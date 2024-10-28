近年來國旅式微，住宿 C/P 值不高是最多人詬病的原因之一，付出高昂的房價，卻常常得到令人失望的住宿品質，也難怪許多精打細算的消費者，會捨國旅改選國外旅遊。但是，台灣難道就沒有性價比讓人滿意的旅宿？那倒未必，只要用心找，還是有令人驚豔的存在。最近我們入住的「青埔商旅」，就是國旅飯店的佼佼者，堪稱旅宿界的模範生。

為什麼我會給予「青埔商旅」如此高的評價？因為「青埔商旅」不管是設計、經營或服務，＂用心、貼心＂的程度，不僅堪比五星級酒店，甚至在某些細節上有過之而無不及。至於我是不是言過其實？請大家看下去，心中自然會有答案。



「青埔商旅」位於桃園青埔重劃區，地理位置優越，公共設施完善，面對寬闊的公園路，緊臨老街溪，周圍環境優美，公園眾多。桃園兒童美術館、華泰 OUTLET、新光影城、國泰置地廣場、八景島水族館 Xpark ，都在車程 2 分鐘、步程 15 分鐘之內，觀光、旅遊、購物一應俱全。若你是樂天桃猿 ( Rakuten Monkeys ) 的球迷，特地前來應援也沒問題，車程 5 分鐘即可抵達桃園棒球場。距離高鐵、機捷也僅需 2 分鐘車程，離桃園機場也僅需 20 分鐘車程即可抵達，搭配飯店提供的高鐵免費接駁服務，不管是南來北往的國旅，或是中、南、東部民眾出國前後、國外旅客過境住宿，都很適合。

若是像我們一樣開車旅行，飯店也有提供免費地下平面停車場，入住時只要開到停車場柵欄前，打柵欄上的聯絡電話，請櫃台幫忙開啟即可進入。等辦好入住手績，登記車牌之後，便可在入住期間自由出入。不過，就像大多數的旅館一樣，因為停車位有限，所以先到先停，無法預留車位。建議如果是假日入住，最好早一點入住，以免停車場客滿。

「青埔商旅」是 2021 年 12 月 1 日新開幕的商旅，硬體規劃十分用心，從停車場就可以感受出來。空間寬闊，動線規劃清楚，地板鋪面講究，消防設施完善，而且燈光非常明亮。停車位也很寬大，上下車、上下行李都很容易，第一眼就給人好印象。

兩部電梯，每部同時可容 12 人搭乘，運作既穩定且快速，所以在飯店內的樓層間移動，基本上都不需久候。

挑高的一樓大廳寬敞大器，燈光從各個方向射出，明亮得纖毫畢現卻不刺眼。不規則圓弧造型的布面沙發，錯落有致，坐感舒適之外也極美觀；搭配婀娜多姿的綠色植栽，把整個大廳妝點得清新可人。

除了美觀，大廳的功能性也相當豐富，除了櫃台提供行李寄放、列印、傳真、郵寄、快遞、代客叫車的服務外，也有餐廳、咖啡廳、交誼廳的配置。

此次我們會來桃園旅遊，主因是「青埔商旅」推出的「都市之旅 ~ 一泊二食住宿專案」太超值，讓我們忍不住誘惑，非來不可！以我們入住的精緻雙人房 (一大床) 為例，住宿一晚除了兩客美味自助早餐外，還有兩客 Angle-371 餐廳的西式精緻排餐 ( 排餐的時間可任選午、晚餐餐期 )，全部加起來只要 4785 元。根據我們實測的結果，光是兩客排餐就值 2400 元以上，等於住宿費只要不到 2400 元！看到這麼殺的價格，你一定也跟我一樣忍不住誘惑了吧？請參考下列專案內容，趕快拿起手機訂房吧！

💥💥💥【都市之旅 ~ 一泊二食住宿專案】

▉ 專案內容一：

精緻雙人房 (一大床) 每房每晚 4,875元起

家庭四人房(二大床) 每房每晚 7,410元起

豪華雙人房 (一加大床) 每房每晚 6,900元起

▉ 訂房期間：即日起 ~ 2024/12/30

▉ 住宿期間：即日起 ~ 2024/12/31

📌《註》二食包含早餐自助餐&西式套餐 ( 午晚餐皆可，時間需要提前先預訂 )

