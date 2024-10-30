台中的餐廳真是一間比一間大間，一間比一間浮誇，這次享用輕井澤系列拾七，光外觀就讓人驚豔，走進去更是別有洞天，日式裝潢，挑高空間，食量大的還能選擇雙主餐，來台中就是要在氣派裝潢，頂級豪華餐廳用餐，清水模建築結合東方禪意採光極好，紅茶無限暢飲送甜點冰沙，還不收服務費，最低258元起鍋物即可享用高品質火鍋，吃飽可到IKEA空中花園走走，成為台中CP值高的火鍋店。
台中輕井澤集團火鍋品牌-拾七石頭火鍋
浮誇、斗大的招牌字樣，讓人路過不看到都難～
獨棟清水模建築，落地窗玻璃，讓我們用餐起來非常舒適。影片分享
一進門就由機器人帶位，帶我們進去。
採線上點餐，鍋物258元起，只要多40元就有雙主餐。共鍋費120元/人。
招牌必點湯底：剝皮辣椒雞湯鍋系列。
不用另加一成服務費，直接線上付款，超方便的。
接著由機器人送餐，完成AI化。
菜盤裡居然有蝦子和蚵蠣，加分！
拾七官網完整菜單，假日建議可先上網預約，現場排幾乎都一小時起跳。
梅花豬肉和風燒鍋258元
梅花牛肉和風燒鍋268元
肉品都相當新鮮好吃。
紅茶無限暢飲，還有送甜點冰沙。
醬料區自行取用。
挑高二層樓，座位超多又十分寬廣，非常適合家庭聚會、情侶約會、公司聚會好所在。
周邊新景點：R LIVING 文心森林店
白色唯美建築相當好拍。
周邊景點：台中IKEA，擁全球首座空中花園和露天市集。
台中店IKEA瑞典餐廳，擁有大片的落地窗，採光良好，用餐環境相當舒適。
還可以欣賞台中巿區美景。相當愜意～
IKEA空中花園，可搭乘電梯或手扶梯至4樓家具展示間口處，回轉至放置購物推車旁的出入門口，走樓梯上5樓即可抵達
結合自然與永續的空中花園，讓我們在都市中也能用綠意療癒身心靈。影片分享
這裡種植許多花花草草，讓人賞心悅目。
有綠意迷宮，城巿花園、戶外餐桌派對、露天花巿、療癒綠洲、Hej IKEA植栽排字等六大展區。
假日有巿集，12:00-18:00，憑當日不限金額發票，即可兌換限量小禮。
旁邊有落羽松大道，想必等冬天變紅時一定更美～
拾七石頭火鍋：台中市南屯區永春東七路855號；營業時間：11:00-02:00
IKEA空中花園：台中市南屯區大觀路；營業時間：11:00-18:00
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