小烹大菜，台中中科商圈無菜單料理美食推薦。台中知名燒肉”大股熟成燒肉專門店“旗下品牌-小烹大菜，非常有特色的將中餐用法式料理呈現，以原型食物精緻料理為特色，而且有雙主菜，目前季節無菜單料理提供兩種價格：488元、788元，用餐有分時段且全預約制，記得先預約才吃得到喔~

小烹大菜

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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小烹大菜 位置與停車

小烹大菜位在台中西屯區玉門路上，一旁是同集團的辛事小麻冒菜，隔條路還有同集團的大股熟成燒肉專門店、知肉極緻韓燒肉。

小烹大菜正門口有機車停車格，而這棟建築物正上方就是立體停車場，要注意的是停車費僅收現金。

小烹大菜的入口處很特別，要穿越辛事小麻冒菜一旁的長長走道，進到裡面之後又是長長的走道才會看到座位區，可說是相當隱密，從外頭無法一探究竟，而且沒有預約直接來現場可是吃不到的喔~

小烹大菜 用餐環境

小烹大菜不只將中餐法式料理化，用餐模式也分時段入場用餐，採全預約制；菜品會道道依照用餐進度上，不像是常見的中餐很快岀齊擺滿一整圓桌感。

座位與座位之間也相當寬敞，利用高低落差與圍籬隔間出距離感，較不受臨桌客人影響，用餐也更自在一些。

小烹大菜 菜單價格

主打季節無菜單料理，大約每3~4個月就會更新菜品，目前只有2種套餐價格：488元匠心全席、788元上品全席。預計12月底更換冬季菜單

套餐內容中皆有8道，包含：開胃菜、前菜、燉湯、佐餐、主餐2道、主食、甜點

小烹大菜 餐點介紹

桌上會夾著當季無菜單料理中的菜品食材介紹，入座後服務生附上一瓶氣泡水，妮妮和布魯覺得餐點調味與變化性就很好吃了，不需額外沾醬或佐料，但因為是中式料理所以有提供店家特製的辣椒醬，香辣過癮，讓無辣不歡的人也可以滿足。

小烹大菜 上品全席開胃菜

南海海參佐海燕窩

以Q嫩又富膠質的南海海參及海燕窩為主角，下方則是南瓜絲、冬瓜絲鋪底，用截然不同的清脆口感凸顯海參與海燕窩的特色，並佐以微甜微辣的醬汁更顯蔬果的清爽感。

小烹大菜 匠心全席開胃菜

韓國鮮蠔肉佐德國魚子醬

鮮蠔搭配魚子醬並佐以清新味道的綠色蘿勒醬，下方搭配青木瓜絲、豆腐和味增酸甜醬，讓整體口感更有層次與豐富。

小烹大菜 沉浸三甄飲

飲品部分很特別，分成無酒精與有酒精的，都是一人三杯，且三杯不同風味、會分三次上桌來搭配當下的菜餚風味。

這次用餐時酒精飲品剛好沒了，所以我們只能點無酒精款的$188，有檸檬焙茶特調、菊花柑橘微氣泡飲、花釀洛神特調，妮妮滿喜歡檸檬焙茶特調的舒服解膩感。 【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

小烹大菜從出餐口可以隱約看到廚房作業過程，食材依照預約人數備料，所以無法臨時追加餐點數量，想嘗鮮一定要預約。

小烹大菜 上品全席前菜

南美海大蝦五香腐皮捲

店家將蝦子與豬腿肉結合一起，再用腐皮包覆下鍋油炸至金黃酥脆，看似炸蝦天婦羅的外觀，內容口感卻是相當豐富，一旁搭配綠色蘿勒醬、酸甜馬鈴薯醬轉換不同味蕾享受。

小烹大菜 匠心全席前菜

渤海海鮮檳榔芋頭球

這道看起來就很”搞剛”的感覺，加入看得到整顆新鮮干貝和魷魚包入檳榔芋泥中，經過油炸的洗禮，使得芋泥球外酥內柔，完整包覆干貝和魷魚的鮮甜味，底部佐以酸甜微辣番椒醬汁，還有酥脆馬鈴薯絲，現場的大小朋友都很愛這一道。

除了2款套餐之外，還可以額外加點閩風薑母雞、麻香干鍋，推薦兩人加點一份的量剛剛好。

閩風薑母雞

大家冬天喜歡來上一爐薑母鴨，但小烹大菜將其改良成前菜而非湯品，而且使用的是雞肉更顯嫩口，創意又具特色。

用心煸出濃厚薑母油香來帶動整體香氣，炸過的厚實雞肉塊真的有著薑母鴨的濃香，還可以搭配著炒出甜味的紫洋蔥和辛嗆洋蔥絲，一道菜餚多種享受。

麻香干鍋牛舌

麻香干鍋這類麻辣料理近年在台灣竄紅起來，小烹大菜的麻香干鍋上桌時，還會桌邊噴上白蘭地提味，即使是中餐也能滿滿儀式感啊!

小烹大菜獨家的辛香料秘方相當迷人，牛舌一入口感受到那溫醇有厚度的辣勁，以及蔓延在舌尖花椒麻感，這道可是布魯大推薦，不知道日後有無提供單點外帶或冷凍包，可以買回家享用當下酒菜。

小烹大菜 上品全席燉湯

瑤柱茶樹菇烏雞湯

以干貝、茶樹菰、白玉烏骨雞為主食材，上桌後可看到清晰的內容物，接著在桌邊沖入熱高湯

店家精心熬煮的濃郁湯頭，有著清新木質香來凸顯烏骨雞的鮮，以及干貝與蘿蔔的甜，濃郁中又不失清爽，很好喝!