「青埔商旅」ckeck in 的時間是 15:00，但我們想先到附近景點走走，所以中午 12 點多就抵達飯店。櫃台小姐非常親切貼心，讓我們先進停車場停車，隨即幫我們預先辦理 ckeck in 手續。不過因為入住時間未到，所以她略帶歉意的告知，無法讓我們馬上進房，建議我們先到附近走走，若是房間提早整理好，會以電話告知，接著便巨細靡遺的為我們詳細介紹「一泊二食住宿專案」的所有細節。

也就在她的介紹中，我們才知道現在入住「青埔商旅」，還可以參加「2024桃園好棧-擋不住的驚喜」抽獎活動，有機會抽中新臺幣 99,900 元的 eMOVING EZ-R CBS 版電動機車，以及＂ iPhone 15、iPad Air、日本東京單人來回機票、韓國首爾單人來回機票＂等大獎，但這個活動只到 113/10/31為止，想參加抽獎的朋友，手腳要快！( 欲知詳情請點 這裡 )

ckeck in 手續完成之後，我隨手拿起一份飯店自製的導覽地圖，打開一看，簡直驚呆了！因為從沒看過這麼用心製作的手繪地圖，既可愛又詳盡，有了這份地圖，想吃美食、玩景點通通沒問題，誰還需要 GOOGLE MAP ？

我和老婆決定先逛逛飯店一樓的公共設施，再外出尋寶。沒想到還沒走出飯店，我們就在櫃台右邊，發現了第一個寶--竟然是一個 PM2.5 偵測器，更不可思議的是上面顯示的數據是 0.8 µg/m3 ！不說可能有些朋友不知道，環保署將 PM2.5 依據濃度分成 6 級，只要在 15.4 µg/m3 以下，就是代表空氣品質良好的綠色等級。所以 0.8 µg/m3 是什麼概念？我想應該比森林的空氣品質更好吧！難怪我一走進大廳，就覺得有某種感覺和其他飯店截然不同，原來就是空氣特別新鮮。

空氣當然不會無緣無故就特別新鮮，原因在於「青埔商旅」不惜重金，打造全館的新鮮空氣交換系統，以及各房間的獨立空調系統，將室內髒空氣與外面新鮮空氣交替，讓每一個房客在飯店的每一個角落，都能享有清新乾淨的空氣。新風系統可以除去空氣中有害健康的懸浮微粒，對人體健康的助益不言可喻，問題是全棟新風系統的建置，需要花費龐大的資金，而且如果不是對自身健康極為注重的內行人，一般人很難以肉眼查覺。相比浮誇的裝潢，新風系統對於飯店的營運效益很難顯現，如果不是有很強烈的企業良心和魄力，應該很難把這筆錢花下去。

不過，「是鑽石，總是會發亮」 ，我相信肯用心的飯店終就會得到肯定！如果您或同行的親友、小孩，對髒空氣很敏感，那麼光是沖著新風系統，入住「青埔商旅」就是你旅遊桃園最好的選擇。

大廳的一角，設有冷熱飲水機，閒暇時或旅遊回來，建議你來大廳坐坐，泡杯茶或沖杯咖啡，大口呼吸新鮮的空氣，效果應該不輸森林浴。

我最愛坐在大廳柔軟的沙發上，從兩側的落地玻璃窗看風景：一邊是車來人往的滾滾紅塵，另一邊則是綠樹紅鯉的庭園風光，各有千秋。

「青埔商旅」的庭園規劃也很用心，雖然範圍不大，但極為雅致。蒼勁翠綠的真柏，型態頗具禪意，耐人尋味，不過我更愛悠游水中的錦鯉，有如皇帝出巡，從容大氣，望之足以靜心解憂。

