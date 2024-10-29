說到苗栗縣公館鄉，這裡的居民以客家族群為主，因此當地有許多客家美食和文化活動，公館鄉也是苗栗的農業重鎮，盛產水稻、柑橘、柚子等多種農產品...等。說到公館的客家美食更是道地，不論是客家小炒、薑絲大腸、客家鹹湯圓、客家菜包、福菜肉片湯...等，可都是客家經典菜餚。

這次西莉亞跟著旅伴們，親自走進公館菜市場，對！不僅是吃而已，我們還要上菜市場挑選食材下廚料理，接著再到黃金小鎮休閒農業區內的茅鄉亭體驗一日廚藝客家料理遊程，這一趟旅行真的好有趣喔！

｜苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材｜

苗栗公館一日廚藝客家料理體驗遊程，我們與今日隨著芋鄉亭謝恩榮老師的腳步，前往公館菜市場，準備親自採買絞肉、蝦米、香菇、青蔥、香菜、韭菜、芋頭、魷魚、青菜、蘿蔔絲..等。

真的不好意思，一大早的公館市場被我們這一群人帶著相機，變得異常熱鬧，不過西莉亞挺開心有機會能逛傳統市場，因為傳統市場除了食材新鮮價格公道，那一種濃郁人情味絕對非現代超市所能比擬。

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材，這一天我們每個人攜帶一只茄芷袋，茄芷袋掛著詳細的採買清單，真想要買錯還很難呢.(笑)

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材，客家小炒的靈魂之一魷魚，趁這機會與大家分享，其實傳統客家小炒的食材僅有瘦肥豬肉條及魷魚，如果有加入豆干的客家小炒較是閩南料理方式，聽阿榮師分享提到說，原來加豆干可以節省魷魚成本，原來是這樣啊..

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材，客家菜包跟客家鹹湯圓所需要的香菇及蝦米。

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材，製作客家菜包的蘿蔔絲。

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材，公館菜市場販售青蔥的阿桑親切笑著招呼我們，這就是專屬於傳統市場的濃郁人情味啊..

▼苗栗縣公館鄉。公館菜市場挑選食材

▼採買結束我們一行人留下美好印記，緊接著我們將前往黃金小鎮休閒農業區的茅鄉亭，來進行一日廚藝客家料理體驗遊程。

｜苗栗縣公館鄉。黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭｜

地址: 苗栗縣公館鄉福星村4鄰115-1號

預約專線: 0928-330507 謝先生

臉書粉專: 茅鄉亭 黃金小鎮旅遊規畫服務中心 ｜ 茅鄉亭 ｜ 苗栗陶瓷博物館

我們在公館菜市場挑遠好食材之後，接著來到黃金小鎮休閒農業區的茅鄉亭，說到黃金小鎮就位於苗栗公館偏南端，這裡過去是一個典型的農業村落，農忙時期成熟的黃色稻穗隨著風吹起伏，形成一片金黃色的稻浪，當然也不能錯過沿著台6線行走，每年5-7月間金黃燦爛阿勃勒正綻放，景致相當迷人，這也是黃金小鎮之名的由來。

為了打造理想家園，黃金小鎮從農業村落轉型，朝向多元的休閒觀光產業發展，村內人士還自組【黃金小鎮協進會】，結合陶藝、竹編、特色民宿、餐飲美食、庭園景觀、花卉農場、觀光農園等，增加當地休閒產業的豐富性，讓黃金小鎮更具特色。

除了這些具有特色的店家，當地還規劃了田園水圳自行車路線，滿足喜愛騎單車閒逛遊客的需求，在居民共同的努力下，讓整個黃金小鎮成為一個兼具觀光、產業和文化的地方，進而成功打造精緻的休閒觀光社區。

