【享ㄔ鍋-漢民店】

好久沒到南高雄工作囉，今天來小港區忙碌了一整個下午

想想晚餐直接在這裡解決好了，於是跟同事散步到了整條都有吃的漢民路

看到了這間→享ㄔ鍋，看著蠻有趣的名稱，就來嚐嚐鮮吧

這邊的地理環境非常棒，不管騎車或開車，都有路邊停車格

距離小港捷運站步行也只需要6分鐘而已

進到裡面確實有驚訝到!!滿滿整屋都坐滿了來賓

看來是蠻受在地人歡迎的一間高CP餐廳呢

多種醬料搭配，保證分分鐘都能迸出新滋味

白飯跟王子麵是可以自取吃到飽的唷

想想我的肚子不自覺的又胖了一圈呢

飲料機有多種選擇都能瞬間的達到解渴又透心涼~

讓你吃著美食的同時，又能清涼止渴

在大塊朵頤後最舒服的莫過於來上一客冰品!

享ㄔ鍋也都幫你準備好囉~

現在店裡還有追蹤IG贈送肉片的活動

實在福利多多

這邊的點單也很好辨識，因為店家很貼心的用顏色做區分

所以不用怕填錯單

酸菜白肉鍋

雖然住高雄那麼多年，也知道其實高雄的冬天來的很慢哈哈

但還是想來上一鍋 秋冬必吃的經典美食"酸菜白肉鍋"

酸香開胃的白湯底搭配油脂豐富的五花肉片，

口感層次鮮甜醇厚，不僅能刺激食慾，又讓人暖意滿滿。

麻辣臭臭鍋

同事選擇的也是秋冬必選"麻辣臭臭鍋"

但偷喝了兩口發現藥膳包的清香甘甜加上麻辣的口感實在很舒服

融入臭豆腐獨特的風味，加入菇類食材，

絕對是最佳搭配，搭配喜歡的當季蔬菜，既享受又養生

香酥臭豆腐

因為貝菈獨愛酥一點的口感，想ㄔ鍋有如我的知音

在點餐時還能選擇酥一點，果不其然...店家把豆腐炸的酥酥脆脆的

一咬下去那喀ㄓ喀ㄓ的口感真的超過癮

豐厚的臭香味隨著咀嚼縈繞在齒唇之間，

獨特魅力讓人難以抵擋，值得一嚐

豆皮

火鍋不可或缺的食材"豆皮"

百搭的它，總是可以吸收各種食物的香氣~

韓式泡菜

這邊的泡菜有分台式的跟韓式的

今天點的是"韓式泡菜"

微酸開胃的口感讓我頓時能多吃半碗飯

而且分量多到我嚇一跳的那種 !!!

至於追加的豬肉片及牛肉片，就不多做介紹了

單純想讓我的五臟廟有超級的飽足感

吃飽飽漫步在港都夜晚的街道上，看著天上的月亮

心中有一種不言而喻的滿足感

歡迎大家有來小港的話可以來品嘗一下這間 "享ㄔ鍋 "

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▏享 ㄔ 鍋 漢民店▕

地址 : 高雄市小港區漢民路155號

電話 : 07 806 6687

營業時間 :

11:00–14:00

16:30–22:00



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