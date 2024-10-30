



台北凱達大飯店鄰近龍山寺、西門町等知名景點，緊鄰與台鐵共構的萬華火車站，出站即可抵達相當方便！捷運龍山寺捷運站步行也只要5分鐘，是國內外自由行旅客下榻的飯店首選，近日跟好友相約在台北凱達大飯店，搭乘手扶梯即可抵達的凱達家宴中餐廳用餐





凱達家宴中餐廳主要提供粵滬風格中式美食，是一家適合好友、家庭、商務聚餐的家宴中餐廳，現場除了有圓桌形式，也有適合各種不同人數用餐的大小包廂，推薦給正在尋找飯店包廂餐廳的朋友。









家宴中餐廳- 絕代雙椒魚頭



其中家宴中餐廳必點的推薦預訂菜色為「絕代雙椒魚頭」，選用高達五斤重的水庫大頭鰱，無土味肉質鮮美有滿滿膠原蛋白，搭配鮮紅的炮燈籠椒與二荊條辣椒，還有鮮綠的翡翠綠辣椒與微甜的糯米椒，以及自帶微酸風味的泡野山椒，先是爆香後再鋪滿在魚頭上清蒸，最後淋上熱油那種香辣的氣息撲鼻而來！





特別是大頭鰱吃起來肉質細緻，不同的辣椒滲入魚肉中，所帶來不一樣的味蕾刺激，肥而不膩的口感，結合鮮、香、酸、辣的爽勁，尤其視覺也讓人大為滿足！上桌是氣派的10人份，售價2,100+10%元(餐點新鮮現做，為避免久候，敬請提早預約)。





家宴中餐廳- 櫻桃鴨柚香沙拉

主廚選用宜蘭的「煙燻櫻桃鴨」，油脂分佈相當均勻，粉嫩的肉質帶有煙燻的香氣，佐以山藥、黑豆、秋葵、小蕃茄等繽紛時蔬，搭上香甜濃郁的柚香醬汁，整體口感清爽多層次



家宴中餐廳- 燒椒皮蛋

就連我這個不習慣吃皮蛋的人都被收服的一道菜色，傳統名菜「燒椒皮蛋」，擁有40年廚藝經驗的行政主廚戴于益，以嶄新的樣貌呈現這道佳餚開胃菜，入口皮蛋香醇，藤椒油的檸檬香氣與淡淡麻香在口中交融，以炙燒過的彩椒拌入帶點檸檬清香的四川藤椒油，提味效果相當有層次！







家宴中餐廳- 主廚私房滷肉

上桌讓人難以抵擋的窩窩頭配滷肉，選用肥瘦相間的五花肉，以古法純釀醬油、冰糖、老酒，燉煮入味，大火收汁，將滷汁精華濃縮於盤中，香氣濃郁、入口鹹香，搭配窩窩頭的吃法，一口咬下絲毫不膩口，推薦相當美味的招牌菜色。



家宴中餐廳- 麥片金沙蝦球

第一次嚐到這道「麥片金沙蝦球」，才得知是新加坡名菜，使用鹹鴨蛋黃放在大鍋裡炒散，綿密口感、金色外觀仿彿像黃金沙般，放入高溫油炸過的鮮蝦裹勻，並加入健康麥片翻炒增添口感，與鹹蛋黃的風味相伴下是相當和諧。



家宴中餐廳- 蒜香牛菲力

嚴選紐西蘭Prime等級的菲力，以高溫180度酥炸10秒快速起鍋，表皮焦香酥脆脆之外，肉汁完美鎖在肉質內，以獨家醬汁完美包裹，切開五分熟的完美粉嫩色澤，口感柔嫩細緻又不失嚼勁，佐上酥炸蒜片增添層次韻味，脂香味豐！



家宴中餐廳- 砂鍋醃篤鮮

外面餐廳的醃篤鮮湯頭都會偏鹹，但是家宴中餐廳的砂鍋醃篤鮮，我們同行的友人都是一次至少喝3-4碗湯，滋味濃厚又醇厚的湯頭，湯底以豬大骨及雞骨等食材熬製成濃白湯頭，再加入家鄉肉以及豬五花提鮮，熬煮出最自然的鮮甜，口感濃郁且富有豐富膠質，搭配當季的鮮筍、吸飽了湯汁的時蔬，交疊出鮮美的風味，剛好筍子季節也對了，就是一定要點這道！



家宴中餐廳- 蔥燒酥

每年都會來買凱達的蔥燒酥，他們家的酥餅非常好吃，是使用宜蘭三星蔥製作的，切碎後用鹽醃製入餡，烤過後蔥香混合酥餅香，帶出陣陣的辛香清甜感，也是飯店的人氣伴手禮需預訂。







家宴中餐廳- 魚子燒賣







絕代雙椒魚頭 不愧是台北凱達家宴餐廳，繼2019以招牌菜「凱達脆皮豬腳」、2020年「農家酸菜魚」拿下兩岸十大名菜，2023年全新推出的「絕代雙椒魚頭」拿下金獎，是今年必吃的強勢人氣菜色！無論是調味還是風味都是一流的，真的很推薦大家預訂吃吃看！



台北凱達飯店

地址：台北市萬華區艋舺大道167號3樓