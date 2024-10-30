板橋漢生西路有一間新開不久的拉麵店

有新店就是要用實際行動來支持一下囉!

駟阪麵屋-主打雞白湯拉麵

白牆配上木質地板，用餐空間溫馨寬敞

提供4款不同口味的拉麵

店家告訴我們所有的湯頭都是雞白湯底

再去做變化的~不同的麵款配料會有些許的不同

可免費加麵喔!

餐廳還有一些私房菜

喜歡的朋友可加點

先點單後付款

冰開水在餐廳後方，有需要的就自取

這裡還有辣粉，想吃點辣的朋友也可以拿取囉!

味噌雞白湯拉麵 200元

店家告知這款湯頭更為濃郁、口味偏重

哈~正符合我意!

日式拉麵味道不重對我而言就是不夠道地!

吃拉麵習慣喝一口頭的我

嗯~~~真的的有濃厚喔!

豬叉燒*1、水菜、海帶芽、玉米粒、半顆溏心蛋

配料很豐富喔~

溏心蛋的口感也好，蛋黃的部份就是最好的半熟狀態

叉燒的部份肥瘦適中

加上炙燒吃來更香喔!

麵條部份可告知想要的軟硬度

我選擇一般，吃來的麵條就跟在日本吃的一樣

麵心帶硬，如果不愛吃這樣麵條的口感，記得跟餐廳說要較軟口味的麵條喔!

辣味雞白湯拉麵 200元

雞叉燒*2、豬叉燒*1、玉米筍、水菜、蔥絲、紫洋蔥丁、半顆溏心蛋

此款拉麵的配料更加豐盛

湯頭更是多了一股特有的辣味香

如果我二訪，我肯定會選它!

雞叉燒的部份使用的是舒肥手法，雞肉又嫩又可口喔!

對美食最大的敬意就是把它吃光光就對啦!

我們都覺得這家的拉麵味濃不油，歡迎大家來嚐鮮囉!

店址：新北市板橋區漢生西路36號1樓

電話：0966-268-528

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