在板橋很有名的水果千層蛋糕店在忠孝敦化有了據點

上次路過發現~就進店預約今天就馬上來吃囉!

L'idée Sweet 時甜-敦化店

美食想吃就要衝!一直以來不變的原則!哈~

蛋糕櫃裡面的蛋糕就是由店家當天隨機出貨

品項不一定喔!

除了蛋糕櫃的蛋糕，現場還有一些禮盒

非常的精緻，是不少來用餐客人的看了就想買的伴手禮

內用區的空間並不算大

所以建議想來用餐的朋友先預約比較好

典雅、小巧、溫馨是它給我的感覺

店家賣的東西很簡單就是飲料、蛋糕

沒有其它

以上就是餐廳提供的飲料單

這就是我們今天三個人的甜點和飲料

是不是超可口的呢？!

貝禮詩奶酒拿鐵(熱) 160元

拉花很美麗~好友都捨不得下口喝它囉...

口感上酒味有提高香氣但不至於影響到咖啡本身

伯爵奶茶(冰) 160元

漸層色看起來真美~喝來順滑

好友一下子就把飲料喝到見底了!

香橙馬黛茶 170元

無咖啡因的熱飲，獨特香氣與茶韻

可回沖~

回沖第二次味道上不會過淡

水果法式千層切片 210元

店家主打招牌蛋糕，和在日本吃的味道其實已經很相近

奶油甜香不膩，水果給的也不手軟

只是不知道為什麼千層蛋糕都一定要有香蕉？

香蕉的味道重也很容易蓋過其它水果的味道耶...

真的不懂...

草莓蜜橙巧克力生乳捲切片 175元

巧克力蛋糕體稍稍有點乾，但加上草莓鮮奶油和蜜橙的微酸

吃來就剛好囉!

不甜、微苦回甘、微酸，吃光不是難事!

草莓覆盆子布丁戚風切片 190元

香草蛋糕體、草莓覆盆子做成的慕斯超絲滑入口幾乎就融化開

在口腔裡只剩草莓、覆盆子香酸和布丁的嫩Q甜

個人偏愛這款蛋糕超過水果千層囉!

一個人低消是一片蛋糕或一杯飲料

用餐時間90分鐘，無人候位不會趕人

是一個蛋糕喝下午茶的好地方喔!

餐廳是可以接受假日預約的喔!

店址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄12號

電話：02-2778-2712

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