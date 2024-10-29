昨天和男友去北車、京站閒逛，當時正想說接下來去哪裡，突然靈機一動決定到北車微風晃晃。

沒想到就在這裡發現了一家名叫「傳遞幸福」的甜點店，整間店鋪的氛圍都洋溢著一種精緻而溫馨的感覺。

店內各種檸檬塔整齊陳列，每款甜點都像藝術品般精美，讓人忍不住多看兩眼。

對於我們這種甜點愛好者來說，這種發現真是大大提升了我們的逛街體驗！

（圖一為傳遞幸福招牌及它的玫瑰檸檬塔）

看到琳瑯滿目的玫瑰塔口味，我們決定先選招牌檸檬塔和草莓乳酪塔來試試。

吃下去的第一口真的讓我們驚豔不已！我自己是酸甜控，這款檸檬塔剛好滿足了我的味蕾，酸中帶甜、檸檬香濃卻不刺鼻，再加上塔皮的酥脆感，整體口感層次分明，非常清爽。

不管是味道還是質地都調得恰到好處，真的是讓人一口接一口停不下來！



（圖二為玫瑰檸檬塔）

而我男友是個十足的草莓迷，立刻選了草莓乳酪塔。

他形容這款草莓乳酪塔不僅草莓味濃郁，還帶有一點冰沙的清爽感，適合稍微有點熱的天氣解暑，口感順滑又充滿層次感，讓他吃得心滿意足。

能夠找到一款既能滿足我愛酸甜的味蕾，又能照顧到男友草莓偏好的甜點，實在讓我們超級開心！



（圖三為玫瑰乳酪塔）

更棒的是，我們還發現「傳遞幸福」有推出各種口味的禮盒，每款檸檬塔都可以搭配成禮盒，看起來非常精緻，適合三大節日當作送禮佳品！

這讓我以後送禮再也不用煩惱該選什麼，直接挑這裡的檸檬塔禮盒就搞定，應有盡有，充滿心意又顯得特別有品味。

這次的偶然發現讓我們大呼不虛此行，下次一定會再來嚐嚐其他口味！



（圖四為玫瑰塔禮盒）

店家資訊：

ＦＢ：https://www.facebook.com/100percenthappiness/

ＩＧ：https://www.instagram.com/deliveringhappiness100/

官網：https://100-happy.com

ＬＩＮＥ：https://page.line.me/892luecp?openQrModal=true