楠梓美食推薦口水直流14道楠梓美食來囉，一篇帶你找楠梓好吃從楠梓早午餐、下午茶一路吃到楠梓小吃，搜刮楠梓區必吃美食！而且位於高雄市區上方的楠梓，有楠梓車站、捷運紅線通行，離左營高鐵站也不遠，交通十分便利，還有不少學校林立，有不少學生推薦的楠梓平價美食。

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高雄楠梓美食推薦｜早餐、早午餐

蛋餅里家

不可錯過TOP楠梓區美食，主打純手工古早味粉漿蛋餅的蛋餅里家，傳承30年的手藝，將蛋餅外表煎的微酥脆，內部依然維持粉漿蛋餅的軟Q，咬下去外酥內軟，是讓人驚豔的傳統蛋餅，推薦大家可以嘗試塔香蛋餅與菜脯蛋餅，各有各自獨特的風味讓大家品嘗，是間好吃、便宜、份量足，CP值爆表的早餐選擇。

地址：高雄市楠梓區瑞仁路42號 (點我導航)

營業時間：06:00–11:00 (週日公休)

用餐熱門時段 : 9點左右

高雄楠梓美食推薦｜在地楠梓小吃

土庫陽春麵肉燥飯

陽春麵、肉燥飯這些小吃都是local台灣味呀！土庫陽春麵肉燥飯，提供古早味的飯麵小吃，肉燥飯上鋪滿了大塊的肉塊，鹹香夠味，餛飩大顆、乾麵香氣十足還能再點些滷味配著吃，最後再喝碗湯結束這餐，想要吃飽喝足又經濟實惠，這種傳統小吃店絕對是個不錯的選擇！

地址：高雄市楠梓區土庫路232號 (點我導航)

營業時間：10:30–20:30

用餐熱門時段 : 約12點和18點左右

陳麻飯-麻婆飯/椒麻雞

陳麻飯是椒麻雞、麻婆豆腐專賣店，喜歡吃辣的朋友們絕對不能錯過！麻婆豆腐辣的很過癮，醬汁與豆腐、肉末完美地融合在一起相當下飯。如果點麻婆炸雞或麻婆豬排，還可以搭配炸的金黃酥脆的雞肉或豬肉，只能用一個「爽」字來形容呀！如果不吃辣的話，也有不辣的餐點，一樣也都很好吃喔。

地址：高雄市楠梓區惠民路118號 (點我導航)

營業時間：10:00–14:00, 16:00–20:00 (週日公休)

用餐熱門時段 : 約12點和18點左右

高雄楠梓美食推薦｜美食餐廳

義森義式坊

楠梓餐廳推薦更受當地人喜愛。這家餐廳以平價、份量大又美味的義式料理聞名，尤其深受學生族群的喜愛。菜單種類非常多元，從義大利麵、燉飯、義式炒飯、筆管麵到手工薄餅披薩、炸物、冷飲應有盡有。此外，醬料與風味也相當豐富，不論您是喜歡經典的紅醬、白醬，或是創新的泰式、韓式風味，都能在這裡找到自己喜歡的口味。

高雄楠梓美食推薦｜咖啡廳下午茶

清歡居cafe小館

清歡居cafe小館是間溫馨舒適的小餐館，主要提供麵食與套餐，使用的食材都不馬虎，從日本麵粉、無水慢磨果汁、新鮮自碾米，每樣餐點都能感受到廚師的用心，除了食材處理得好，口味也調得非常恰當。用餐環境感覺非常的舒適愜意，還有一隻可愛的貓店員，是會讓人想再訪的楠梓晚餐推薦店。

un café

全時段供應餐點的un café，位於楠梓交流道附近，用餐環境乾淨舒適，適合朋友一起聚餐聊天。un café 餐點種類豐富，有燉飯、義大利麵、早午餐和丼飯，早午餐除了主食，副餐還有濃湯、薯條、沙拉、炒蛋以及起司、香蒜麵包兩款選擇，份量夠又美味，CP值超高！

