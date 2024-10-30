提到馬祖南竿當地最具特色的餐廳之一，依嬤的店絕對榜上有名，每一道佳餚都是馬祖傳統的風味料理，還有將馬祖美食精華集聚的450元風味套餐，很適合三五好友一同來享受馬祖在地特色美食唷!!

～依嬤的店～

店家地址：連江縣南竿鄉72-1號

聯絡電話：：0912 261414

營業時間：11:00 ~ 13:30、17:00 ~ 19:30

依嬤的店菜單

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依嬤的店｜地理位置

依嬤的店位於馬祖南竿，營業時間為每日的11:00至13:30，以及17:00至19:30，建議前往前先電話確認有無座位～～

依嬤的店｜店內環境

依嬤的店是用石頭砌成的一樓平房，相當有馬祖當地建築特色，後方大片落地窗讓陽光灑落近來，空間寬敞明亮，用餐起來更是一種享受～～

店內牆上可看到密密麻麻的留言，可見依嬤的店果然是人氣店家，難得到馬祖南竿旅遊，當然也要留下一筆作為紀念啊！！連天花板跟冷氣都有~不知道怎麼寫上去的~

依嬤的店｜菜單MENU

依嬤的店菜單

依嬤的店很現代，已經是用手機點餐，因為餐點價格有變動，所以就直接連結到FB官網看菜單及價格吧~~

如果人少無法叫合菜，最推薦的就是這風味套餐，包含了多樣化的經典菜餚~一份450元就能品味多種馬祖特有的風味料理!!

涼拌紫菜，這道清爽開胃的小菜利用馬祖本地海域豐富的紫菜，搭配簡單的醋汁調味，既能解膩又富含海洋的鮮味

招牌酒糟肉 與 酒糟鰻魚 融合了馬祖酒糟的巧妙運用~酒糟肉豐富的酒香與嫩滑的肉質相得益彰，鰻魚經酒糟腌製更是呈現了獨特的風味，老酒料理必吃啊!!

酒糟炒飯則是到馬祖必吃的美味，將經典的酒糟風味融入米飯，粒粒分明香氣四溢，既能飽腹又能感受到馬祖的美味

老酒醉蝦是利用馬祖老酒的甘醇香氣與新鮮蝦肉的甜美完美融合，讓每一口都充滿了酒香味及鮮甜

淡菜是到馬祖必吃的海鮮之一，鮮甜且肉質飽滿的淡菜，不論是水煮或是五味醋調味都是人間美味~

這看起來可怕的東西叫佛爪，又稱「觀音手」，學名「龜爪藤壺」，是馬祖最具代表性的海鮮美食，生長在礁石潮間帶，台灣目前在馬祖才看的到，想吃藥先剝開外殼就能看到裡面的貝肉，吃起來充滿鹹鹹的海鮮味~

套餐中有每日新鮮的時蔬，為餐點增添了膳食纖維及滿滿的營養~~

燕餃湯也是馬祖當地的傳統湯品，湯頭清爽且口感彈牙，吃完相當滿足呢~

來到馬祖南竿千萬不要錯過依嬤的店，每一到豐富的菜色和道地的馬祖風味都能飽覽當地美食的精華，無論是經典的酒糟料理還是新鮮的海味，都能讓人回味無窮~~

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