倉促的遊走在烏日高鐵站，無限延展的車站空間，還有香味撲鼻的美食餐廳、

各種手創品牌，頓時之間迷失了方向，每一處都是那麼的令人想流連忘返，沿著台鐵車站美食指標的方向走去，

經過了造型獨特又可愛的捷運進出口，另一處進入眼簾竟然是有著各式各樣美侖美奐的商家，連原本只是想吃完飯就搭高鐵回家的我，瞬間決定一定要買個伴手禮回去才行~

(圖為烏日臺鐵站幸福傳遞位置圖，讓趕時間的你可以準確的知道手刀至哪裡購買唷！)

就這麼一個轉彎處，真慶幸充滿好奇心的自己沒有放棄往前探索理想中的伴手禮，終於在一攤放著滿滿的玫瑰塔裡停下腳步，目不轉睛的想知道這些是怎麼製作而成的！

經過店員解說，這每一朵精緻的玫瑰花塔皆是使用天然原料製作而成~

而且口味比我想像中的還要豐富，除了擁有伴手禮應有的精緻大方外觀，內在也富含了絕對能滿足一家大小的喜愛口味~



(圖為當家花魁：玫瑰檸檬塔必買招牌~)

(圖為玫瑰香芋塔細膩的顏色漸層 還有百香果的黃金酸甜~都忍不住讓人食指大動！)

(圖為九盒裝綜合禮~滿足所有全家大小的味蕾與視覺上的享受)

(圖為貼心的保鮮保冷袋讓你不論在哪裡都能將美麗新鮮保存到家！)

最後提醒大家，來到烏日高鐵站千萬不要錯過這裡！

因為傳遞幸福目前只有在北車、烏日高鐵、台中旗艦店這三個據點可以親自見到琳瑯滿目的玫瑰塔本尊！~

如果懷念傳遞的幸福滋味也可至官方網站訂購即可嚐到酸甜美味！

另外在「LINE禮物」也能將這一份美麗又不失大方的心意送達到親朋好友的手裡唷！

傳遞幸福也為了回饋給喜愛他們的朋友們，都會有不定時的優惠與折扣喜歡的朋友可以記得關注他們！