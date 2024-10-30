為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中超人氣火鍋【拾七石頭火鍋永春店】平價享用雙主餐/氣派裝潢東方禪意清水模建築/IKEA空中花園/台中CP值高火鍋推薦

台中超人氣火鍋【拾七石頭火鍋永春店】平價享用雙主餐/氣派裝潢東方禪意清水模建築/IKEA空中花園/台中CP值高火鍋推薦

大海愛上藍天 人氣：9
share
窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1745篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

拾七石頭火鍋永春店
phone02-2386 2147
place台中市南屯區永春東七路855號 (近大墩11街口)
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章

IMG_4137.jpg

台中的餐廳真是一間比一間大間，一間比一間浮誇，這次享用輕井澤系列拾七，光外觀就讓人驚豔，走進去更是別有洞天，日式裝潢，挑高空間，食量大的還能選擇雙主餐，來台中就是要在氣派裝潢，頂級豪華餐廳用餐，清水模建築結合東方禪意採光極好，紅茶無限暢飲送甜點冰沙，還不收服務費，最低258元起鍋物即可享用高品質火鍋，吃飽可到IKEA空中花園走走，成為台中CP值高的火鍋店。

IMG_4126.jpg IMG_4128.jpg 

台中輕井澤集團火鍋品牌-拾七石頭火鍋

IMG_4136.jpg

浮誇、斗大的招牌字樣，讓人路過不看到都難～

IMG_4201.JPGIMG_4125.jpg

IMG_4129.jpg

 獨棟清水模建築，落地窗玻璃，讓我們用餐起來非常舒適。影片分享

IMG_4133.jpg IMG_4134.jpg  IMG_4205 (1).JPG

一進門就由機器人帶位，帶我們進去。

IMG_4138.jpg IMG_4139.jpg  

 IMG_4140.jpgIMG_4143.jpg

採線上點餐，鍋物258元起，只要多40元就有雙主餐。共鍋費120元/人。

IMG_4142.jpgIMG_4141.jpg

招牌必點湯底：剝皮辣椒雞湯鍋系列。

IMG_4150.jpgIMG_4206 (1).JPG

不用另加一成服務費，直接線上付款，超方便的。

IMG_4209 (1).JPGIMG_4144.jpg

接著由機器人送餐，完成AI化。

IMG_4145.jpg IMG_4146.jpg 

菜盤裡居然有蝦子和蚵蠣，加分！

 IMG_3778.JPG

拾七官網完整菜單，假日建議可先上網預約，現場排幾乎都一小時起跳。

IMG_4151.jpg IMG_4152.jpg

梅花豬肉和風燒鍋258元

IMG_4153.jpg 

梅花牛肉和風燒鍋268元

IMG_4154.jpg IMG_4156.jpg

肉品都相當新鮮好吃。

IMG_4162.jpg IMG_4164.jpg

IMG_4167.jpg IMG_4168.jpg

紅茶無限暢飲，還有送甜點冰沙。

IMG_4169.jpg

醬料區自行取用。

IMG_4181.jpg 

IMG_4174.jpg IMG_4176.jpg

挑高二層樓，座位超多又十分寬廣，非常適合家庭聚會、情侶約會、公司聚會好所在。

IMG_4177.jpg IMG_4178.jpg IMG_4179.jpg  

IMG_4165.jpgIMG_4132.jpg

IMG_4040.jpg IMG_4042.jpg

周邊新景點：R LIVING 文心森林店

IMG_4043.jpg IMG_4044.jpg

白色唯美建築相當好拍。

IMG_4121.jpg

IMG_4096.jpg

周邊景點：台中IKEA，擁全球首座空中花園和露天市集。

IMG_4050.jpg IMG_4054.jpg

IMG_4053.jpgIMG_4055.jpg IMG_4056.jpg IMG_4057.jpg IMG_4058.jpg IMG_4059.jpg IMG_4061.jpg IMG_4064.jpg

