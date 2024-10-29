最近隨著韓國綜藝節目「黑白大廚」熱播，大家是不是也被挑起了美食魂，想尋找大隱隱於市、各地臥虎藏龍的厲害餐廳呢？在屏東就有這樣一家「食典」私廚無菜單料理餐廳，今年7月10日剛營運就帶來一股話題，給人有種彷彿回家吃飯的溫馨感。

這家店的廚娘傳承娘家總鋪師的經典口味，曾獲客家小炒全國第三名，招待過15國外交使節，手藝了得，凱南與幾位朋友趁著來參加【2024屏東夏日狂歡祭】活動，預約「食典」想嘗嘗它的美味，快來瞧瞧厲害的廚娘今天要端出什麼獨家好料給我們看吧！

【食典shidien】

地址：屏東市錦德巷3號

電話：0900-105-655

週一到週五，午餐有便當可以訂購

趕快加「食典」Line帳號，看每週菜單

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▲位於屏東市錦德巷3號的「食典」，附近就是屏東美術館、屏東公園、屏東演武場等知名景點，而且緊鄰停車場。

今年7月10日剛營運的「食典」，是屏東市超新的無菜單料理餐廳，店面距離屏東車站約3~5分鐘車程，位在市中心很便利。餐廳外觀為低調紅磚矮牆的一戶民宅，但美味的實力可一點都隱藏不了，聽說連知名的前棒球選手都來用餐過，也吸引節目前來採訪報導。

【用餐須知】

★預約制→午餐、晚餐

★私廚無菜單料理800元/人，1500/人，2000/人

(6歲以下100元/人；12歲以下半價/人)

★一律採預約制，請至少二天前來電預約喔！

★菜色以台式懷舊的古早味為主

★只要你想來，我們可以一起討論用餐內容和時間！

▲門牆寫著店名「食典」兩字，提醒食客這是一間餐廳呦(單看外觀真的很像是住家耶！彷彿要回家吃飯一樣)

目前「食典」採用「預約制」，提供午餐、晚餐的私廚無菜單料理，價位有800、1500、2000元，可依預算選擇，至少要兩天前來電預約喔！

▲想不到店家建築物紅磚及水泥組成的洗鍊外表，一踏入內部空間，卻有著如家一般溫馨的老屋客廳風格。

空間不大，使用成套的木質餐桌椅，加上竹製鏤空吊燈、典雅整齊的磁磚，氛圍感濃厚，以及穿插樓梯間的迷你植栽，也為空間增添幾分跳動的綠意。

▲店內也備有隱私性較高的包廂區，公司聚餐或家族聚會很適合選在這裡呢！

包廂空間可供8~10人齊坐的長桌，依人數還可改成大圓桌，大型聚餐完全不是問題！整個空間採光極佳。

▲讓凱南最驚豔的地方還有這個！店內展示許多簽名球衣、簽名球、球員合照，還有棒球主題相關紀念品。

若同為棒球迷前來用餐，一定會激動萬分！而且一定有人會像凱南一樣，站在展示櫃前仔細看看自己能認出幾個球員的簽名。

▲凱南一家都是兄弟象迷，今天超級開心得到美麗的闆娘贈送一顆職棒明星彭政閔恰恰的簽名球，多麼驚喜又美好的用餐回憶啊！

▲來看看這次闆娘為我們製作的無菜單料理菜色，豐盛度和美味度滿足我和好友們的期待，這每一道都是闆娘累積多年廚藝研製的自信之作。

店名「食典」私廚的取名來自「『食』物的恩『典』」，追求發揮每樣食材的本色，菜色以台式懷舊古早味為主，選用的都是當天到市場採買的新鮮食材，配合時令、季節變化做調整，口味老少咸宜。

