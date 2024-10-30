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【夜市美食】台北食記！小胖子韓國糖餅，真材實料，口味眾多，有菜單！捷運綠線【捷運美食】松山車站甜點推薦【繞河街美食】松山區甜點！

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窩客好文

～17七公主的小天地～

發表篇數：418篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

小胖子韓國糖餅
place台北市松山區饒河街152號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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因為地域關係，繞河街一直是我最常去的夜市！即使現在很多夜市都有點崩塌，但繞河街夜市的品質及價格，都維持不錯的水準！

跟大家分享松山車站的捷運松山站附近的繞河街夜市新創的夜市美食！

小胖子韓國糖餅

地址：台北市松山區饒河街152號前中間攤位

時間：週一至週日 17:00-24:00

【夜市美食】台北食記！小胖子韓國糖餅，真材實料，口味眾多，有

小胖子韓國糖餅真的是闆娘跑到韓國去學習的韓式傳統甜點，最浪漫的事是，這個攤位可是老闆出資支持闆娘的夢想喔！

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小胖子韓國糖餅提供六種口味的糖餅，除了經典黑糖跟脆脆堅果是韓國傳統，其他都是闆娘研發的新口味喔！

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跟大家分享小胖子韓國糖餅的美味！

經典黑糖 NT $55（3份150元）

酥香的外皮加上濃郁的黑糖，單純的成份最經典好吃！

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脆脆堅果 NT $65

有葵瓜子、南瓜子和花生角，還可以免費多加肉桂，鹹脆香甜，超棒！

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香濃花生 NT $65

險了花生醬還有花生粉和和花生角，吃起來既濃郁又有層次感！

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拔絲起司 NT $65

超牽絲的起司，就知道闆娘的給料的大方和霸氣，香味十足！

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雲朵巧克 NT $65

黑巧及巧克力醬，再加上棉花糖，甜甜香香的，甜點控不能錯過呀！

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雲朵蜂蜜 NT $65

代表雲朵的綿花糖加上蜜峰，搭配有嚼勁的餅皮，甜而不膩又回香！

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充滿甜蜜又浪漫的小胖子韓國糖餅，來繞河街夜市一定要吃啦！

【夜市美食】台北食記！小胖子韓國糖餅，真材實料，口味眾多，有

小胖子韓國糖餅

地址：台北市松山區饒河街152號前中間攤位

時間：週一至週日 17:00-24:00

FB：https://reurl.cc/adY3ZD

IG：https://www.instagram.com/stomach_hotteok/

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