▼黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭。外觀

▼黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭。外觀

▼黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭。外觀

▼黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭。外觀

▼黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭。外觀

▼黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭。外觀

▼這裡就是茅鄉亭的鳥巢建築，待會兒我們即將在這裡進行一日廚藝客家料理體驗遊程。

▼黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭。鳥巢內部空間採用三角函數原理搭建而成，室內非常通風，算是相當罕見的建築工法。

▼黃金小鎮休閒農業區-茅鄉亭。鳥巢內部空間，首先我們先聽阿榮師解說等一下要體驗的客家料理特色。

▼這些就是稍早在公館市場所採買所要料理的新鮮食材，等一下就會化身成一道道經典客家料理。

▼嗯哼，等等就來期待 性感？ 小廚娘西莉亞蒸煮炒炸大展身手吧！(其實並沒有，西莉亞只有搓湯圓跟製作客家菜包而已XD)

▼我們這次廚藝體驗，其中兩道客家料理分別是客家鹹湯圓跟客家菜包，阿榮師分享茅鄉亭需要提前一天，浸泡蓬萊米糯米各一半並研磨成漿，然後使用傳統方法，利用大石頭的重量擠壓一整天，需反覆翻轉充分擠壓讓水分流出來，純手工相當耗費時間。

▼謝謝當天阿榮師的分享，才讓我們一群人了解客家料理的精隨所在。

▼茅鄉亭後方還有一座相當吸睛的傳統窯烤爐，茅鄉亭利用當地的食材和傳統製作方式與窯烤相結合，成為一種相當受到遊客喜愛的體驗活動。

▼茅鄉亭。傳統窯烤爐

▼糯米糰攪拌過程當中要加入粿粹，粿粹其實就是糯米粉糰，將糯米粉糰經過熱水煮過就是粿粹。加完粿粹之後，接著再將粿粹與糯米糰結合在一起，這樣糯米團才會有黏性。

▼這就是糯米粉糰經過熱水煮過的粿粹。

▼然後再將粿粹與糯米糰結合在一起，這樣糯米團才會有黏性，阿榮師有交代製作客家菜包的糯米糰還要加入些許玉米粉，這樣客家菜包製作起來才會澎澎的比較挺。

｜茅鄉亭。搓湯圓體驗【客家鹹湯圓】｜

製作好糯米糰之後，接著就要來體驗搓湯圓，西莉亞記得以前每到節日家裡總會自己準備原料，然後一家人坐在客廳邊搓湯圓邊聊天，手工湯圓除了美味，更多的是一種家的幸福氛圍，沒想到多年之後還有機會手工搓湯圓，也是相當有趣呢。

糯米糰分成白色與紅色，小朋友最愛的紅色湯圓，則是加入色素增加色澤，搓湯圓步驟相當簡單，首先先取一坨糯米糰，然後先搓成長條狀，接著撕成一個個小糯米糰，搓成圓形就是湯圓啦。

▼茅鄉亭。搓湯圓體驗【客家鹹湯圓】

▼茅鄉亭。搓湯圓體驗【客家鹹湯圓】

▼茅鄉亭。搓湯圓體驗【客家鹹湯圓】

｜茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)｜

接著美華老師繼續示範製作客家菜包，她說剛攪拌完成的糯米糰容易變乾，所以包客家菜包速度需要加快，我們先捏成一小麵糰，再塑形成有些凹底的小碗形狀，然後將炒好的餡料包入小碗形狀的中間，接著兩邊收口，再捏成橢圓形抹點油，一顆顆油亮亮的客家菜包就這樣呈現在眼前。

以下分享客家菜包，又稱之為豬籠粄的料理說明給您們參考：

1.餡料：蘿蔔削皮切絲，熱鍋將把切絲蘿蔔下鍋乾炒約3-5分鐘，起鍋後放涼備用。絞肉下鍋，中小火翻炒至表面變色，加入切丁香菇與蝦米，同時加入調味料，繼續翻炒2-3分鐘入味，將蘿蔔絲一同拌炒，餡料炒到湯汁收乾之後熄火，平舖盤中冷卻。

