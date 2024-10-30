新品松葉蟹海鮮粥

秋天氣溫轉涼，這個時候正是適合吃蝦蟹的季節呢！

【台中大里美食推薦】秋意濃濃就是來【霸氣螃蟹海鮮粥 】

新品松葉蟹海鮮粥,澎湃海味超霸氣

一端上桌其豐富用料帶來的視覺享受就令人垂涎，吃起來更是無比甘甜鮮美

鮮香營養的好滋味深夜也能吃得到,喜歡的麻吉們，快來一起享用吧！

【霸氣螃蟹海鮮粥 】大里店

位在非常熱鬧🏠台中市大里區益民路上

用餐環境非常寬敞乾淨

備有兒童椅

座位則有四人或併桌八人以上都可以

餐具及調味料自助取用

粥品全品項,皆可更換意麵,烏龍麵

價位從109元開始,還有小菜單點。加料

現在加入VIP會員消費滿100元集一點

集滿10點送百元小菜與加價購活動優惠

所有粥品都是現點現煮

因為都是現點現煮,所以需要稍候一下

您看看, 熱騰騰的粥上面鋪滿了豪華新鮮霸氣海鮮

超澎湃的樣子光是用眼睛看就覺得好過癮

限量販量 新品松葉蟹海鮮粥

3大蟹王之一松葉蟹肉質特別的鮮嫩扎實又飽滿

肉質甘甜鲜美可口， 這個新鮮度真的是沒話說

還有六肥美的鮮蝦,肉鮮味甜

加上魚皮、蛤蜊、小干貝、魚丸、魷魚、肉末等等

各種新鮮且豐盛的海鮮完美精燉出來的粥品

熱騰騰入口，軟嫩不爛的米粒

新鮮甘甜，讓人讚不絕口輕鬆享受濃郁海味

與蒜酥芹菜蔥花一起，更能將海鮮粥品的風味提升至極致

口感甘甜、醇厚、濃郁更有層次的味覺享受

螃蟹海鮮粥

全台首創一人獨享花蟹粥

花蟹肉質肥美，口感軟嫩滋味甘甜海味

香醇濃郁的好味道迴盪在唇齒之間

讓人一嚐傾心,吮指回味

除了有一整隻花蟹外

還有鮮蝦、魷魚、魚皮、魚丸、蛤蜊、小干貝、肉末等等豐富配料

份量十足鮮度一級棒

Q軟、滑嫩、彈牙等多種精緻口感

再搭配各類海鮮獨有的風味

滿滿的海洋氣息讓整碗粥品味道更有層次感

我們還加價NT$20金沙

軟嫩的海鮮粥充分吸收鹹蛋黃精華的尾韻

讓人不自覺地一口接著一口

樹子蒸鱈魚

鱈魚肉質鮮美細緻，加上樹子提味

滿滿一口細絲嫩魚肉

絕對是必點的招牌品項

鹽蒸魷魚

魷魚鮮Q柔順又勁道，搭配薑絲芥末醬油一起吃更是一絕

爽口的滋味在嘴裡久久不散，令人回味無窮

鮑片沙拉

軟嫩Q彈鮑片配上濃郁美乃滋

小朋友最愛

香煎松阪豬

入口嫩中帶脆肉質甜美而不膩口

愈是咀嚼便愈是能感受到回甘的肉香

在口腔裡留下的迷人尾韻

鮮香營養的好滋味深夜也能吃得到,喜歡的麻吉們，快來一起享用吧！

霸氣螃蟹海鮮粥 大里店

FB搜尋@霸氣螃蟹海鮮粥

🏠台中市大里區益民路二段4號

☎️04-24835834

營業時間：11：00至凌晨1：30