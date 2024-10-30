深夜三五好友想要聊天喝茶，卻不知道要到哪裡嗎??

別擔心，平價連鎖經典複合式茶館 米塔集團 集客人間茶館

提供多樣化的精緻餐點 還可加價升級套餐

加入 Ocard米塔集團會員 累積點數免費換精製餐點

首次加入，還有美味小點提供兌換，真的超划算的拉~

平常煩惱要去哪裡聚餐嗎?

來分享一個挺不錯的好地方~

說到台灣茶館文化，我第一個會想到當年的泡沫紅茶館盛行的年代!!

回想當年泡沫紅茶店盛行時，三步五步一巷口

就會有一家泡沫紅茶店~

假日總是吸引滿滿人潮，三五好友喝茶聊天!!!

當年我最喜歡喝的就是珍珠奶茶及蜂蜜紅茶…

這兩種口味茶飲，都有屬於我當年的很重要的回憶呢!!!

營業到深夜三點 夜晚就算是肚子餓~也是覓食好去處

米塔集團 集客人間茶館 提供多樣化的餐點 另外加價升級套餐

餐點從基本茶類至滷味、炸物、鍋物料理等等相當豐富

還提供雙人優惠套餐，讓你有吃有喝 一組一套剛剛好~

Ocard米塔集團會員 你加入了沒??

首次加入還可兌換當期限定免費小點

消費累積點數，可至米塔集團旗下餐廳兌換美味餐點喔~

點餐方式相當簡單，掃碼QR扣即可完成點餐

如需兌換Ocard米塔集團會員點數，另外跟服務人員告知即可

升級套餐基本加價58元 享套餐飲品

另外再加38元或68元，可以再獲得 飲品升級或是升級甜點喔!!

宵夜正餐都吃飽，絕對沒煩惱

銅板烤肉 OR 小火鍋 你想選哪一道??

小孩子才做選擇…..選雙人套餐 兩種一次擁有

韓式銅板烤肉 豬、雞、牛、羊 四種肉品任你挑選

醃漬的肉類讓烤肉更加入味~

搭上精選三樣開胃可口小菜及沾醬

放置在銅板上滋滋作響聲音相當療育

香氣四溢也讓人食指大動~

日式涮涮鍋也是不錯的選擇

豬、雞、牛、羊 四種肉品任你挑選

各種青菜加入鍋內，增加湯頭鮮甜感

再將肉放至鍋中 涮來涮去後拿起~

鮮嫩美味肉在嘴裡及化，搭上白飯更是一絕!!

沾醬汁 更美味~

湯頭也可以加價升級!!

泡菜加$10、藥膳加$20、麻辣加$30、壽喜燒加$40 香濃麻奶加$50

開胃聊天經典搭配 茶飲加炸物及滷味~

讓你有吃有喝又有聊!!!

經典滷香多汁滷味，光看色澤就令人垂涎三尺~

滷汁搭上經典滷將，回甘不油不膩口，開胃聊天必吃~

好吃到你不尷尬!!!

薯條、米血、炸豆腐，還有飲料點起來

三五好友聊天趣，閒話家常一起享受難得忙裡偷閒好時光~

集客人間茶館 平價連鎖經典複合式茶館

其中環境柔和燈光加上舒適寬敞挑高的用餐環境

涼爽的冷氣空調，炎炎夏日也可以讓你清涼又消暑

多道豐富餐點，選擇多樣化

挺適合約會、朋友聚餐

或是午後忙裡偷閒的絕佳選擇~

最重要的就是Ocard米塔集團會員 累積點數免費換精製餐點

也可選擇米塔集團旗下餐廳，誠意滿滿 回饋超讚啦!!

沒帶現金也別擔心，可以使用信用卡付款喔~

集客人間茶館-東興店

台北市松山區東興路16號

營業時間：

星期一 00:00–03:00, 11:00–00:00

星期二 00:00–03:00, 11:00–00:00

星期三 00:00–03:00, 11:00–00:00

星期四 00:00–03:00, 11:00–00:00

星期五 00:00–03:00, 11:00–00:00

星期六 00:00–06:00, 11:00–00:00

星期日 00:00–06:00, 11:00–00:00

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