2.粿皮：混入糯米(磨漿)、蓬萊米(磨漿)，加入水攪拌揉製黏性後可捏團分裝。

3.包粿：拿麵團用掌心壓平，手掌成一碗狀塞入餡料，將開口收緊，並於表皮捏出摺痕刷油即可完成，食用大火蒸約15分鐘即可上菜。

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家菜包(豬籠粄)，已經蒸熟的客家菜包，飽滿外型令人垂涎三尺。

▼茅鄉亭所使用的芋頭以檳榔心芋為主，芋頭口感較鬆軟，今日有一道炸芋頭絲，等一下這些芋頭即將去皮剉籤下鍋油炸，製作芋頭絲，料理聽起來雖簡單，但芋頭絲佐胡椒鹽再撒上一把蔥花，這美妙滋味令人難忘啊。

｜茅鄉亭-廚藝體驗。客家小炒｜

將魷魚泡水至軟，剪成條狀、瘦肉切條、蒜苗切斜片、辣椒切斜片、蒜頭拍扁去膜切片備用。鍋內放入豬油條炒至化開，放入瘦肉炒至上色。再加入蒜片、辣椒爆香後放入魷魚。倒入蠔油、醬油及米酒拌炒至入味，加入調料拌勻，最後再放入蔥白段及青蔥綠色段拌炒，這就是客家經典料理客家小炒。

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家小炒

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家小炒

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家小炒

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家小炒

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家小炒

▼茅鄉亭-廚藝體驗。客家小炒

｜茅鄉亭-廚藝體驗。時令青菜｜

阿榮師將今天在公館菜市場購買的青菜切段(菜葉及菜梗分開)、辣椒切斜片、蒜頭拍扁去膜切片備用。起鍋燒油加入蒜頭、辣椒爆香，青菜菜梗先下鍋拌炒，蓋鍋悶２分鐘，開蓋後簡單翻炒，再將菜葉的部分也加進去拌勻，再蓋一次鍋蓋，至表面軟化，加入倒入蠔油炒至入味並加入調料拌勻即可上菜。

▼茅鄉亭-廚藝體驗。時令青菜

｜茅鄉亭-廚藝體驗。炸芋頭絲｜

芋頭削皮清洗乾淨切絲，鍋倒入油，熱油後，將芋頭絲放入，用中火炸至金黃色澤，最後撒上胡椒鹽，撒上一把蔥花，即可完成。香噴噴好滋味讓大夥兒忍不住現場就抓著捏著品嚐起來了呢.(笑)

▼茅鄉亭-廚藝體驗。炸芋頭絲

▼茅鄉亭-廚藝體驗。炸芋頭絲

｜茅鄉亭-廚藝體驗。薑絲大腸｜

先將生大腸清洗乾淨，將蔥薑米酒加入大腸水滾水煮40~50分鐘，薑塊分塊切成絲及薑片、辣椒切片，下油將薑片和辣椒蒜頭炒出香味後，倒入紫蘇，將滾煮後的大腸切斷加入，並倒入剩餘嫩薑絲，倒入米酒30cc炒出香味，加入工研醋、水、糖及鹽調味拌炒，轉至小火煨煮2分鐘即可上桌。

▼茅鄉亭-廚藝體驗。薑絲大腸

▼茅鄉亭-廚藝體驗。薑絲大腸

｜黃金小鎮休閒農業區 茅鄉亭-廚藝成品展現｜

登勒，這就是在大家分工之下所完成的經典客家料理，有客家小炒、薑絲大腸、客家菜包、客家鹹湯圓、炸芋頭絲、福菜肉片湯、清炒莧菜及皇宮菜、香茅冰茶。

▼薑絲大腸品嚐起來彈牙軟嫩，經過適當處理後的大腸，會保持彈牙的口感，同時不會過於油膩。薑絲的辛辣與清脆，與大腸形成強烈的口感對比，另外薑絲的微辣可以有效中和大腸的油膩感，讓整道菜吃起來更清爽。醋酸味與薑絲的辛辣相結合，讓薑絲大腸有一種濃郁清爽的層次感，其口感非常醒胃。

