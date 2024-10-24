蟬連兩年榮獲網路溫度計票選「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」第一名冠軍名店明水然·樂 無菜單鐵板燒進軍中台灣，首間店就在台中大魯閣新食代，一人只要1600元就能吃到活體波士頓龍蝦、北海道生食級干貝、日本A5和牛，超高CP值，沒預訂吃不到

明水然·樂 無菜單鐵板燒台中大魯閣店位置

明水然·樂 無菜單鐵板燒台中大魯閣店位在台中大魯閣的10樓，有開車的朋友可以停地下室，消費滿額可折抵停車，搭側門的電梯到10樓出來就可以看到明水然·樂 無菜單鐵板燒，門口處有個帶有濃濃日式風的巨大燈籠造景超吸睛

明水然·樂 無菜單鐵板燒台中大魯閣店環境

明水然·樂 無菜單鐵板燒台中大魯閣的用餐座位區分別是兩個獨立的鐵板用餐區，採半開放式包廂，其中糖糖最喜歡裡頭的鐵板區，空間更寬敞，有著美美的自然採光，還可以欣賞美麗的街景，做這裡還可以眺望台中火車站，是說兩區加起來只有二十個座位區，建議大家提前預訂

明水然·樂 無菜單鐵板燒台中大魯閣店菜單

明水然·樂 無菜單鐵板燒的價位分1600元及2400元

1600元+10%樂饗宴就能吃到14品頂級食材，包含活體波士頓龍蝦、日本A4和牛或A5和牛、北海道生食級干貝、時令新鮮漁獲切片等頂級食材

2400元+10%樂盛宴食材再升級，除了新鮮活龍蝦、A5和牛菲力、北海道生食級干貝，還多了南非鹽蒸活鮑、新鮮日本赤海膽及整尾現流魚等頂級食材，限量供應

入桌後每人會先付上一小杯的黃金蜆湯，使用了大量黃金蜆及蒜頭慢火熬煮，湯頭鮮甜好喝，帶有迷人的蒜香味，好喝又暖胃，旁邊還有好喝的熱茶白桃烏龍及開胃小菜醋漬蘿蔔與蘋果洋蔥

北海道生食級干貝佐金莎醬

嚴選大顆肥美的日本北海道生食級干貝，將兩面乾煎至金黃色澤，佐上主廚手工熬製的金莎醬，搭配西班牙魚子球，干貝吃起來超鮮甜，肉質也相當軟嫩，交織著鹹蛋黃的迷人鹹香，尾韻帶有淡淡清酒香氣，層次相當豐富

龍蝦三吃第一吃 龍蝦膏芝心蛋捲

將鮮蝦龍蝦膏加入蛋液中香煎，再刨上帕馬森起司，最後佐上鮭魚卵及玉米苗點綴，蛋捲口感濕潤蓬鬆，蛋香四溢中多了蝦膏的鮮味，底下搭配軟嫩鮮美的蟹黃豆腐

2400元+10%樂盛宴 - 北海道赤海膽

嚴選日本北海道赤海膽，底下搭配蟹黃豆腐，再佐上滿滿鮭魚卵，一入口就能感受到北海道赤海膽的濃郁香氣，吃起來非常鮮甜，不會有可怕的腥味，跟著軟綿的蟹黃豆腐及爆汁鮭魚卵，鮮味十足

1600元+10%樂饗宴 - 日本帆立貝佐芥子和風醬

選用日本帆立貝，肉質肥美大顆，佐上主廚特製的芥子和風醬汁，底下搭配煮過泡發過的紅藜麥，吃起來酸酸甜甜的，好吃又爽口

2400元+10%樂盛宴 - 時令鮮魚

2400元的魚品是使用整隻現流魚，糖糖今天吃到的是紅目鰱，將外皮煎至酥脆恰恰口感，裡頭的魚肉緊實富有彈性，魚刺也很好挑，先吃原味品嘗魚肉本身的鮮甜，另外還可以搭配一旁的金桔及鹽之花享用，風味更提升

1600元+10%樂饗宴 - 時令鮮魚佐紫蘇梅醬

1600元的時令鮮魚是採用野生青衣，富含魚膠質，肉質細膩鮮美，佐上主廚特製的紫蘇梅醬及貝比生菜，多了梅子醬的酸爽滋味，吃起來更加清爽，底下還有搭配酥脆鍋巴，層次感更加提升