▲上菜前，店家先準備麥茶，清新甘甜的爽口滋味，大人、小孩都適合享用，喝著溫熱的麥茶，也為等等的美食饗宴拉開序幕。

▲前菜先登場的是「鮮蝦魚卵沙拉」，畫面美得像一道藝術品。

選用屏東在地捕撈的新鮮白蝦，不用過多調味就能吃到蝦肉的紮實鮮甜，搭配咬起來嗶嗶啵啵的豐富魚卵、爽口生菜、酸豆、黑豆及堅果，兼具視覺與味覺，色彩繽爛漫，非常開胃。

▲要我形容的話，我覺得這完全就是一般生菜沙拉的進階升級版！！！連前菜沙拉都能成為主角！

一般沙拉都是搭配雞肉或煙燻鮭魚，這裡用鮮蝦及魚卵做搭配，凱南倒是第一次看到！微鹹的海味平衡了生菜的清淡，紮實Q彈的蝦肉和蓬鬆好入口的生菜相輔相成，還有畫龍點睛的魚卵，真是絕配；重點是，魚卵也給太多了吧！超重本的~~

▲焗烤南瓜、客家肉捲、佛手瓜佐剝皮辣椒味噌…等幾道特色料理接連華麗上桌。

看似熟悉的食材卻都在闆娘的巧手下，變化出一道道令人嘖嘖稱奇的獨門私房料理，調味及搭配充滿新意，讓人一口接著一口、食慾爆發，完全停不下來耶！

▲選用季節盛產的「佛手瓜」，它的尖藤就是大家熟知的「龍鬚菜」（佛手瓜嫩莖），是低熱量、具飽足感、清脆爽口的美味蔬菜。

切絲過後淋上特調的剝皮辣椒味噌醬料，釀造發酵後的深層豆味與剝皮辣椒的微微嗆辣，為淡雅的佛手瓜加入許多層次感，清甜、鹹香、微辣巧妙平衡，好像三股絲線交錯成的麻花辮，在嘴裡交織融合，越咬越香。

▲從來沒有想過瓜類還能有這樣迷人的疊加吃法！搭配味噌、剝皮辣椒，完全提升到新的層次。

▲大家有沒有發現~每道菜餚都使用精緻的陶瓷器皿盛裝，還配上新鮮花卉做擺飾，有種儀式感的趣味，可以看到闆娘在細節處的堅持和用心。

▲「食典」的客家肉捲不油不膩、內餡紮實豐富，一整盤不一會兒就被大家搶食完畢。

「客家肉捲」是我很愛的一道菜，特別有在影片中吃給大家看！用雞蛋皮或腐竹皮，將魚漿、肉餡和切碎的蔬菜包裹其中，以煎或炸的方式，煮熟後再切成薄片食用，是古早時候不浪費食材的表現，也是經典的庶民美食。

▲「焗烤南瓜」同樣選用當季食材，南瓜滋味十分香甜，在嘴裡濃到快要化不開，簡直像是在吃一道甜品！

南瓜給的量好多！搭配起司及奶醬焗烤過後香氣逼人，輕輕用湯匙掀開表層，奶香就如同火山爆發般襲來。

▲瞧這金黃誘人的色澤，烤至焦軟的南瓜搭配濃郁起司，呈現微微的泥狀、口感綿密，小朋友也會吃的很開心。

呈現食材的原味並給上新的變化與創意，正是「食典」私廚闆娘的拿手絕活。

▲「蔥燒排骨」絕對是可以拿來評斷一間餐廳等級的功夫菜！太極品了！！！

精挑細選肥瘦適中的肋排，肉質燉煮至軟嫩入味，料理鎖住肉汁，以醬油及獨門醬料調味，醬色誘人，完完全全就是白飯殺手！入口即軟化的嫩肋排包覆著清甜不死鹹的醬香，令人魂牽夢縈，吃起來彷彿有種記憶中媽媽料理的味道。

▲這道人氣王「烤半雞」也是饕客必點！獨家美味！紅到外縣市的忠實顧客都來預訂。

烤雞是我的最愛，來自廚娘家的秘方醃料放山母雞，鮮嫩多汁、肉質帶有QQ軟軟的咬感，鮮嫩多汁，秘方醃料醃製入味，美味完全不用靠胡椒粉！一上桌就香氣四溢、大家看的口水直流。