庭園的角落，有一面網美牆，不管白天或夜晚，都是拍照打卡的漂亮端景，千萬不要錯過。

Angle-371 是飯店附設的餐廳，早上 6:30~10:00 供應房客的自助早餐，12:00-20:30 ( 最後點餐時間為 20:00 ) 對外營業，供應美味的西式排餐。

現在凡是上門用餐，並在 GOOGLE 留下 Angle371 的評論，就可獲贈＂主廚冰淇淋（ 咖啡葡萄 ）或 玉米片 ( 附莎莎醬 ）＂，機會難得。



交誼廳在餐廳旁邊，有沙發、茶几、書籍，佈置得溫馨舒適。

交誼廳的開放時間是 06:00 ~ 22:00 ，若有朋友來訪，想找個地方聊天，或只是單純想看看書，這裡都很適合。

逛完一樓公設，我們步出大門，準備到處走走逛逛。這時我發現大門旁有備用雨傘，旅客可免費借用，十分貼心。

「青埔商旅」一樓還有一間咖啡廳 - CP cafe ，營業時間是 11:00 ~ 20:00 ，凡是房客皆可享有全品項 9 折的優惠。

旅行中，購物是必不可少的一環，「華泰名品城 Outlet 」齊聚來自世界各地的名牌商店，不但折扣極具吸引力，而且還提供外籍人士免稅的服務，入住「青埔商旅」的旅客，千萬不要錯過血拼的良機。

「華泰名品城 」與機捷、高鐵站有空中廊道相通，血拼完即使滿手大包小包也不用愁，和飯店約好高鐵接駁的服務，再多也載得下。

既然來到「華泰名品城 」，旁邊的國泰置地廣場也不能不逛，這裡有許多知名的聯鎖餐廳、商店。

其中最有名的當然是大小朋友都愛，足以讓你逛一整天的「 Xpark 桃園水族館」。



😍😍😍好消息是「青埔商旅」攜手「 Xpark 桃園水族館」，現正推出【青埔商旅 x XPARK 水下奇遇專案】，雙人房最低房價 ( 含兩張成人票 ) 只要 2966 元起，便宜得令人不敢置信！詳情請參考：https://user130053.pse.is/6llr4u

血拼結束，回到飯店，這才發現大門右側有一條隱秘的無障礙坡道，不但可以方便殘障朋友，一般旅客拖拉行李進出也很實用。



到櫃台取了房卡，坐上電梯來到 13 樓。走道寬敞又乾淨，光線極為明亮，地板鋪面不是厚厚的地毯，但吸音的效果不差，行李拖行順暢無聲。

青埔商旅共有 110 間客房，房型有＂豪華雙人房、精緻雙人房、精緻雙床房、家庭四人房＂，我們今晚入住的 1307 是精緻雙人房。房門乍看以為是木門，實際卻是厚重的鐵門，隔音效果極佳。

推門而入，首先看到的是 SPC 石塑地板，這種地板比地毯容易清潔，不會藏污納垢，有助於維持房內的空氣品質。門口左側有行李架，連著一個開放式櫥櫃，櫥櫃裡有一個小冰箱。

仔細看，櫥櫃裡有熱水壺、礦泉水、棉質室內拖、毛巾、浴巾，吹風機還是高級的飛利浦機型，長髮美女也不用怕頭髮吹不乾。打開冰箱，裡面有冰涼的可口可樂、雪碧汽水、舒跑運動飲料和阿薩姆奶茶，重點是完全免費，可以放心喝。再拉開抽屜，更豐富的備品就在裡面，雙人份＂京盛宇茶包、芳茗錄的玄米煎茶、UCC三合一咖啡包、卡塔摩納濾泡式研磨咖啡包＂之外，竟然還有零食和餅乾！誠意滿滿的備品，C/P 值爆表。

