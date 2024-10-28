『島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT』應為台北近期話題最夯、人氣超高的自助式餐廳了，這篇（這部影片）我將綜合了近3次用餐的體驗分享給大家參考。

第1次 為幫超人先生過生日選了剛開幕不久的『島語自助餐廳』，近年來我跟超人先生特別愛吃到飽的自助式餐廳，一方面因為我是小鳥胃，但自助式餐廳有較多的各式菜餚，我可以盡情的選擇我愛吃的食物且份量可以每樣都只取一點點，這樣我就可以吃超多樣好吃又愛吃的美食了……ㄎㄎ……

這次的開吃，就讓我深深地愛上了，不斷的跟親朋好友推薦，自己用餐完也馬上又預訂了下一次的用餐，由於『島語自助餐廳』實在是太夯了，也只能預約到近2個月後的用餐。

第2次 用餐則非常失望，因為被安排到了冷氣孔的正下方，而那天可能冷氣的風量開超大的關係吧熱食一上桌不到3分鐘即被吹到冰冷了，很難能吃到熱的食物，且我被冷氣吹到又冷又抖，跟現場人員反映，現場服務人員的態度真的很好，可惜一直無法解決這個問題，等到有人提早離席了才能幫我們換座位（不過，用餐時間也快結束了）而且也因已被冷到很不舒服了也食不下嚥了，所以只得又冷又餓得提早離開了，我覺得餐廳是否也應該慎重的、貼心的考慮到這個問題呢….

結果這次經驗害得我和超人先生在路邊吵架吵超久超兇的…..

第3次 為幫Taco公主過生日，用餐前一直很擔心又被安排到上次的風口位置，真是還好這次能安心地享受我的美食。

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『島語自助餐廳』在哪兒

電話：（02）2788-1568

地址：115台北市南港區經貿一路168號2樓

營業時間：

平日06:30–10:00,11:30–14:00,17:30–21:30

假日06:30–10:00, 11:30–14:00, 14:30–16:30, 17:30–21:30

官方網站：https://www.hilai-foods.com/brand-content/41/hilai-islandbuffet

餐券：

影片介紹： https://youtu.be/UJMffF--zt4

訂位方式

餐廳會於每月的1號上午11:00開放訂位，可預約2個月內的場次

餐廳會在訂位成功後，傳訊息到訂位留存的手機號碼，

要記得點訊息內的連結進行線上預繳訂金唷，每位收取訂金TW$500

訂金繳費完成後才為訂位確定保留（7日內）若未完成付款，訂位則會自動取消

所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立訂金之發票

☆ 到了餐廳後記得要先到入口旁的小櫃檯報到，領取號碼牌，隨後再到門口外的大廳排隊，時間一到服務人員會照順序索取號碼牌帶位

但截至目前為止，網路訂位始終是很難訂到位的，電話也是幾乎打不進去的狀態，所以還是建議可以在月初時到現場訂位唷~ ~

☆『島語自助餐廳』訂位去：

>>訂位方式一

>>訂位方式二

島語自助餐廳價格

早餐： NT$890

午餐： 平日NT$1,490 假日NT$1,790

晚餐 ：平日NT$1,790 假日NT$2,090【假日的晚餐有搭配每人半隻龍蝦】

(以上均需外加10%服務費)

未滿3歲免費、3~6歲200元、未滿12歲半價

島語自助餐廳用餐環境

『島語自助餐廳』位於就在台北漢來大飯店二樓，大廳門進入後往左手邊電扶梯上二樓就能看到，用餐座位算寬敞而且取餐動線不會很壅擠，室內光線也很明亮我很喜歡，唯一讓我很失望的應該就是在我第二次用餐時因為被安排到了冷氣孔的正下方，而那天可能冷氣的風量開超大的關係吧，

熱食一上桌不到3分鐘即被吹到冰冷了，很難能吃到熱的食物，且我被冷氣吹到又冷又抖，真的不是我誇張….還特地錄了影片下來，希望餐廳未來能注意到這個小細節。

島語自助餐種類/特色及必吃

『島語自助餐廳』為漢來集團很滿意，很花心思的全新力作，被稱為「升級版漢來海港」， 推出了『鱈場蟹腳』、『當季螃蟹』、『法國海螺』、『日本生蠔』、『香煎北海道S級干貝』、『超大香煎酒香海大蝦』、『海膽』等。