2400元+10%樂盛宴 - 鹽蒸南非鮑魚

使用南非活體鮑魚，這道製作過程超級搞剛，採用萊姆、酸豆及昆布以鹽蒸方式，過程中不加一滴水，好像鮑魚再敷面膜的感覺，慢慢低溫熟成，使鮑魚口感更加鮮嫩Q彈，單吃鮮美，也可搭配一旁的松露奶油醬，另外旁邊還會附上乾煎鮑魚內臟也好好吃，味道濃郁，吃起來不會有腥味

1600元+10%樂饗宴 - 乾煎紋甲佐柚子胡椒

採用生食及的紋甲花枝，將其煎至微微焦香，入口微脆帶Q軟口感，第一口可以鮮品嘗原味，接著佐上一旁附上的柚子胡椒增添香氣，上頭搭配小牛血草讓層次感更加豐富

季節時蔬

這次吃到的季節時蔬是糖糖最愛的日本山藥，搭配杏鮑菇、蘆筍、芝麻葉，搭配山藥明太子慕斯，山藥爽脆黏密，交織著明太子的微微辛辣及鹹香，香氣更加迷人

和牛堡奶酥菠蘿包

可愛的迷你奶酥菠蘿包，先香煎加熱提升菠蘿包的香氣，中間夾入主廚採用A4、A5和牛及豬絞肉製成的和牛漢堡，搭配綠火焰生菜及番茄莎莎醬，和牛漢堡排吃起來相當多汁，帶有番茄莎莎醬的酸甜及微辣風味，奶酥菠蘿包也好好吃

龍蝦三吃第二吃 野生活龍蝦佐南瓜醬

接下來龍蝦第二吃，將剛剛的活體波士頓龍蝦身以乾煎加清蒸方式，肉質彈牙肥美，鮮度更是大爆表，佐上主廚特製的南瓜醬，吃起來多了南瓜的香甜及奶香味，最後再刨上夏威夷果仁，多了堅果的獨特香氣更讓人著迷

2400元+10%樂盛宴 - A5和牛

2400元的主餐肉品有日本A5和牛菲力、頂級桂丁雞及西班牙伊比利豬三選一，糖糖這次選的是日本A5和牛菲力

嚴選來自熊本縣的A5和牛菲力，香煎至三分熟度，表面帶有恰恰口感，裡頭肉質非常軟嫩，濃郁的油脂香氣立刻在嘴裡化開來，外酥內嫩極致美味，單吃富有濃郁的牛肉香氣，搭配一旁炒過的蒜仁也好好吃

1600元+10%樂饗宴 - 桂丁雞

另外1600元的主餐肉品糖糖選了桂丁雞，採用有著國宴雞稱號的桂丁雞，採自然放牧和有機雜糧飼養，口感上吃起來更加鮮甜無腥味，採用去骨雞腿肉，將表皮煎至金黃焦脆，肉質更是鮮嫩多汁，讓人一口接一口

龍蝦三吃第三吃 龍蝦味噌湯

龍蝦三吃的第三吃是龍蝦味噌湯，以柴魚高湯加上三種日本味噌，白味噌、赤味噌及加賀味噌，再搭配炙燒過的龍蝦頭及洋蔥熬煮，湯頭鮮美，蝦味十足，裡頭還可以吃到彈牙的龍蝦肉

鐵板時令炒飯

接下來的鐵板時令炒飯是櫻花蝦炒飯，蛋分兩個部分，先將一半的蛋做成蛋酥，接著將蛋與米飯混和炒至變成黃金蛋炒半，接著加入煸過的櫻花蝦，主廚很俏皮，還將炒飯炒成愛心的形狀，米飯粒粒分明，香氣十足，每一口都帶有濃郁的櫻花蝦香氣

手作蘋果派

最後的甜點蘋果派也是主廚自己製作，採用酥皮，裡頭包入蘋果及鳳梨丁炒製的內餡，先煎酥再拌入蜂蜜，最後刨上些許檸檬皮，外皮香酥不膩，裡頭可以吃到蘋果的爽脆及鳳梨的酸甜，尾韻帶有蜂蜜的香甜伴隨著檸檬的香氣，層次感非常豐富

現在來明水然·樂 無菜單鐵板燒打卡即贈送手作核桃布朗尼，用鐵板煎過吃起來帶有溫熱口感，蛋糕體綿密，帶巧克力的苦甜風味，上頭搭配滿滿堅果，好吃不甜膩

除了打卡禮外，現在加入明水然·樂 無菜單鐵板燒會員還享會員禮「炙燒烏魚子」，將烏魚子先用清酒醃泡過再香煎，底下搭配白蘿蔔及蘋果，香氣濃厚帶微微酒香