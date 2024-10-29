台南 2024「海安街道美術館」(展期：2024/07/13-2025/07/13) 以「城市的故事，從這裡開始」為主題，主展場位於海安路中央軸帶，是府城繁盛故事的起點，其所在的五條港流域就是最迷人的敘事軸線，台南的故事跨越時間軸與空間紋理，藝術作品從海安路中央軸帶間 (神農街與尊王路之間) 延伸至運河畔，再到大涼生態公園。



海安街道美術館 (主題：城市的故事，從這裡開始)

地址：台南市中西區海安路 (主展場：神農街與尊王路之間)

展期：𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟬𝟳/𝟭𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟬𝟳/𝟭𝟯

-- 海安路作品將展至𝟮𝟬𝟮𝟲年

-- 海安路中央軸帶、河樂廣場旁運河畔、大涼生態公園，亮燈：𝟭𝟴:𝟬𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬

海安街道美術館，官網：https://smoa.art/



2024海安街道美術館，藝術作品概分通風塔景觀藝術、街道傢俱 (附屬展件) 與水岸藝術三類作品，兼具日間裝置藝術及夜間聲光藝術雙重屬性，部分新作品更加入新媒體藝術及更多互動元素，使城市的藝術體驗饒富趣味 (照片：I 厚禮 SO，2018年作品，海安路、友愛街口)。今年新增的 13件藝術作品，包括 5件通風塔大型作品、6件街道傢俱及 2件運河區域水岸藝術作品 (運河畔、大涼生態公園)。



K 海安開港 (海安路、尊王路口)，「開港」閩南語「聊天」之意，當人們坐在這些繫船柱造型的座椅上，就如同登上一艘船，開始一段穿越古今的四百年歷史復興之旅。當座椅旋轉時，會觸發氣動開關，發出宛如船笛號角的樂音。



K-1 人客來坐 (海安路、尊王路口)，「人客」閩南語「客人」之意，在通風塔後方的兩個碼頭繫船柱造型座椅上，民眾坐下時會透過氣壓發出聲響饒富趣味，與「海安開港」前後呼應，讓人聯想到昔日五條港區碼頭船隻和商行雲集的繁榮景象。



J 匯河 (海安路、尊王路口)，海安路曾經是台江內海，歷經四百年的歲月流轉後，雖然水已不復存在，但川流不息的人潮與車潮卻依然存在。藝術家試圖用流動的光召喚水的想像，將「海流」、「河流」、「人流」與「車流」等意象結合在一個環形裝置上，利用漸變的手法創造出空間的景深。



J1 紛流 (海安路、尊王路口)，作品召喚海的水域記憶，手工打磨的綢絲紋不鏽鋼椅面，猶如內海般圍繞著美麗的大樹，自由奔放的水流意象，呼應海安路的水文歷史，集結並濃縮了台南四百年的時光。



G 記憶的重量 與 G-1 漂浮之塔 (海安路、中正口)，雖然都是 2018年作品。G 記憶的重量，用廢棄的電線捲成一個直徑約 270cm 的球體，設置在兩座通風塔之間，多年以來打卡熱度依然不減。



G-1 漂浮之塔，藝術家透過鏡面反射造成視覺上的錯覺，使水泥基座消除，讓通風塔就像漂浮在這個城市之中，人物由兩座通風塔之間通過，鏡子的重複反射，整排的人物影像超有趣的。



F1 喜樂之流 (海安路、正興街口)，作品以昔日五條港最南端的「安海港」水波流動線條為造型發想。台南豐沛的山海資源孕育了獨特的物產，藝術家從在地景觀及物產中擷取靈感，呈現出五種溫暖愉悅的色彩，分別為：玉井芒果黃、麻豆文旦綠、五條港水路藍、井仔腳魚塭粉紅及官田菱角紫，這些色彩不僅展現了古都包容多元文化與熱情的性格，也將欣喜的氛圍注入在人與人的互動之中。



E Verse U - 窗 (海安路、民生路二段口) ，「窗」連接內外，曾為府城入口的五條港區所在的海安路，如今成為台灣與世界連接的窗。LED螢幕宛如兩扇窗，呈現 Verse U 這個虛擬鏡像城市的景觀。



E-1 Verse U - 井 (海安路、民生路二段口) ，連通地面與地下的水井，是過往飲用水的主要來源，更充滿神秘色彩。老一輩的府城人相傳赤崁樓的古井有密道通往安平；而五條港區南勢港海安宮前的半月井，信眾更於端午節取其「午時水」以避疫祈福。藝術家將半月井轉化為街道傢俱，仿若古今共存，也是聯通未知、現實與虛擬間的出入口。



D 魔女的海安極速飛行 (海安路、民生路二段口) ，作品透過抽象化的動畫角色色彩同心圓，展現日系角色騎乘掃帚與台江的黑面琵鷺一同自由飛行穿越海安路的畫面。



B 閃閃海安，(海安路、民權路三段口)，早先的台江內海，曾經是陸路與水路交織的五條港，如今已成為人車交織的海安路，歷史發展的多種痕跡隱藏於城市之中。作品以水波紋路和不同時期天際線剪影組合的圖樣，與金屬隔柵共同構成錯視效果。



運河區域水岸藝術作品 W-1「時空-瀑布」位於河樂廣場旁運河畔 (環河路、中正路口，金華橋頭)，運河邊一座超現實的瀑布，燈光裝置藝術彷彿源源不絕的活水，象徵台南四百年來以「水」為元素的連貫與變遷。



海安街道美術館，FB 專頁搜尋：街道美術館

海安街道美術館

地址：台南市中西區海安路中央軸帶間 (神農街與尊王路之間)

公共交通 (大台南公車)：

1. 「台南火車站」南站搭乘14路往「億載金城」公車，於「河樂廣場（中正路）」站下車。

2. 「台南火車站」南站搭乘88路往「火車南站」公車，於「中正海安路口（台灣好行）」站下車。

3. 「台南火車站」南站搭乘99路往「七股鹽山」公車，於「中正商圈（台灣好行）」站下車。

4.「台南火車站」北站搭乘0左往「火車北站」公車，於「河樂廣場（金華路）」站下車。

搭高鐵：台南高鐵站轉乘台鐵沙崙線至台南站，「台南火車站」再轉乘大台南公車。

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