有5間華人會館，其中以福建會館規模最大。

進入廣肇會館可以看見四周的雕刻和彩繪，這裡的浮雕壁畫刻著桃園三結義｜三顧茅廬的歷史故事人物。

在他鄉的異地生活，可以有這麼的一個好地方，除了可以凝聚當時的華人向心力，也可以藉著宗教的信仰撫慰心靈。

在此觀看這邊的建築物，便可以看出當時越南華人的奮鬥歷史，也更加可以了解這座城市的發展過往。

在會館後方則是一個花園，可以四處的走走逛逛，正中央的水池則是有九龍吐珠的雕刻物，建議在這邊先上洗手間(無料)，不然外面比較難找。

📌小提醒：在越南你只要跟當地人講：WC，他們便知道是廁所的意思；或是Toilet(洗手間)也可以通。

走出廣肇會館後，前往附近街道漫步，漸漸夕陽西下，河面開始產生波光粼粼的美麗畫面。

觀看這裡每一棟的建築物，或是每一個小角落，都是有自己 special 的地方，像是在訴說屬於自己的古老故事。

而不少來訪的遊客，就這樣子點上一杯咖啡｜一杯飲料，坐在椅子上發呆、看書、聊天。

時間彷彿在這好像停止了，這種愜意的感覺，好像是會安獨特的魔力，深深吸引著來訪的遊客~~

我很喜歡這樣子一個美麗的地方。

會安古鎮歷經歲月滄桑和殘酷的戰爭洗禮，神奇的是沒有遭到破壞，還是世界遺產之一。

世界遺產：會安古鎮｜登錄年份：1999年。

原本這裡是越南對外貿易的港口，也是越南最早的華埠，來往的中國、日本、南洋以及歐洲的人士，經過幾百年來的繁衍生息，這裡就像一座大熔爐一樣，包羅著多樣化的部落群組共榮共生。

接近傍晚時刻，這裡的人潮漸漸聚集起來，不管你是漫步逛街；或是發呆慵懶；或是河中坐船悠遊；或是坐著越南人力三輪車四處逛逛，瞬間感覺整個古鎮城市活力~~越晚越美麗~~

相對性在這邊購物，不要忘記殺價！

店家會用中、英文方式跟你溝通，或者是直接拿計算機出來按數字，很有趣的交易方式。

店家販賣的總金額，跟你實際買到的總金額，落差有一點大，而這邊也收台灣的新台幣 100塊或是 1,000塊鈔票。

像是我們購買編織品小包包，店家開價250,000越南盾，我們直接下殺180,000越南盾成交。

📌小提醒：💰10/22當日匯率參考：100 新台幣(TWD)兌換76472.24 越南盾(VND)。

夜晚時刻，我們體驗了當地傳統的水燈祈福活動，每人手持一盞水燈，誠心的祈禱，再將他輕輕放入河中，隨波逐流漂走，期許自己的願望能夠實現。

而這一刻~~河面上都是燈光在閃爍，彷彿像是天上的銀河在人間。

晚餐我們前往⑦Dimsum Hoi An 餐廳用餐，這裡除了有道地的越南美食之外，還有中國的烹飪小點心。

服務人員會說中文，菜色繁多有金沙包子、水晶鮮蝦餃、鼓汁蒸排骨、涼拌菠菜...等等豐富的美食，一餐下來真的會飽。

按慣例！每天晚上用餐，每人皆有*1罐啤酒｜可樂｜七喜可以無料擇一。

📌小提醒：餐廳都會提供▼冰塊服務｜無料。

舉杯慶祝一下，國外的旅遊中，有家人的陪伴，行程才會更加的完美。

這裡的越晚越熱鬧，每個店家都有其獨特不同的招攬客人方式，前往 Hội An 地標燈籠拍照之後，準備前往飯店休息。

今晚入住的是⑧河內/溫德姆花園飯店 Wyndham Garden Hanoi ，這裡一樣有迎賓小飲料，飯店的設施十分的完善，房間也寬敞舒適。

📌小提醒：房間內會招待*2罐礦泉水(無料)，其餘的飲料+零食都是(有料)，要注意！隔日退房的時候會檢查。

📌小提醒：房間內是不能抽菸(陽台不限制)，以及禁帶外食，不然的話會被罰款。

幸運的是今天入住本來是2人房，結果無料升等為4人房，除了是雙床鋪之外，房間空間大，又有獨立的淋浴室和洗手間，真是Cảm ơn 。

每次出國旅遊，去到旅行的國家，我都會跟當地的導遊學習：請、謝謝、對不起的說法。

而來到越南也是一樣，我跟當地的導遊阿慧請問：謝謝怎麼說！？他跟我說：Cảm ơn 感恩(讀音)。

我以為他在跟我開玩笑，沒有想到google查詢，真的是『感恩』的發音，呵呵~~

▼冰箱飲料(有料)

▼零食+泡麵(有料)

晚安 越南 Buổi tối vui vẻ Việt Nam

🏃10/18當日步數： 14,169步

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