▲戴上手套、將雞肉大塊的撕開，金黃色雞汁迸發流出，可見其肉質有多鮮美。

雞肉呈現粉嫩色澤，在雞汁的浸潤下，閃亮微微油光，帶有Q勁的雞皮吃起來超香超香！

▲烤半雞包含雞翅、雞腿、雞胸肉等各個部位，任君挑選，雞肉扒開後變成一大盤，大概夠4~6個人分食，CP值非常高！

烤雞肉質多汁味美，不乾不柴，越嚼越有味，單吃就很棒，絕對比外面的連鎖烤雞店還要好吃100倍！現在烤雞有開放預訂外帶唷！週二到週日都有供應(每日限量)。

▲這道「紅燒鯽魚」也是店家的硬派功夫菜~也是被我跟好友們秒殺的一道菜！

運用破布子、大蔥、辣椒一同蒸煮，鎖住魚肉的鮮甜，最後放上酸酸甜甜的番茄提味，變奏版的台菜手法煞是有趣。整道菜的色彩更是紅綠相間、繽紛奪目，不僅美味還兼具美感！

▲屏東尚青的海鮮，一吃就有感！

細嫩的魚肉輕輕一夾就散開，搭配獨特鹹香的破布子、蔥蒜辣椒的提香，滋味豐富，無疑是將一條魚的價值做了最好的發揮。

▲吃完豐盛的魚肉菜餚，最後來一碗喚醒多數人辦桌記憶的「古早味肉羹」，暖心又暖胃。

瞧這澎湃的一大碗公肉羹，裝在花磚紋路的精緻陶瓷器皿裡，在燈光下閃閃發光，即使肚皮已有八分飽，都難以抗拒的想要喝上好幾碗肉羹。

▲一勺下去，撈起來的盡是滿滿滿的豐盛好料，熱呼呼的香氣迎來也太逼人了吧。

金針菇、筍絲、肉絲、芹菜末、蝦子、香菇……數不盡的山珍海味集結成這一碗古早味肉羹，這下不要說是媽媽的味道，連阿嬤的味道都湧上心頭了(哈)，就是要讓你吃飽又吃巧，吃得心滿意足。

▲不誇張~根本是料比湯還多的一碗，肉羹食材的大小比例非常均勻好入口，勾芡不會過重，保有濃郁滑順口感之餘，又不會覺得喝完太撐。

▲集結各種食材於一身的肉羹，海納百川的精神就像「食典」這家餐廳的風格。

集結多樣化的料理形式於一間餐廳裡，提供四面八方的食客一個飽足口腹的避風港，容納每個想要尋求自然單純、溫暖美味的靈魂。

▲飯後水果選用季節性的紅心芭樂及櫻桃，都處理的非常乾淨。

芭樂切成方便好入口的一口大小，加上闆娘巧手的花藝相伴，風格從頭到尾貫穿性的一餐，每道都是一口入魂的經典美味，樸實中帶出食物最真實的美味，不愧是屏東饕客間口耳相傳又生怕太多人知道的無菜單料理，值得推薦！

▲下次來到屏東市區，千萬不要錯過「食典」私廚料理，隱身在民宅之中，別有洞天如家一樣的低調食堂。

食材皆以當天新鮮採買製作，請記得提早兩天前先來電預約，就能吃到私廚闆娘精心製作的各項山珍海味囉！

店名「食典」提醒著我們，每一口食物都是大自然的恩典，無論是蔬菜、水果、肉類、海鮮……取之於自然，調味單純卻出色，更當飲水思源，點滴細膩品嘗。感謝闆娘這次為我們提供的無菜單料理，非常驚豔！融合煎、煮、炒、炸、滷、燉等多種烹調技巧，帶出每一種食材最好的樣子，烙印在凱南與好友的心裡。

無論你們是喜愛吃遍大江南北的美食追尋者，或想要回味古早年代媽媽阿嬤們的味道，又或是和凱南一樣是個棒球迷，想要與同事朋友或家人聚餐，那麼「食典」都是你的好選擇！在這處溫馨優美的空間享用各種不踩雷的私廚美食，適合追求低調美學、質感品味的大家，來吃頓飯。

【食典shidien】

地址：屏東市錦德巷3號

電話：0900-105-655

【用餐須知】

★預約制→午餐、晚餐

★私廚無菜單料理800元/人，1500/人，2000/人

(6歲以下100元/人；12歲以下半價/人)

★一律採預約制，請至少二天前來電預約喔！

★菜色以台式懷舊的古早味為主

★只要你想來，我們可以一起討論用餐內容和時間！