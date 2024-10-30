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不知道為何台北只要找清淡美食推薦都是推薦貴鬆鬆的小李子清粥小菜，想吃平價一點的清粥小菜都沒了嗎?

位於行天宮附近【小品雅廚】真的是台北少見的平價清粥小菜，近期還獲得米其林必比登推薦台北宵夜

營業時間至凌晨5點，也算是能跟小李子比拚的台北清粥小館，雖然每道菜色是平常菜

但吃起來卻相當精緻可口，價格幾乎是小李子清粥小菜的一半，到底是為何要推薦小李子咧?

台北清粥小菜首選，我覺得【小品雅廚】真的是強者!

小品雅廚在哪?

【小品雅廚】位於台北市中原街巷口，剛好位於捷運中山國小跟行天宮站中間

從捷運中山國小站4號出口走過來約4分鐘從行天宮站過來也是哦

真的是不知道為何台北市都沒啥清粥小菜可選擇，網路搜尋台北清淡美食都是很貴的小李子，或著是拉麵?

我就問拉麵是有多清淡?

這間【小品雅廚】主打的TA就是要打吃宵夜跟想吃清爽的客人

營業時間是從晚上六點到隔日凌晨5點，是台北熱門的宵夜美食

【小品雅廚】的菜色跟小李子相比確實是少了些，頂多就是20種菜色，看起來就是一般家常菜

但每一道的口味都炒的相當好吃耶，價格也平價了許多

每一道菜都有標價，看起來都不會很貴，但每次點完都會點一堆，但最多頂多也是300內

不像小李子隨便吃都500起跳，【小品雅廚】不是白飯稀飯吃到飽，白飯一碗20元，清粥一碗10元，都是單碗計價

真的是隨便點就一桌菜，但價格真的是很平價

每道菜都很用心的在料理，也不會刻意將每道菜都做到重鹹重油

想在台北吃清淡一點的晚餐或宵夜，真的非常推薦來這，不要去什麼小李子被當盤子賺錢

番茄炒蛋

這道家常料理番茄炒蛋被主廚料理過後口感很高級

不知道為何他們的炒蛋吃起來就是相當滑嫩綿密，搭配微酸的番茄

也是會讓人瘋狂的夾來吃捏

冬瓜滷肉

我真的很喜歡它們家有做冬瓜滷肉(抱歉我忘記全名)

這個超適合搭白飯或清粥來吃，只要加上一點攪拌，都能大口扒飯

味道也不死鹹，非常推薦點這道菜

滷白菜

不得不說愛吃滷白菜的人，一定要來這家點這道料理

不管裡面的白菜、香菇、還是麵筋..任何食材都滷到非常入味

尤其是白菜還能吃到原食材的甘甜味，香菇也相當鮮嫩多汁

豆棗

這道在平常不過的菜色，一定要出現在清粥小館裡面

不知道為何這個鹹甜滋味搭配白粥吃，就是好吃，甚至比加肉鬆還好吃

回鍋肉

這道回鍋肉真的有把鍋氣給保留

將三層肉、豆乾切成薄片這樣才能將醬料完整吸收並使辣豆瓣能更入味

青椒的清甜也完整呈現，是個不錯的肉品料理可以選擇

高麗菜

小品雅廚的每道菜色真的都是居家平常菜

但就連這個高麗菜都炒得很香，高麗菜的軟硬適中，咬下時青菜的鮮甜會噴出來捏

白粥也很強

不知道為何他們的白粥跟我自己煮的就是有差

應該是白粥的米粒與湯比例平衡有特別調整

粥體不會過於軟爛而且還能吃到米粒的口感，整體也不會呈現軟爛黏密的口感

雖然不是吃到飽，一碗也要收價10元，但宵夜還是少吃點碳水會比較好

坦白說我也不知道要怎樣看盤子就能知道價格

但店裡面的姐姐都能馬上知道價格

雖然白飯跟白粥都需要以碗計價，但整體吃起來還算是相當平價

台北市真的很需要這種平價又好吃的清粥小菜支援!!

我不想每次搜尋台北清淡美食，跑出減重輕食或著是純素的豆類料理

還會跳出清爽的拉麵選項?

這間小品雅廚真的是台北人清淡宵夜的救贖，想找台北清淡餐廳，選它就對了!

店家/景點資訊

店家名稱：小品雅廚

所在地址：104臺灣台北市中山區中原街130號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 18:00-05:00

店家電話：02 2592 9924 Google即時導航





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