官網還有其他不同風格的禮盒，可以到官網挑選

德里斯咖啡，比你想像的更好；開箱德里斯Delicioso花韻禮盒，這次禮盒有日初、暮光、星空100% 研磨濾掛咖啡、台灣土鳳梨酥，來自衣索比亞、巴西的咖啡豆100% 研磨製成濾掛包；品嘗日曬、水洗等技術製成風味咖啡。

「咖啡，不僅是一杯飲品，更是一種生活儀式，一個紓壓享受的美好時刻。」源於榮記洋行的創辦人－張大榮先生於哥斯大黎加求學；品嘗當地咖啡，爾後創立德里斯Delicioso咖啡。

德里斯Delicioso日初、暮光、星空100% 研磨濾掛咖啡各有四包；土鳳梨酥有四個。帶上一盒給許久未見的朋友相聚，禮輕情意重；

手提、盒裝設計，相當穩固；送禮相當適和!! 且吻合現代人喜歡品茗咖啡的習慣!

日初 | 衣索比亞摩卡，風味有莓果與巧克力風味；咖啡中初嘗莓果酸香、與巧克力絲滑濃膩口感；推薦給喜歡這款日曬風味100%研磨咖啡的朋友們!

日曬充分的吸收陽光與飽含多樣礦物質，多種風韻濃膩咖啡中；值得餽贈親友!

暮光 | 咖啡有著堅果香氣及微微奶油焦糖風味，如幻化的暮光；品茗一口暮光咖啡，就如同暮光般在口中耀眼變換!

星空 | 咖啡蘊含奶油香氣與厚韻可可濃膩，品嘗來自巴西的綜合咖啡豆日曬技術；星空濾掛咖啡溫潤你的下午茶時光!

鳳梨酥外型採用台灣形狀，包裝有著台灣好字樣；懷舊經典!

嚴選台灣土鳳梨酥，酸爽甜香的內餡料和餅皮酥香奶香融合與交織完美的台灣懷舊口感! 年節贈禮首選德里斯Delicioso花韻禮盒!!



官網還有其他不同風格的禮盒，可以到官網挑選

Delicioso德里斯

官網：www.delicioso.com.tw

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