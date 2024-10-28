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【高雄食記】食憇時代蛋餅 - 位在新崛江附近的手工粉漿蛋餅，使用高大鮮奶又香又濃

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發表篇數：778篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

食憇時代蛋餅
phone07-2727510
place高雄市新興區文橫一路5號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
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【高雄食記】食憇時代蛋餅

 

這次旅行入住新崛江商圈附近，早餐就在這間食憇時代蛋餅用餐，他們的蛋餅是古早味的手工粉漿蛋餅，口感較Q軟與傳統煎得脆脆的蛋餅有很大的不同，之前吃過同樣也是粉漿蛋餅台南的阿公阿婆蛋餅就覺得很特別，這次吃看看高雄的這家有什麼不一樣。

 

搭乘捷運在中央公園2號出口出，步行約五分鐘可抵達，開車可停至附近的俥亭文橫第二停車場

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

▲早餐店把煎台和用餐座位都設置在騎樓，夏天有點悶熱，不過蛋餅很快就可以吃完閃人。

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

【高雄食記】食憇時代蛋餅

▲粉漿蛋餅都是現點現做，當天假日生意非常好。

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

【高雄食記】食憇時代蛋餅

▲食憇時代蛋餅菜單：除了招牌蛋餅類，還有茶飲類、鮮奶類、漢堡類、吐司類、煎炸類，直接在櫃台口頭點餐付錢。

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

▲內用座位區都在騎樓，座位不多常常客滿。

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

豆漿(小) 15元：豆漿小杯的才15元超便宜，喝起來很濃郁甜度適中，與其他連鎖早餐店水水的很不同。

鮮奶紅茶(小) 35元：使用高大鮮奶調製，有濃濃的奶香和茶香，兩者的比例適中，茶香與奶香結合得非常好。

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

鮮奶冬瓜(小) 35元：使用高大鮮奶調製，奶味比較重些，尾韻才會出現淡淡的冬瓜香氣，兩者意外的頗搭完全沒有衝突感。

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

薯餅 20元：表面炸得酥酥香香的，吃起來有微微的脆感，薯餅有濃郁的馬鈴薯香氣，不沾醬吃也很夠味。

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

【高雄食記】食憇時代蛋餅

玉米蛋餅 40元：蛋餅外皮煎得微焦，粉漿蛋餅吃起來有QQ的口感，蛋香與粉漿香氣在嘴中交融超香，玉米粒脆甜飽滿，咬起來有顆粒感口感很棒，加點醬會更提味。

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

 

【高雄食記】食憇時代蛋餅

▲綜合蛋餅 50元：內有玉米和火腿，火腿很厚實不是薄薄的那種，綜合口味比玉米多了火腿的油脂香氣。

 

雞蛋糕短評：蛋餅是粉漿蛋餅形式口感較Q，表面煎得香香的，奶茶系列使用高大鮮乳極為香濃，用餐時段生意非常好。


用餐環境★★★
餐點★★★★   
服務★★★☆
CP值★★★★☆


【食憇時代蛋餅美食資訊】

地址：高雄市新興區文橫一路5號
電話：072727510
官網：facebook  
營業時間：06:00–11:30 (周日公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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