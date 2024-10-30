桃園萬聖城開城囉～歡迎搭乘施了魔法的鬼公車一起進入傳說中的搗蛋鬼學院，這裡有裝糊塗學院、愛胡鬧學院、惡作劇學院、萬聖小學堂、黑白講學院等，今年一樣在桃園藝文廣場舉行，除舞台區有精彩表演、搗蛋鬼校車、搗蛋鬼學院主題展演秀、還有萬聖市集等好吃好玩又好拍，可順遊桃知道、桃園總圖，陪我們度假一個美好又驚喜的萬聖節～
桃園人好幸福～不用跑遠，在桃園就可以感受濃濃的萬聖節氛圍。影片分享
桃園萬聖城必拍：搗蛋鬼校車
由骷髏頭司機駕駛，可以上車去感受一下，一起前往搗蛋鬼學院。
周邊景點：桃園總圖，大門口也有萬聖節藝術裝置。
愈夜愈美麗，愈夜愈精彩。
桃園萬聖城必拍：黑白講學院
搗蛋鬼學院主題展演秀，每晚18:00-22:00，每半點及整點5分鐘播放。影片分享
周邊景點：熊嗨星樂園，也有萬聖節裝置及小禮物可以拿。影片分享
萬聖城活動只到2024/11/3，想要感受萬聖節來這就對了，一起來桃園萬聖城搞怪變裝走秀吧～
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