精緻雙人房面積 7 坪，相當寬敞，以黑白灰為主色調，簡約人性化的空間設計，住感輕鬆舒適。

支撐力十足的大床，軟中帶 Q ，睡起來十分舒服，一夜好眠不在話下。床頭板內藏間接光源，兩側也有可調角度的閱讀燈，睡前想躺在床上滑手機、看看書也沒問題。

床邊沙發軟硬適中，符合人體工學，坐下去就不想起來。追劇、看影片要小心，因為一不小心就會睡著。

我喜歡拍照，晚上得把手機上大量的照片上傳到雲端硬碟，再利用 GOOGLE 相簿的修圖功能，做一些簡單的處理。這時一張夠大的桌子和足夠的燈光，就很重要，還有 3C 達人或商務客最注重的網速，如果也能像家裡一樣快，那就完美了！雖然「青埔商旅」官網宣稱全館已佈建超高速 WIFI 網路，但是根據以往的經驗，我不敢抱太大希望，因為即使是收費昂貴的五星級飯店，網路速度還是難以和家中 300M 的速度媲美。

沒想到，我一打開手機 GOOGLE 相簿的自動備分，幾百張照片竟然在眨眼之間就上傳完畢，速度快得讓我有點措手不及，超誇張！我敢發誓，「青埔商旅」的網速，絕對是我住過、國內外超過百家飯店的第一名！如果你是每天有大量檔案需要上傳、下載的商務客，一定要來親自體會超高速 WIFI 網路帶來的快感，包你一試就上癮。

50 吋智慧液晶電視，尺寸夠大，畫質也很棒，且可直接從 MOD 切換至 Youtube、Netfix，想連接 Switch 也沒問題。不過，退房前請記得登出你的帳號，以策安全。

時髦的玻璃浴室，通透性有放大空間的效果，同時也顧慮到個人的隱私，中間部分以半透明磨砂處理。

我們剛進房時找不到的衣櫃，原來藏身在黑色玻璃門之後。拉開具緩衝滑軌的拉門，保險箱、緊急照明手電筒和衣架都在裡面。最酷的是黑色的衣架掛杆，竟然是 LED 感應式櫃燈！「青埔商旅」設計之貼心，可見一斑。無所不在的各式燈光，總能在你需要的地方亮起，讓你在做任何事時都能得心應手，更厲害的是照射的角度一點都不會刺眼，設計之用心，令人無可挑剔。

「青埔商旅」設計的用心隨處可見，就拿浴室來說，從水龍頭、衛浴備品、毛巾到地墊，甚至連馬桶上，都有飯店的 LOGO 。壁掛式化伸縮梳妝鏡，附有燈光照明，讓你可以清晰無死角的妝點美麗的容顏。

衛浴備品品項也極豐富，除了常見的牙刷、牙膏、浴帽、梳子、牙線、棉花棒...，連洗隱形眼鏡的生理食鹽水都有。

不過，這裡要提醒大家，自 2025 年 1 月 1 日起，為了響應環保，飯店將不再主動提供一次性備品，包括梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀及刮鬍泡。建議旅客自備相關物品，一起愛地球；但是萬一您一時疏忽忘了帶，仍然可以向櫃檯人員索取。

淋浴間空間寬敞，冷熱水的水量都很大，洗起澡來痛快淋漓！但是熱水的水溫有點高，要注意調節，最好先用手試溫，以免燙傷。牆壁上設計了一個壁龕，可以放置隨身配帶的眼鏡、手表等小物。

除此之外，淋浴間的天花板還隱藏著一個節能排氣扇，打開開關，即可將房內空氣對外排出，再經由各樓層走道配置的空氣交換機，將髒空氣與外面新鮮空氣交換，讓您在房內也能享有清新的空氣品質。這個節能排氣扇可以自由開關，晚上睡覺時若是怕吵，可以關起來，但其他時間建議打開，以獲得最佳的空氣品質。

洗澡用的沐浴乳和洗髮精，採用瑞士開發的 Pure by Gloss 飯店系列產品，自然簡潔的包裝，充滿現代感，鮮檸檬的香味，更有提振精神、恢復疲勞的效果。

智慧型免治馬桶比一般的免治馬桶更高級，洗淨、烘乾、沖水，都可用牆上的搖控器操作。如果你只是小解，甚至連接搖控器也不用，起身後 10 秒，就會自動沖水。建議大家進房後，可以先閱讀放在桌上的說明書，才能得心應手的使用房內所有的先進設備。