地址：高雄市楠梓區土庫一路180號 (點我導航)

營業時間：11:00–21:00 (週二公休)

用餐熱門時段 : 中午12點和下午3點之間 ; 晚6點後

高雄楠梓美食推薦｜異國料理

佳欣泰式餐廳

規劃楠梓吃飯來這!佳欣泰式餐廳位在高海科大後方，緊鄰捷運後勁站，步行過去僅需6分鐘，對於沒有交通工具的人來說很方便。供應餐點的辣度非常足夠，不過同時也能為不吃辣的人提供不辣的選項。木瓜絲夠味、綠咖哩夠辣、月亮蝦餅餡料厚實、酸辣海鮮湯用料實在，好吃又便宜份量也很多！

地址：高雄市楠梓區瑞仁路76巷4號 (點我導航)

營業時間：09:00–20:30

用餐熱門時段 : 約12點和18點左右

阿華越南河粉

阿華越南河粉位於台糖花卉農園中心大門口對面，招牌不太明顯，需要稍微留意才不會不小心錯過。用餐環境乾淨衛生，且內有冷氣，食材新鮮，九層塔提味使湯頭自然清甜，餐點選擇多樣。每碗份量都很足，如果想點春捲、法國麵包、涼拌木瓜絲等小點搭配著吃，建議與其他人一同分食才不會吃太撐。

圖片來源：Google

地址：高雄市楠梓區創新路146號 (點我導航)

營業時間：10:30–14:30, 16:30–20:30 (週六公休)

用餐熱門時段 : 約12點和18點左右

素描學派

素描學派是一間俄式餐酒館，老闆曾於世界四大美術學院之一的俄羅斯國立列賓美術學院求學，也是那時在那邊認識老闆娘，婚後兩人回台開了畫室及這間餐廳。每份餐點對於多數人來說都十分新鮮，而且不會覺得不合口味，超大份量的威士忌豬肋排、道地俄式烤肉，一秒有出國感。

地址：高雄市楠梓區藍田路656號 (點我導航)

營業時間：12:00–15:00, 17:00–21:00 (週一公休)

用餐熱門時段 : 約12點和18點左右

高雄楠梓美食推薦｜蔬食、素食

芽米蔬食廚房~素食

原本在軍校路上的舊店名是佑昌素食，遷店後改名為芽米蔬食。芽米蔬食位於右昌森林公園附近，提供純素餐點，會有較多傳統素料。店內餐點大多經濟實惠，是在地人喜歡到訪的店，55元就能買到一份還不錯的便當，整體價位落在80元左右，最貴餐點也不過100元，CP值很高。

圖片來源：Google

地址：高雄市楠梓區加宏路206號 (點我導航)

營業時間：10:30–13:30, 16:30–20:00、星期一10:30–01:30

用餐熱門時段 : 約12點和18點左右

味肯蔬食

味肯蔬食提供炒飯、咖哩飯、麵食等素食選擇，米食均有附贈口味非常清甜的玉米蘿蔔湯。店內所提供的餐點中最特別的是「炒麵麵包」，熱騰騰的現炒炒麵再搭配上軟嫩的麵包，讓整體層次變得豐富，而且價位十分親民，50元銅板價就能夠享有。店內多數餐點葷食者的接受度都高。

地址：高雄市楠梓區惠民路110號 (點我導航)

營業時間：11:00–14:00, 16:30–19:40、星期一、日16:30–19:50

用餐熱門時段 : 約12點和18點左右

高雄楠梓美食推薦｜楠梓夜市

楠梓有三個夜市，營業時間都不相同，分別是楠都、後勁、土庫夜市，有各式各樣的美食聚集，不少小有名氣的老字號美食、必吃小吃、高雄特色名產，好逛又好買是晚上的好去處。