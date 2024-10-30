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台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

Maggie 人氣：23
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窩客好文

Maggie

發表篇數：23篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：

波赫士領地精品咖啡館 昌吉店
place台北市大同區昌吉街22號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

之前就到訪過的「波赫士領地精品咖啡館」，這次二訪囉～  

位於捷運民權西路站附近，步行可達，提供早、午、晚餐多樣選擇！

台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

這次品嚐了提拉米蘇、巴斯克起司蛋糕、以及榛果拿鐵 

 

✦提拉米蘇

 

店家使用新鮮的咖啡濃縮液，作為手指餅乾的靈魂 

奶油部分選用法國質地細緻、柔滑、稠厚的馬斯卡邦奶油，再搭配法國諾曼地產區的優質動物鮮奶油，清爽不油膩

兩者結合後，呈現出濃郁、滑順且不膩口的口感，最後撒上一層可可粉，完成這道精緻的提拉米蘇  

苦中帶甜的口感，讓人忍不住想再吃第二次～  

現在推出新活動！

🩵 外帶波赫士提拉米蘇1盒$460元，2盒組合價$900元  

🩵 還可以獲得一個精美的保冷袋喔～  

台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

兩間門市可供選擇：昌吉店或明水店，皆可自取

自取的朋友還能獲得店內手工餅乾一份🍪  

對於日常忙碌的生活，外帶自取或外送的選擇讓你隨時隨地享用甜點

✨ **現在！！訂購2盒或滿900元以上，即可享免運費優惠！**  

建議保存期限：  

冷凍可保存3星期，冷藏3-5天，冷凍未退冰時，口感像冰淇淋般順滑🤍

✦巴斯克蜂蜜乳酪蛋糕

台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

視覺表面呈現深咖啡色，融合了蜂蜜的香甜與乳酪的濃郁，口感絲滑，入口即化

附上一旁的奶油，可以額外沾取，增添滑順的口感與奶香

✦榛果拿鐵

台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

細膩的榛果香氣與醇厚的咖啡完美結合，散發出濃郁香氣

滑順的口感在舌尖綿延，微甜的榛果味在奶香中蕩漾，每一口都充滿了獨特香味🤍

✦尼加拉瓜 神隱莊園 日曬

台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

台北市大同區【美食】波赫士領地精品咖啡館｜外帶提拉米蘇兩盒以上免費外送還加送保冷袋

這款咖啡帶有獨特的風味，融合了香草、葡萄柚和橘子果香，並伴隨豆蔻淡雅氣息

喝下去後有酸酸的味覺，但馬上又有回甘的香氣

還特別提供一小瓶咖啡粉給客人聞品，讓你在品嚐前先感受它豐富的香氣

 

🏠地址: 台北市大同區昌吉街22號

🚝交通: 捷運民權西路站5號出口，步行6分鐘

📞訂位電話: (02)2598-3999


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