還有【名人坊】聯名的『京式片皮鴨』、『長春捲』，以及『美國肋眼』、『香煎羊排』、現煮『龍蝦帝王蟹湯』也都是必吃品項！

還有最不能錯過的就是耗資了500萬元，全台唯一引進的【韓國EliubiS機器】現做的『Gelato吉拉朵義式冰淇淋』

『島語自助餐廳』則分為以下8島檯「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8大區

「沁」-調酒&飲料區

「盛」-日本料理區

「爍」-烤物與炸物區

「膳」-中式料理

「鮮」-海鮮料理

「炙」-西式燒烤

「煲」-煲湯鍋物

「繽」-甜點及超特別的吉拉朵Gelato義式冰淇淋

很特別的是

首創以一島檯配一餐酒的模式，8島檯各搭配了八款不同種類的酒，有清酒、各式葡萄酒、台虎生啤、小米酒等等以及島語吧檯的調酒！

像是日料搭配清酒、西式搭配紅白酒、中式搭配小米酒、海鮮搭配白酒等，喜歡喝酒的朋友千萬不要錯過呀！簡直把用餐品質完全提升到超有儀式感的境界，讓用餐更豐富、完美呀～

超讚的，目前為止，我覺得自助式餐廳裡酒的種類最多的一間了吧~ ~

（喝酒不開車、未成年請勿飲酒）

「沁」島檯 - 調酒 & 飲料區 （喝酒不開車、未成年請勿飲酒）

「沁」島檯的許多款調酒、飲料皆讓我很愛，尤其是特調茶飲-冷泡茶系列：『阿里山金萱』、『阿里山果香烏龍』、『蜜香紅茶』，味道都很讚，第3次用餐狂灌這3種茶就飽了，少吃了其他很多我愛的餐點 。

雞尾酒系列有：『森林之泉 Green Spring』、『來渴滋LAII Cozy』、『都會男女Woman & Jason』

氣泡酒：法恩娜微甜氣泡酒

啤酒：為臺虎生啤酒（嗨）Talhu Draft High

都會男女Woman & Jason 阿里山金萱 & 蜜香紅茶

「盛」島檯 - 日本料理區

「盛」島檯為日本料理區，主要為各式生魚片、炙燒壽司、現做手捲壽司、握壽司、花壽司、豆皮壽司及手卷。

『手卷』 ↹ 有『鮭魚卵手卷』、『海膽干貝手卷』、『酪梨海老手卷』、『鮪魚蔥花手卷』

喜愛海膽、干貝的人客別忘了點一份喔…畢竟『海膽、干貝』可是不便宜呢…

我則超推『炙燒壽司』及『豆皮壽司』。

『炙燒壽司』↹ 提供了3種生魚片炙燒壽司，每一種在炙燒生魚片上街會搭配不同的配料搭配，不僅好看也好吃，至少得每種都吃上一回唷

『豆皮壽司』↹ 我想在這麼多美食不踩壘的島語，吃豆皮壽司應該會被取笑真是浪費胃的空間吧…

但鮮豔的豆皮真是讓我很想試試，沒想到一試，居然讓不是很愛豆皮壽司的我，愛上了耶…除了吃起來微甜外，味道很特別，不同的顏色豆皮皆採用了不同的食材去醃製，皆有不同的特別的味道