小烹大菜 匠心全席燉湯

花膠泰國椰肉燉土雞

和上品全席燉湯相比，匠心全席燉湯的厚度更高一些，類似用醃篤鮮熬湯手法，又在椰肉與花膠的加持下，使湯頭呈現乳黃色澤，喝起來濃郁鮮甜還有著膠質黏唇感，布魯更愛這種醇厚感

小烹大菜 佐餐

三款由店家自製的醃製物小菜，不同於餐前讓人等待上菜時食用，而是選在主餐與主食上來時一起搭配，用以轉換不同味蕾感受。

分別由南瓜、青木瓜、冬瓜製成，妮妮布魯覺得其中最特別的是白色小方塊【蒜香酸甜醃漬冬瓜塊】，在店員還沒介紹之前，我們還以為是白蘿蔔，沒想到居然是冬瓜，充滿水分的綿密口感相當特殊。【豆豉辣椒醃漬青木瓜】爽脆帶點辣香但無太大辣感，【酸甜醃製南瓜】則是清新酸甜很是開胃。

主餐(肉品、海鮮)會和主食(米飯類)一同上桌，但要注意的是雙主餐會分成兩道方式呈現，讓你一種套餐就品嘗得到肉品與海鮮。有些客人來不及等第二款主餐上桌時，在第一道主餐就把米飯吃光了，哈哈！

如果飯量較大的人，也是可以額外再加點米飯，但建議在預約訂位時就先說，以免當天食材備料不夠，想點也沒得加。

小烹大菜上品全席主餐

經典燒白佐東海鮮鮑魚

將豬五花肉、鮮鮑魚與梅干菜的鹹香完整燉煮偎在一起，隱約中還有著淡淡紹興酒香，讓妮妮覺得最特別的是這五花肉看似相當肥，但吃起來與看到想像的不同，入口豐腴柔嫩不油膩，瘦肉的部分也是水嫩不柴口，整體好吃度讓愛吃爌肉的妮妮也是點頭稱好！

三蔥炒爪哇石斑海蝦

上品全席的第二個主餐不只有魚還有蝦，酥炸後加上青蔥、洋蔥、蔥頭濃郁香氣又充滿醬香，無菜單料理能看得到主廚大火爆炒功力、鍋氣十足。一旁淡綠色的洋蔥青豆醬保留原始味道很是清爽，剛好和魚蝦厚重感相輔平衡。

小烹大菜 匠心全席主餐

爆炒澳洲和牛

選用澳洲和牛小菲力部位，肉質柔嫩、醬香濃郁，搭配香甜的玉米穀物醬汁，像是西式餐點以中餐料理手法呈現。

蒸烤馬舌蝶魚

馬舌鰈魚經過蒸烤2種手法，保留了魚肉的鮮嫩細滑，但又能凸顯魚香，黃色的是清新香甜的青芒果醬汁，很有熱帶海島風味，另一側則是香濃蝦泥醬，鹹香厚實是大家習慣的風味，這兩款特殊醬汁的搭配讓我們都很喜歡。

小烹大菜 上品全席主食

紐西蘭青口雞味飯

小烹大菜在白飯上也花費不少功夫，用了白米、黑米、糯小米拌入雞湯、雞油增添香氣，並放上一顆紐西蘭青口貽貝，溫潤雞湯油香讓米飯變得更加有滋味且潤口。

小烹大菜 匠心全席主食

東海鮑魚XO醬風味飯

拌入主廚特製XO醬及東海鮑魚塊，讓米飯帶有鮮味卻不死鹹，搭配主餐剛剛好。

小烹大菜 匠心全席甜點

銀耳焙茶堅果飲

相當不同的飲品，有著淡淡焙茶香，但滋味居然是鹹甜的~

小烹大菜 上品全席甜點

碧螺春燉奶

很推薦給喜歡廣式雙皮燉奶或是牛奶布丁的人，一旁的碧螺春茶湯可以單喝也可以倒入燉奶攪拌，妮妮和布魯都喜歡加到燉奶中一起享用，風味較有變化更好吃。

小烹大菜 隱藏版甜點

不定時會有隱藏版的甜點招待，這天是桂花雪花凍、紫薯糯米糕、鐵觀音炸饅頭，妮妮很喜歡這樣小巧可愛甜點的搭配，讓人有多種享受又不會太過量，其中最喜歡鐵觀音炸饅頭，上面淋上的是鐵觀音煉乳，有著淡淡茶香很舒服。

小烹大菜 心得分享

小烹大菜將法餐式的無菜單料理融入中式料理，呈現出不同的感受，和朋友相約吃飯也能很有質感和氛圍。店家將一道道拿手菜加入新的巧思呈現出不同中餐菜餚，即使是一旁看似微小配角的醬汁也是用心搭配，最重要的是，只要488元起就能享受到法餐無菜單料理的高級感，入門檻接受度高，小資族也能來輕鬆嘗鮮。

妮妮布魯貼心提醒，用餐有分時段且全預約制，記得先預約才吃得到喔~

小烹大菜 店家資訊

地址：台中市西屯區玉門路31號

電話：04 2463 8182

營業時間：12:15~14:00、17:45~21:00

備註：僅接受Inline 系統訂位，需訂超過六人以上的訂位，請於營業日時間來電詢問。

線上預約網址：Inline

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