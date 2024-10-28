在地基隆人的隱藏版海鮮，就在成功市場旁

不用跑到漁港！ 基隆榮生魚片讓你在城市就可以吃到新鮮平價海鮮

【榮生魚片】位在基隆成功市場對面，是基隆知名的熱炒海產店

，無論是在地基隆人或觀光客，都會特別來這裡大啖美食

最棒的是停車非常的方便，立體停車場就在榮生魚片對面(嘟嘟房基隆成功站)

「榮生魚片海產店」是基隆成功市場悠久的海鮮熱炒店，也是這一排海鮮餐廳中生意最好的

雖然沒有華麗得裝潢，但用料實在深得人心，價格便宜又好吃，難怪讓在地人這麼推薦

所以今天就來朝聖一下，到底厲不厲害啦〜

因為店裡人潮眾多的關係，毛小孩需要放推車或寵物袋喔！

一開始以為只有一間門口不起眼的小小店面，旁邊的小巷進去就是他們的內用座位區啦

店內幾乎都座無虛席，好險我們還有一桌可以坐，要內用記得先來這裡預約座位

點餐方式分成熱炒菜跟生魚片分開點，熱炒菜就是後面冰櫃裡面都有食材可以給你看

現場可以看到冰櫃，裡面的海鮮品質絕對是掛保證，種類多而且份量不小

如果不知道如何點餐也有菜單，他們的份量2、3百多算便宜

點生魚片要去攤前最外側這邊，依人數再去配價格，要切多少或什麼魚都自己選

我們點這樣子一盤才300元，每一片都是厚切的

上餐速度極快！點完餐沒多久就上齊了，翻桌率很高

【綜合生魚片】

鮭魚、旗魚還有海鱺，油脂含量超豐富每一口都好鮮甜啊

每一片生魚片都切超厚吃起來非常鮮嫩，魚肉鮮甜，完全沒有腥味！

人多的話，還可以拚更大盤，鮭魚肚、甜蝦、干貝、軟絲刺身等等

，隔壁桌有點大盤的，看起來有夠好吃啦

【海瓜子】

炒海瓜子是我們家去熱炒店及海產店必點料理

粒粒飽滿，私房獨門醬汁鮮美涮嘴〜

海瓜子酥脆紮實的爽快口感，鹹香涮嘴，搭配啤酒更對味！

【川燙蝦子】

以現點現撈的活蝦料理為主打，這道蝦子也是很多人推薦的

新鮮的現燙沙蝦，每一隻都很大隻，簡單的薑絲、青蔥調味，而且蝦殼超好剝，新鮮度很夠

蝦肉口感超Q彈，肉質超鮮甜超飽滿，蝦膏也很甘甜

真心覺得榮生魚片的燙蝦真的超新鮮超級好吃〜

【紅糟鰻】

招牌必點的紅糟鰻，幾乎每桌都有這道菜色

紅糟鰻炸到酥脆，醃制過的鰻魚塊與魚皮，保留了鰻魚自身的鮮甜，更增一絲醇香

皮脆魚肉鮮甜飽滿，讓人一口接一口

鰻魚刺多，在切塊處理上已盡量取出，不過提醒大家魚肉有刺，請小心食用！

小珊珊碎碎念：

榮生魚片很適合一大群人來吃 ，熱熱鬧鬧的，東西吃起來也會特別好吃

生魚片很新鮮，海鮮之外熱炒的菜色也絲毫不遜色！

店家的炒功跟調味都很用心，價格又平易近人，是讓人吃過還會想回訪的餐廳

【榮生魚片】

▶地址：基隆市仁愛區成功一路118巷3弄2號

▶電話：02-2433-1422

▶營業時間：11:00~20:30（周一公休）

X提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(推車或裝袋)