夜幕低垂，我們預定的晚餐時間到了。

「都市之旅 ~ 一泊二食住宿專案」包含兩客 Angle-371 餐廳的西式排餐。服務小姐貼心的幫我們安排在窗邊用餐，可以邊享用美食，邊欣賞庭園夜景。

Angle-371 餐廳也對外營業，沒有選擇「 一泊二食住宿專案」的房客來此用餐，可享 9 折優惠。另外還有壽星贈禮活動，凡是當月壽星 ( 需出示相關證件 ) 用餐即贈送甜點，今日甜點、蒙布朗，兩者擇一。( 限定內用，Gomaji 和一泊二食專案亦享有此項優惠)

一般晚餐的菜單如左，以我們實際品嚐的經驗，套餐菜色相當精緻，擺盤也很漂亮，美味程度更是一級棒，價格也非常合理；享有 9 折優惠的房客，強烈建議一定要來吃看看，保證你會讚不絕口！一泊二食的菜單如右，主餐就有 7 種選擇，整套餐吃下來，我覺得至少有 1200 元的價值。

餐前麵包是法式蔓越莓麵包，外脆內軟，搭配香滑的奶油，愈嚼愈香。這道是可以續的，餐期中任何時刻，都可向服務小姐提出要求。建議可以搭配隨後的蘑菇濃湯一起吃，滋味更佳。

一個餐廳的水準，主要看兩個重點：第一個是廚師的廚藝，這關係到餐點是否美味；第二個就是服務人員的素質，這關係到用餐的心情。「青埔商旅」的服務生訓練有素，水準之高出乎我的意料之外，這絕對不是溢美之辭，而是吃過無數家餐廳之後，衷心的評論。

前菜是＂香橙蜜芥大蝦&黑松露甘貝＂，搭配生菜沙拉和芒果奶酪。擺盤配色賞心悅目，食材的高低層次很講究，從干貝到奶酪，逆時針攀升，立體感十足。輔以餐盤上的留白，和空中流瀉的輕音樂，彷若一幅生動的山水畫，呼應庭園的夜色，迷人至極。

更讓我驚豔的是前菜不僅好看，也好吃。比 50 元硬幣更大的生食級干貝，煎得恰到好處，外熟內生，外嫩內軟，一口咬下，鮮甜無比的滋味，瞬間瀰漫整個口腔。彈性十足的大蝦，肉肥汁甜，咬感之佳，令人吃驚，搭配微嗆、微甜的香橙蜜芥，鮮甜味更加明朗。最後用香滑綿密的芒果奶酪做結尾，甜而不膩，光是前菜，就讓我擊節讚賞！

今日例湯是法式洋蔥湯，搭配酥脆的麵包丁。洋蔥香氣撲鼻，濃湯口感綿滑，建議搭配餐前麵包一起享用，滋味加乘。

主餐我選擇五分熟的＂骰子牛＂，表面煎至焦香，裡面仍然保留漂亮的粉紅色，口感軟嫩，甜美多汁，值得強烈推薦！個人覺得原味就很好吃，若是口味較重的朋友，搭配蒜片或紅酒醬一起享用，滋味更濃郁。

老婆選擇的是＂伊比利梅花豬排＂，搭配酒漬櫻桃醬。這道是服務生特別推薦，據說是唯一可以不必熟食的豬肉，建議吃七分熟。我和老婆各吃一口，老婆很喜歡軟嫩的口感，我對豬肉特別敏感，有點不習慣，服務生立刻請廚師幫我們二次處理，服務之佳真的沒話說。

飲品有兩種選擇，冷熱皆可，我們選擇冰的阿薩姆紅茶、熱的美式咖啡。兩者都不錯，但我更愛阿薩姆紅茶，醇香不澀，溫和順口，應該是近年來我喝過最好的紅茶，可惜不能續杯，讓我至今仍覺意猶未盡。

