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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市信義區【市政府餐廳】信義區聚餐推薦Playing hookah bar！特色飲品，創意美食，下班後渡過舒爽的夜晚！【捷運美食】有菜單，…

台北市信義區【市政府餐廳】信義區聚餐推薦Playing hookah bar！特色飲品，創意美食，下班後渡過舒爽的夜晚！【捷運美食】有菜單，可包場！信義區美食

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～17七公主的小天地～

發表篇數：417篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Playing hookah bar
phone02-27495495
place台北市信義區基隆路一段101巷15號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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想放鬆一下身心，就來捷運板南線市府站，鬧中取靜的水煙館！

Playing Lounge Bar餐廳水煙館

地址：台北市信義區基隆路一段101巷15號

電話：02 2749 5495

時間：週一休．週二至週日 19：00-02：00

台北市信義區【市政府餐廳】信義區聚餐推薦Playing hookah bar！特色飲品，創意美食，下班後渡過舒爽的夜晚！【捷運美食】有菜單，可包場！信義區美食

店內昏暗有氣氛，有室內及室外區，B1也有超大舞池，適合聚會包場！

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台北市信義區【市政府餐廳】信義區聚餐推薦Playing hookah bar！特色飲品，創意美食，下班後渡過舒爽的夜晚！【捷運美食】有菜單，可包場！信義區美食

Playing Lounge Bar提供很多美食料理，飲品也很多，最推的是水煙啦！

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跟大家分享Playing Lounge Bar餐廳水煙館的美食！

餐點

酥炸花枝佐韃靼醬 NT $380

咖哩海鮮披薩 NT $600

飲品

費斯在羅馬搖啊搖-原味 NT $500

天崩地裂 NT $500

水煙

亞洲綜合水果 NT $1580

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餐點

酥炸花枝佐韃靼醬 NT $380

咖哩海鮮披薩 NT $600

台北市信義區【市政府餐廳】信義區聚餐推薦Playing hookah bar！特色飲品，創意美食，下班後渡過舒爽的夜晚！【捷運美食】有菜單，可包場！信義區美食

酥炸花枝佐韃靼醬 NT $380

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海鮮炸物必備的韃靼醬，Playing Lounge Bar用三種秘製醬汁特製，清爽解膩，使得炸花枝的味道提升層次！

台北市信義區【市政府餐廳】信義區聚餐推薦Playing hookah bar！特色飲品，創意美食，下班後渡過舒爽的夜晚！【捷運美食】有菜單，可包場！信義區美食

咖哩海鮮披薩 NT $600

台北市信義區【市政府餐廳】信義區聚餐推薦Playing hookah bar！特色飲品，創意美食，下班後渡過舒爽的夜晚！【捷運美食】有菜單，可包場！信義區美食

少見的咖哩口味披薩，真的是香氣撲鼻，讓人胃口大開！厚實的起士，牽絲的軟Q口感，真的是愛了愛了！

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飲品

費斯在羅馬搖啊搖-原味 NT $500

天崩地裂 NT $500

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費斯在羅馬搖啊搖-原味 NT $500

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特色鮮奶油及打發的蛋白，是一杯考驗技術的飲品，蛋白有多高就代表技術有多好，喝起來有軟Q的感覺，超特別！

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天崩地裂 NT $500

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是店家超20年經典款，雖然名為讓人崩潰的天崩地裂，但杯口的陳皮梅使得喝起來順口，就像人生苦盡甘來！

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水煙

亞洲綜合水果 NT $1580

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Playing Lounge Bar提供多款水煙，並有內含雪茄煙草的水煙，不抽煙的朋友也可以享受吞雲吐露的快樂，P.S.真的好快樂呀！店家還提供吹泡泡水，超有樂趣！

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成立21年的Playing Lounge Bar餐廳水煙館，是台灣成立最久的水煙館，位於交通方便的信義區市府站，鬧中取靜，舒服又優雅！和三五好友在這，可以完全鬆弛自在，就算是疲累的進來，也可以愉快的離開！

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Playing Lounge Bar餐廳水煙館

地址：台北市信義區基隆路一段101巷15號

電話：02 2749 5495

時間：週一休．週二至週日 19：00-02：00

FBhttps://www.facebook.com/Playinghookahbar

IGhttps://instagram.com/playinghookah?igshid=YmMyMTA2M2Y=

#Playinghookahbar #信義區水煙館 #市府站水煙館 #信義區聚餐推薦 #市府站聚餐推薦 #捷運美食 #板南線餐廳 #信義區包場 #信義區特色料理 #市府站包場 #市府站特色料理

 

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