「爍」島檯 - 烤物與炸物區

「爍」島檯為烤物與炸物區，有日本烤生蠔、烤香魚、雪絲海老揚及各式蔬菜、海鮮肉類的炸烤

這區我最推薦『雪絲海老揚』、『日式烤生蠔』、『烤鳳梨』，會讓人一再回味的

尤其是『雪絲海老揚』↹ 外皮為使用炸過的乾麵線裹上大蝦仁，吃起來脆脆的，蝦子也很新鮮，超好吃的，每次用餐都很想能多吃幾隻，可惜我是小小鳥胃，只能裝進一隻的份量

『 烤牛小排 』 『 日式烤生蠔 』

『 烤鳳梨 』 『 雪絲海老揚 』

「膳」島檯 - 中式料理

「膳」- 為中式料理區，有烤鴨、脆皮燒肉、桶仔雞、油雞、切仔麵、牛雜湯、各式中式菜肴

還有【名人坊】聯名的『京式片皮鴨』、『長春捲』、『各式燒賣』等



這區我則最推薦『牛雜湯』，前面2次用餐都有看到它，但就覺得黑黑的一鍋湯引不起我的興趣

『 牛雜湯 』

但…..第三次用餐就想試試看好了，總不能每次都只吃相同的那些菜色，結果一試就讓我愛上了，湯頭很濃郁，而且牛肉、牛筋等都熬到很軟爛，連牙口不好的老人家也可以吃唷…建議一定要試試唷，至少要喝上一碗的啦……

『 京式片皮鴨 』

「鮮」島檯 - 海鮮料理

這裡是最受歡迎的島檯之一了，有最受歡迎的松葉蟹腳、鱈場蟹腳

還有各式螃蟹、蝦、鮑魚、田螺等

而且海鮮都很新鮮，一定不能錯過唷…

更尤其是松葉蟹腳、鱈場蟹腳，都很新鮮而且都很肥大，很有肉，也都有著新鮮的甜味，超人先生說應該是在船上捕撈起來是活凍的唷…所以吃起來超鮮甜的，有些自助式餐廳也有提供這道餐點，但嘗起來則較像是

「炙」島檯 - 西式燒烤

「炙」-西式燒烤區，有『肋眼牛排』、『迷迭香料羊排』、『戰斧豬排』，這些餐點都會先進大烤箱烤至微熟後在在鐵板上煎過，

肉質吃起來都很軟而且還鎖住了肉汁，超好吃的。

『 肋眼牛排 』 『 迷迭香料羊排 』

還有『香煎大白蝦及干貝』，熟度煎得恰恰好，蝦子也會甜，超人先生說這兒的白蝦很大隻，

如果在一般餐廳吃可能一隻要價快一百唷...極推薦至少也得吃上一份

但『烤法式田螺』我覺得普普，田螺烤的過乾，就喪失了口感

『 香煎大白蝦及干貝 』 『 烤法式田螺 』

「煲」島檯 - 煲湯鍋物

這區為煲湯區，有『X.O醬鮮蚵煲』、『龍蝦帝王蟹蛤蜊豚骨湯』、『酒悶蛤蜊』

我較推薦『龍蝦帝王蟹蛤蜊豚骨湯』，湯頭濃郁而且湯裡有紮紮實實的不小塊的龍蝦帝王蟹肉唷

『 龍蝦帝王蟹蛤蜊豚骨湯 』 『 酒悶蛤蜊 』

「繽」島檯 - 甜點 及 超特別的吉拉朵Gelato義式冰淇淋

「繽」島檯的吉拉朵Gelato義式冰淇淋旁的【果汁區】是最沒讓我喜歡的一區了，由於我是很怕酸的果汁，而3次用餐下來，每次的果汁我覺得都偏酸也沒有很好喝。

熱飲則尚可，為瓜地馬拉咖啡豆搭配的各式咖啡及可可、茶包等，可能因為「沁」島檯的飲料我太愛了，所以後來到訪我還是以「沁」島檯的各式飲料為主

【甜點】↹ 我覺得島語的甜點都不錯吃，也很少會有踩雷的，而且都不會太甜，更不能錯過唷

很推『熔岩巧克力』及『昭和布丁』

【吉拉朵Gelato義式冰淇淋】↹ 一定不能錯過的就是耗資了500萬元，全台唯一引進的【韓國EliubiS機器】現做的『Gelato吉拉朵義式冰淇淋』，口味有蠻多種的，但有些口味偏甜，若不愛太甜的話，我建議可以試試椰子、芝麻口味的。

島語自助餐廳 官網 ▎FaceBook ▎Google地圖 電話：（02）2788-1568 地址：115台北市南港區經貿一路168號2樓 營業時間： 平日 06:30–10:00,11:30–14:00,17:30–21:30 假日 06:30–10:00, 11:30–14:00, 14:30–16:30, 17:30–21:30

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