▼時令青菜是一道常見的中式家常菜，口感清脆爽口，且富有層次感。這道菜經常選用快速爆炒的方式，保留了蔬菜的鮮甜與營養。

▼客家小炒五花肉是客家小炒的主要食材之一。切片的五花肉經過炒製後，脂肪部分軟滑不油膩，瘦肉部分則有適度的嚼勁，整體口感豐富，有濃郁的肉香和油脂的滑潤感。魷魚乾是客家小炒中不可缺少的食材，它經過泡發和炒製後，保持了彈性和鮮味，咀嚼時帶有獨特的韌性，並且帶有海鮮的鹹香風味，增加了菜餚的層次感。

▼客家鹹湯圓的湯圓Q彈軟糯，煮熟後外層滑嫩有彈性，內部軟糯。這種Q彈的口感是湯圓的特色，與湯汁和其他配料搭配時，既柔軟又有嚼勁。鹹味湯頭的鮮香濃郁，湯圓泡在以豬肉、香菇、蝦米等材料熬煮的鹹味高湯中，湯頭通常濃郁，帶有豐富的鮮味與肉香。

除了湯圓之外，客家鹹湯圓裡通常還會加入五花肉、香菇、蝦米、芹菜等多種配料。五花肉軟嫩帶有油香，香菇與蝦米增添了豐富的香氣與咀嚼感，而芹菜則提供了一些清爽的脆口，與糯米湯圓形成口感上的對比。

▼客家菜包的外皮通常由糯米粉製成，經過蒸煮後口感Q彈而柔軟，具有一定的韌性但不會過於黏稠，吃起來非常順口，與內餡形成良好的平衡。菜包內餡通常以蘿蔔絲為主，搭配豬肉、香菇或蝦米等食材。內餡經過拌炒後，味道濃郁但不油膩，帶有豐富的咀嚼感。

▼炸芋頭絲經過油炸後，表面會形成一層酥脆的金黃色外皮，這層外皮非常脆口，每一口都能聽到清脆的聲音，讓人欲罷不能。芋頭絲雖然外層酥脆，但內部依然保留了芋頭軟糯和細膩質感。這使得炸芋頭絲在咀嚼時有一種外脆內軟的對比，口感層次豐富。

因為芋頭本身帶有一股天然的香甜味，這種甜味在油炸過程中被激發出來，與炸得酥脆的外皮完美結合，讓人能品嚐到芋頭獨特的香氣與甜味。

▼油雞的雞皮經過煮製和油潤處理後，變得特別光滑且富有彈性。雞皮在嘴中滑過時帶有油潤感，不會過於油膩，口感非常順滑，讓人忍不住多吃幾口。油雞的雞肉通常經過精心燙煮，保留了肉質的鮮嫩和多汁感。雞肉纖維細緻柔軟，入口即化，且不乾澀，咬下去能感受到肉汁在口中釋放，口感極為滑嫩。

▼黃金小鎮休閒農業區 茅鄉亭-廚藝成品展現

好囉，今日的一日廚藝客家料理體驗遊程也即將來到尾聲，很開心有機會參與由客家委員會大力支持下苗栗縣政府文化觀光局所舉辦的苗栗客庄「品道地•學好味」廚藝體驗行銷推廣計畫。

苗栗獨具特色的客庄美食與在地文化。透過廚藝活動的推廣，不僅只有品嚐客家料理，藉由體驗下廚的樂趣，從美食中探尋文化記憶，都能感受到客庄的濃濃人情味，要是感興趣的朋友們可以參考底下的報名資訊，黃金小鎮歡迎大家一起來玩唷！

｜苗栗縣公館鄉。茅鄉亭-黃金小鎮旅遊規劃服務中心｜

地址: 苗栗縣公館鄉福星村4鄰115-1號

預約專線: 0928-330507 謝先生