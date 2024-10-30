Pikunikku 野餐日｜網路超夯的神級可麗露，外脆內綿密口感會上癮!

各位可麗露控要收藏這家，近期吃到最驚豔的【Pikunikku 野餐日】，是在網路上擁有高討論度的甜點工作室，以純天然食材手工製作，無添加香料、色素、防腐劑的可麗露，硬脆外殼吃起來很有水準，裏頭綿密的口感更是迷人，除了經典的原味還能吃到泰奶、普洱、紅玉紅茶等多變風味！

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肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

Pikunikku 野餐日 品牌介紹



▼【Pikunikku 野餐日】是來自桃園的甜點工作室，主打少油少糖少負擔，以純天然食材手工製作，無添加香料、色素、防腐劑，有販售可麗露、瑪德蓮、巴斯克蛋糕、手工餅乾蝴蝶酥等，希望以用分享家人及朋友的理念來精心研製甜點！

▼每份包裝皆採獨立包裝，這次開箱的可麗露是蛋奶素，共有六入和八入選擇，綜合口味可搭配每種口味各2顆組合，可依喜好自由做選擇。

Pikunikku 野餐日 如何購買

提供宅配和桃園自取服務 點我下單

Pikunikku 野餐日 可麗露開箱

經典香草

▼人氣最高的經典香草口味，一咬下酥脆的可麗露外殼，能吃到裏頭半流心的香氣內餡，同時伴隨著濃郁的酒香，甜而不膩的多層次口感令人愛不釋手。

法芙娜可可

▼成熟大人系的法芙娜可可口味，使用巧克力中的愛馬仕，法國進口100%無糖純可可粉，酥脆外殼中能吃到濃郁可可焦糖香，尾韻則帶來淡淡萊姆酒香氣。

小山園抹茶

▼抹茶控必吃的小山園抹茶 ，嚴選頂級的日本小山園，以焦香酥脆的焦糖外殼，包裹著微苦的抹茶蜂巢狀內餡，可以吃到抹茶與牛奶香氣，超級喜歡！

貴妃烏龍

▼這顆貴妃烏龍可麗露很神奇，吃的時候感覺就像在喝貴妃烏龍茶，結合南投在地茶種製成，可以看到明顯的茶葉籽，口味是清新淡雅的路線，喜歡喝茶的吃貨不能錯過～

Pikunikku 野餐日 食用心得

不誇張！【Pikunikku 野餐日】的可麗露有種魔性魅力，外脆內軟綿的迷人口感，一吃就會讓人忍不住停不下來，難怪被網友稱為神級可麗露，好奇的話就親自吃看看吧！

Pikunikku 野餐日 店家資訊

粉絲團 : Pikunikku 野餐日 FB Pikunikku 野餐日 IG

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自取地點：桃園市桃園區大有路141.143號 (7-11門口）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food