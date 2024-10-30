在好友的帶路下，瑪姬來到這間以手工甜點在網路頗有名氣的【寂人甜食】喝下午茶！挑了個好天氣再次來到正濱漁港，正濱漁港的彩色屋雖然看了很多次，也拍了很多照片，但這裡在清晨和落日時分的美景，是很多攝影愛好者會來取景之處，這附近開了許多有特色的咖啡廳和美食，在傳統的漁港形成一個觀光商圈，也吸引不少觀光客來基隆旅遊必遊的景點。

【寂人甜食】

地 址：基隆市中正區中正路505號3樓

電 話：無

營業時間：13:00-19:00 (不定時公休/請追蹤店家臉書公告)

官方臉書：寂人甜食

【寂人甜食】就位在正濱漁港的中正路上，這一整排都是傳統的老屋，咖啡廳就坐落在其中，但路過其實不難發現，我們是照著地址才找到的。

咖啡廳就在老宅的二樓，傳統的磨石子樓梯拾級而上，一盞昏黃的燈光指引，走進了這間老宅甜點咖啡廳。

白天室內的光線明亮，老宅保留原始的樣貌沒有太多變化，牆面重新粉刷後有了新生氣，室內擺上幾張有味道的桌椅和老宅的風格相呼應。

在室內加了綠色植栽和乾燥花來活化空間，讓人有股可沉澱心情的安定氛圍。

入店後必須先瞭解用餐的規定，由於座位不多，內用限時90分鐘，每人低消為一杯飲品或一份甜點。

飲品菜單，主要提供冷熱的茶飲和手沖咖啡，選擇不是很多。

每天都提供不同口味變化的蛋糕，來的這天有這五款手工甜點，光從名稱上就覺得前所未有，都是老闆自己的創意發想，也引起了我想嚐鮮的慾望。

我們今天的姐妹下午茶，就坐在角落這個光線好的位子，享受悠閒的午后時光。

鹹花生藍莓芝麻戚風160

鹹花生加藍莓芝麻口味的戚風蛋糕，光用想的實在無法將這些食材串連起來，引發了很多想像空間。

用大量芝麻融入蛋糕體，再用芝麻混合鮮奶油，中間夾了藍莓果醬，帶來香濃的芝麻香味和酸甜的藍莓果醬，兩者間不衝突，也帶來味覺的新感受。

蛋糕體很鬆軟細綿，很有彈性，在口中散發濃厚香氣。

肉鬆焙茶鹹蛋黃巴斯克160

看到菜單裡有我愛的巴斯克就決定是它了，意外的讓我難以想像加了肉鬆焙茶和鹹蛋黃這種奇妙的組合；雙層的焙茶鹹蛋黃口味，上層再淋上一些鮮奶油再灑上肉鬆，視覺上從未有這種組合的蛋糕，創意十足！

巴斯克的口感濃厚又帶有醇厚的綿密感，鹹香的肉鬆有亮點，讓人有點小驚喜，我個人對這種創意口味接受度很高。

萬壽菊蜂蜜蘋果茶140

有著蘋果香氣和香甜蜂蜜的茶飲，夏日的沁涼飲品。

糖漬檸檬桂花紅茶130

糖漬檸檬加上有桂花香氣的紅茶，喝來酸甜又有桂花香。

我喜歡這裡的手工創意甜品，而且每天提供不同味，讓人有每次來都有不同的期待，適合也喜歡甜品，又愛挑戰新口味的朋友。

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