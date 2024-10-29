「HiONE啵比星球」是亞洲最大的寵物樂園，除了適合毛小孩遊逛之外，也很適合親子同遊！園區打造了彷彿侏儸紀恐龍世界的場景，搭配室內的泡泡島童樂園和海灣水樂園，讓大小朋友在廣大的園區裡，可以度過美好的時光。

一走進「HiONE啵比星球」，就有好多可愛的恐龍和恐龍蛋，迎接每位遊客的到來。

當然小小孩們看到恐龍都很興奮，佐佐也很有戲地擺出掙脫恐龍的表情。

從園區售票口走到「HiONE啵比星球」主要玩樂的空間，需要走一大段的路，所以可以搭乘免費接駁車，，大家可以好好利用。

坐在接駁車上，沿途會看到好幾隻恐龍，還有食人花呢！

接駁車就停在吊橋端讓我們下車，走過吊橋抬頭一望還可以遇見翼龍。

喜歡恐龍的小朋友，一定要來「HiONE啵比星球」玩！每隻恐龍都很生動逼直，有些還會動、還會發出叫聲呢！

「HiONE啵比星球」園區中可以看到有許多高爾夫球的遊戲裝置。

這是今年暑假新推出的「侏儸紀迷你高爾夫」，大小朋友都可以在這體驗揮桿的樂趣。(上圖取自官方FB)

除了有超多恐龍可以拍照之外，「HiONE啵比星球」也有許多適合小小孩玩的設施。

搭乘旋轉木馬、小火車時，還可以遇見恐龍呢！

「泡泡島童樂園」是園區全新打造的室內親子空間。(上圖取自官方FB)

(上圖取自官方FB)

(上圖取自官方FB)

(上圖取自官方FB)

(上圖取自官方FB)

我們遊玩當時還沒有開放，所以就在官方FB下載了一些照片，分享給大家。看起來很好玩耶！小朋友一定會超喜歡。

既然是亞洲最大的寵物樂園，毛小孩的玩樂空間也不能少。

在「HiONE啵比星球」玩累了、玩餓了，園區也有提供餐飲區，座位還不少呢！

如果是夏天遊玩「HiONE啵比星球」時，一定不可錯過水世界喔！

在沁涼的水池裡，整個暑氣全消。

滑水道也是必玩的設施。

另外值得一提的就是還有一區是人寵可以共玩的戲水池，可以和毛小孩體驗玩水的樂趣。

(上圖取自官方FB)

在水世界也有一些活動，像是我們當天就有水球大戰的活動。

「HiONE啵比星球」還有溫泉魚泡腳池，也是不可錯過的設施。

在溫泉魚區，有分好幾區，有小魚、也有大魚，那個大魚絕對超乎你的想像！

佐佐佑佑初次體驗溫泉魚泡腳池，感到很興奮。





我們玩好水之後，又在園區裡逛逛拍照。「HiONE啵比星球」有好多恐龍場景可以拍照，搭配上一些聲音及動作的效果，讓大家有身歷其境的感覺。

「HiONE啵比星球」雖然票價略高，但我覺得還滿合理的，畢竟廣大的園區和恐龍裝置，都需要維護成本，才可以讓大小朋友有最美好的體驗。

整體而言，我還滿喜歡「HiONE啵比星球」的！有恐龍場景可以拍照打卡，又有許多適合親子和寵物玩樂的空間，無論是全家同遊或是三五好友，都很適合來這放鬆心情，感受悠閒的幸福時光。

《景點資訊》

「HiONE啵比星球/海灣樂世界」

地址：台中市北屯區東山路二段151之2號

電話：04-22399520

開館時間：每日10:00~18:00(每週三為公休日)

門票：全票590元/學生390元/兒童290元/寵物200元/100公分以下及身心障礙者本人免費入園

優惠票訂票網站：、

官網：https://tydec.tyfd.gov.tw/

FB：https://www.facebook.com/hioneworld/