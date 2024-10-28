今天在桃園藝文特區附近挖到了一家超棒的港式餐廳——「永芯茶檔茶餐廳 南平店」，不僅裝潢濃厚香港風情，餐點也讓人一試成主顧。

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永芯茶檔茶餐廳 南平店 交通位置

位於桃園藝文特區附近，開車可在路邊或停車場停車，十分方便。店門口以花雕地板為裝飾，兩層樓的建築讓人彷彿置身香港街頭，港味十足！建議來之前預約，當天我還未進門營業，就已有多組客人在等候。

永芯茶檔茶餐廳 南平店 環境

一進店內，便被港式裝潢震撼。店內一樓設有沙發區和藤椅區

二樓則無沙發，整體環境都布滿香港元素，特別適合打卡拍照。

店家不收服務費，餐具、飲水和調味料自助取用，便於用餐。

永芯茶檔茶餐廳 南平店 菜單

這裡提供多種茶餐廳經典菜色，飯點、麵點、港式小食及飲品一應俱全。

此外，南平店特供三款南洋風味餐點，只有此分店能享用。

平日午餐提供11:30至14:00的商業午餐套餐，菜色多樣。

海南雞飯 $249

海南雞飯選用雞腿肉，嫩滑多汁，無腥味，搭配青蔥醬、蔥油醬和辣椒醬，每一口都有不同層次。再配上扎實的薑黃飯、半熟蛋和蔬菜，色香味俱全，是道地的星馬風味。

蝦仁滑蛋 公仔麵 $359

巨無霸級蝦仁去殼去蝦線，鮮嫩Q彈。我選擇搭配公仔麵，上面蓋著柔滑的滑蛋，每口麵配上滑蛋和蝦仁，真的是完美結合。

沙嗲雞肉串 $149

雞腿肉用香料醃製，烤至外酥內嫩，香氣撲鼻。單吃或沾店家特製醬料都別有風味，是南平店限定美食。

炸餛飩 $109

內餡包裹整隻白蝦和手打溫體豬肉，外層炸得酥脆金黃，不油膩。沾自製辣醬，口感更升級。

花生西多士（奶醬）$139

以鮮奶吐司裹蛋液油炸，淋上顆粒花生醬和奶醬，內餡是花生芝麻餡，香甜卻不膩口，完美搭配。

冰火菠蘿油 $102

菠蘿麵包夾著冰鹹奶油，熱冷交融的口感，讓人一試難忘。

鴛鴦奶茶 $109

咖啡與奶茶完美比例，奶香和咖啡的苦味相互融合，不甜不膩，一杯兩種風味。

凍檸茶 $109

檸檬片增加清爽感，入口後尾韻留有檸檬清香，適合喜歡清新風味的人。

永芯茶檔茶餐廳 南平店 店內活動

消費後，於Google留下五星評論並留言，即可獲得免費凍檸汽水一瓶。

永芯茶檔茶餐廳 南平店 整體心得

「永芯茶檔茶餐廳 南平店」不僅讓我重新認識港式料理的多樣美味，更以細膩裝潢營造身處香港的氛圍，是品味道地香港風情的好去處！

永芯茶檔茶餐廳 南平店 店家資料

永芯茶檔茶餐廳 南平店

電話 : 03-315-0141

營業時間 : 週一 ~ 週五 11:30-15:00 ; 17:00-21:00

週六 ~ 週日 11:30-20-30

地址 : 桃園市桃園區南平路460號

永芯茶檔 內壢店

電話 : 03-434-1913

營業時間 : 週一 ~ 週五 11:30-20:30

週六 ~ 週日 11:00-20:30

地址 : 桃園市中壢區成章四街61號



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