今日甜點有＂經典起司蛋糕＂和＂火山熔岩主廚手做冰淇淋＂，我們照例各點一份分享。

經典起司蛋糕賣相極美，起司香氣十分濃郁，奶香迷人，口感是帶點黏性的綿密。底層帶著焦糖味的餅乾，甜度沒有想像的高，即使不愛甜食的味蕾，也會被征服。

＂火山熔岩主廚手做冰淇淋＂是名副其實的冰火二重天，布朗尼蛋糕的熱度和冰淇淋的冰涼，雙雙透出盤底。趁熱切開布朗尼蛋糕，裡面的巧克力內餡，像熔岩般流淌而出。最佳吃法是挖一點布朗尼蛋糕，挖一點冰淇淋，再一起送入口中，體會冷熱交織，甜度加倍的幸福感。這頓色、香、味俱全的晚餐，在此畫下完美的句點。

這不是我第一次參加飯店一泊二食的專案，但以往專案附贈的套餐都只是差強人意，但這頓晚餐吃下來，卻讓我有不虛此行的感覺，由此可知我對 Angle-371 餐廳的西式排餐，評價有多高。

吃完美食，不急著回房，到庭園散散步吧！夜晚的「青埔商旅」相當安靜，天氣不冷也不熱，閒坐看魚游，散步助消化，一個小時很快就過去。

老婆建議上頂樓的健身房瞧瞧， 我不敢抱太大希望，因為一般商旅的健身房大多只是聊備一格，放一兩部跑步機，虛應故事。沒想到「青埔商旅」的健身房，器材如此齊全，不但有跑步機、腳踏車、啞鈴，甚至連多功能重量訓練機都有。



為什麼健身房裡要放沙發椅？別懷疑它的必要性，就像老婆陪我來健身房，我運動，她就可以舒舒服服的滑手機，這就是「青埔商旅」另一個貼心之處。

健身房的開放時間是 6:00-22:00 ，這裡備有礦泉水，可以幫你補充流失的水分，也有毛巾可以擦汗，只是別忘了將使用過的毛巾，丟入洗衣籃裡。運動後，更不要忘了用酒精消毒雙手，保護自己的健康。

旅行在外，最怕沒有乾淨衣服可以換，尤其是多天的長途旅行，不想帶太多衣服增加負擔，這時有沒有提供自助洗衣間，就成為挑選飯店的重要條件之一。

「青埔商旅」的自助洗衣間在 2 樓， 開放時間 6:00 ~ 22:00 ，最佛心的是洗衣、烘衣不必投幣，完全免費！不僅如此，就連洗衣精、柔軟精也免費提供，超級大方！

若是你覺得洗衣機洗得不夠乾淨，或是有些名貴的衣服只能手洗，那也沒問題，水槽、搓衣板，全都幫你準備好。

還有一個細節，不得不提。為了方便國外旅客，飯店特別為面板只有中文的洗衣機，製作一張按鍵的英文對照圖，心思之細膩，服務之周全，令人感動。

一夜好眠，習慣早睡的我，不到六點就起床。拉開窗簾，透過大片玻璃望出去，天邊已經透出金色的陽光。

洗漱完畢，我們準時於 6:30 來到一樓餐廳，準備享用豐盛的中西式自助早餐。

早餐餐台分列在餐廳相對的兩側，這樣的安排可以有效分散人潮，避免卡關的現象。

靠裡一側的餐台，以中式菜色為主；靠門一側的餐台，則是有西式麵包、水果和各式飲料。

讓我們來看看當天的菜色：蝦餃、小籠包、早餐腸、培根、番茄炒蛋、荷包蛋、奶油焗烤洋芋泥、青江菜、上湯娃娃菜、乾窩小管、炒時蔬、BBQ雞，每道菜都是色香味俱全。

櫻花蝦油飯又香又好吃，燒餅油條、芋泥麻糬球、芝麻球，白粥、吻仔魚粥、苦瓜雞湯，還有白飯和肉燥，以及搭配粥品的九樣小菜，喜歡清粥小菜的朋友一定開心。

我很愛吃水果，覺得早餐就有水果吃，是一件很幸福的事。但我不記得曾住過哪間飯店，早餐一次就端出 8 種水果，尤其是連削皮很費工的甜柿都有！這個規格、這個品質，星級酒店都得膛乎其後。生菜沙拉、優格、水果野莓麥片、海菜沙拉、煙燻鮭魚，維生素、纖維素、蛋白質，一天所需的營養素，通通幫你準備好。