台中店IKEA瑞典餐廳，擁有大片的落地窗，採光良好，用餐環境相當舒適。

IMG_4065.jpg

IMG_4181 (1).JPG

IMG_4071.jpg IMG_4074.jpg IMG_4075.jpg IMG_4076.jpg

還可以欣賞台中巿區美景。相當愜意～

IMG_4077.jpg IMG_4079.jpg IMG_4081.jpg IMG_4080.jpg

IMG_4086.jpgIMG_4089.jpg

IKEA空中花園，可搭乘電梯或手扶梯至4樓家具展示間口處，回轉至放置購物推車旁的出入門口，走樓梯上5樓即可抵達

IMG_4088.jpg IMG_4090.jpg IMG_4091.jpg

IMG_4092.jpg IMG_4191 (1).JPG

IMG_4095.jpg  IMG_4097.jpg

結合自然與永續的空中花園，讓我們在都市中也能用綠意療癒身心靈。影片分享

IMG_4098.jpg IMG_4099.jpg IMG_4102.jpg IMG_4101.jpg

這裡種植許多花花草草，讓人賞心悅目。

IMG_4104.jpg IMG_4105.jpg IMG_4106.jpg IMG_4107.jpg IMG_4108.jpg IMG_4109.jpg

有綠意迷宮，城巿花園、戶外餐桌派對、露天花巿、療癒綠洲、Hej IKEA植栽排字等六大展區。

IMG_4110.jpg IMG_4111.jpg IMG_4113.jpg

IMG_4114.jpgIMG_4118.jpg

假日有巿集，12:00-18:00，憑當日不限金額發票，即可兌換限量小禮。

IMG_4116.jpg IMG_4117.jpg

IMG_4197 (1).JPG

IMG_4119.jpg IMG_4122.jpg IMG_4124.jpg

旁邊有落羽松大道，想必等冬天變紅時一定更美～ 

IMG_4123.jpg  

拾七石頭火鍋：台中市南屯區永春東七路855號；營業時間：11:00-02:00

IKEA空中花園：台中市南屯區大觀路；營業時間：11:00-18:00

IMG_3467.jpg

台中推薦早午餐【春水堂崇德店】點飲料加80元起就有早餐/平假日都有限定早餐時段/140元起有氧早餐套餐/台中CP值高早午餐 

IMG_3444.jpg

台中北屯早午餐【梨長辦公室 Uncle Lee’s CAFE】台中清新有質感早午餐/招牌必點梨長家早餐盤/擺盤精緻用心製作/台中CP值高早午餐 

IMG_3746.jpg

台中最新景點│奶油飯店BUTTER HOTEL│奶油黃復古美式飯店 │只開放下午時段│試營運免費參觀招待餅乾和茶飲│台中打卡景點推薦 

IMG_3980 (1).JPG

台中最新美拍景點│國家漫畫博物館園區│15棟日式建築八大展區│圖書館動畫電影院餐廳│大榕樹鏡湖台中最新打卡點 

IMG_3810.jpg

台中推薦住宿|台中東旅|一泊三食|台中火車站附近|千歲月房客優惠|台中公園|台中CP值高住宿 

大IMG_5510.jpeg

台中免費親子景點│台中願景館│5D飛行劇院│互動式多媒體體驗台中│台中巿政府最佳觀景台│平日限定台中景點推薦 

台中絕美高空景觀咖啡【REC COFFEE旗鑑店】享受日本世界級手沖咖啡/隱身在辦公大樓內26樓高空美景餐廳/戶外觀景台欣賞台中無敵美景 

台中排隊必吃美食【刁民酸菜魚】比臉盆還大的酸菜魚/吃魚免費請你喝茶/不當愚民當刁民/訂位小撇步/挑戰舌尖上的味蕾 