口水雞、洋芋蝦仁沙拉、青木瓜沙拉、希臘沙拉、三色蛋、銀芽雞絲，要清爽口味、要重口味，都可滿足。香蕉巧克力麥芬、四種歐式麵包、可頌、餐包、吐司，吃不慣中式菜餚的國際旅客，也不用怕吃不飽。牛奶、豆漿、咖啡、巧克力、奶茶、鮮榨西瓜汁、蔓越莓汁，還有著名的 TWININGS 茶包，各式飲料應有盡有，小朋友最愛的麥片當然也沒有缺席。

早餐是一天活力的來源，一定要吃飽，看看這滿桌的菜色，你是不是已經垂涎三尺？

結論是：「青埔商旅」的早餐菜色，雖然不敢說比五星飯店多，但口味和精緻度絕對不會輸，讓我們吃得完全停不下來。

COVID-19 的疫情似已遠去，顧客用餐後立即消毒的景象，現今幾乎已經難以看見；沒想到「青埔商旅」對食安如此重視，仍然保留注重食安的好習慣，執行得如此徹底，值得給予鼓勵！

老婆說，飯店送的＂ CP CAFE 全品項 9 折優惠券＂不能浪費，所以我們退房後，馬上來咖啡廳報到。

CP CAFE 除了有咖啡、茶飲和蛋糕，也賣簡餐、輕食，營業時間是 11:00~20:00 。

簡約時尚的裝潢，符合飯店的格調，營造的是一種輕鬆舒服的氣氛。

每個蛋糕都秀色可餐，每個我都想吃，無奈早餐吃得太飽，還來不及消化，只能挑一個解饞。

這時候選擇障礙症就來報到，看了半天菜單還是難以抉擇，只好商請店員推薦。最後，抹茶波士頓派雀屏中選，再點一杯昨晚喝得意猶未盡的阿薩姆紅茶。

在我以往的認知中，商旅由於定位與訂價的關係，在人員的素質與訓練，以及硬體的規劃上，都難以和五星級飯店抗衡。但是，「青埔商旅」卻打破我的既定印象，不管是櫃台人員或是餐廳、咖啡廳的服務人員，都展現出不輸五星飯店的水準，應對得體、禮貌周到。另外在硬體部分，雖然沒有金碧輝煌的裝潢和價值不菲的藝品擺飾，但在健康維護上，卻下足功夫，例如全館新風系統的設置，餐桌衛生的落實等，都讓人住起來格外安心，所以我說「青埔商旅」是＂旅宿模範生，國旅新希望＂，絕對是名副其實，毫不誇大。

我也特別建議中、南、東部有出國旅遊計畫的朋友，或是旅遊結束即將離台的國際友人，可以利用飯店高鐵接駁的服務，提早一天入住「青埔商旅」，翌日再搭接駁車到機捷站前往機場，這樣可以有效避免因高速公路塞車，錯過班機的風險，也可以有更從容的時間辦理登機手續，迎接下一段快樂的航程，何樂不為呢？

🎀青埔商旅

🏡地址：桃園市大園區公園路一段82號

☎️訂房電話：03-4531053

👉粉絲團：https://www.facebook.com/cphotel5200

👉官網：https://www.cphotel.com.tw

👉ＩＧ：https://www.instagram.com/cp_hotel520/

👉優惠住房專案：https://www.cphotel.com.tw/page/news/index.aspx?kind=8

🎀ANGLE 371西餐廳

👉營業時間：12:00-20:30 ( 最後點餐時間為 20:00 )

👉訂位電話：03-4532115