台中新開黑暗系餐廳【醉地府鐵鍋燉公益店】奈何橋陰間走一回/感受地府的用餐氛圍/招牌必點地府特調/品嚐人間地獄美食 

台中新開精緻九宮格餐廳【宮亭御膳九宮格料理】可以一次品嚐多道精緻料理/160起就有精緻套餐/生活就是要有儀式感滿足小確幸/視覺與味覺雙重享受 

台中最新購物美食天堂│台中三井LaLaport│北館玻璃屋餐廳戶外觀景台│免費湖景美食街餐廳│台中必遊景點 

台中住宿|草悟道文旅|圓弧型窗戶180度飽覽城巿高樓美景|躺在床上看日出|走路不用一分鐘即可到達草悟廣場|台中CP值高旅宿 

台中飯店早餐吃到飽【星饗道國際自助餐】現沖牛肉湯、牛肉河粉、擔仔麵、麵線吃到飽/早餐時段3.5小時讓你飽到中午/台中CP值高飯店早餐 

台中最新免費景點│中央公園遊客中心特色飛航館│免費搭乘飛機體驗偽出國│冰原劇場欣賞台中之美│沈浸式影片環遊世界│E化空姐機長變裝SHOW│台中室內親子景點  

台中CP值高早午餐【GOGOBUS元氣巴士博館總店】紅白清新風格美式早餐店/招牌必點虎皮奶酥/自製手工香濃奶酥 

全台最美的路易莎【Louisa Coffee 榮德山西門市】獨棟三層樓玻璃屋咖啡館/透明天井如沐浴在日光之中/享受美好的咖啡時光 

2023台中新景點|7-ELEVEN 敦富門市|熊大兔兔現身小7|搭捷運就能到快來找它們合影|全台首間7-11LINE Friends主題聯名店 

台中夾子園旗艦店│夾子園遊樂園│娃娃機主題遊樂園│新手也可以夾中的樂趣│想吃什麼零食自己夾│台中室內親子景點 

台中免費親子景點|馬卡龍公園|挑戰全台最高溜滑梯|台中美樂地高塔遊戲區|台中最好玩的公園|小孩放電好所在  

2022台中最新打卡點|7-ELEVEN 三中門市|Hello kitty 粉紅門市夢幻破表|Kitty陪你喝咖啡|台中7-11三麗鷗聯名店 

台中火車站美食餐廳【有春茶館大智店】傳承台菜料理餐廳/台灣古早味阿嬤的手路菜/招牌必點兩人元氣餐/記憶中家的味道 

台中最划算火鍋吃到飽【花漾轉轉鍋】一中商圈超人氣美食/超狂迴轉火鍋吃到飽平日只要199/招牌必點好蝦一打99元 

台中絕美登山步道│270度無敵觀景台│望月峰獻堂登山步道│中心瓏登山步道│漫步在森林空中步道│台中CP值高親民步道  

【台中兆品酒店】平價奢華享受高空美景飯店/高空景觀露天泳池/當月壽星送紅酒一瓶/品東西自助百匯早餐/台中CP值高飯店  

台中新開餐廳【丰禾台式小館】王品集團唯一台菜餐廳/當月壽星送豬腳麵線/升級版台菜超澎湃的/享受一家人同桌幸福滋味  

台中絕美登山步道│270度無敵觀景台│望月峰獻堂登山步道│中心瓏登山步道│漫步在森林空中步道│台中CP值高親民步道 

【台中好好玩PART 9】2022台中最新景點走拍│台中必拍夢幻網美景點│推薦住宿麻雀巢行旅│台中旅遊景點推薦  

【台中好好玩PART 8】2020台中最新景點走拍│台中必吃五大美食│台中必拍夢幻網美景點│浮島森林│小義大利威尼斯宮│台中旅遊景點推薦   

文章標籤
拾七石頭火鍋永春店 拾七石頭火鍋 台中南屯美食 台中南屯火鍋 南屯平價火鍋推薦 IKEA空中花園 UR LIVING生活美學文心森林店 UR LIVING UR LIVING文心森林店 IKEA台中店 IKEA瑞典餐廳 台中店
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

2024火車環島之旅【台東路得行旅】會呼吸的天井
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up