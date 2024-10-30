板橋漢生西路有一間新開不久的拉麵店
有新店就是要用實際行動來支持一下囉!
駟阪麵屋-主打雞白湯拉麵
白牆配上木質地板，用餐空間溫馨寬敞
提供4款不同口味的拉麵
店家告訴我們所有的湯頭都是雞白湯底
再去做變化的~不同的麵款配料會有些許的不同
可免費加麵喔!
餐廳還有一些私房菜
喜歡的朋友可加點
先點單後付款
冰開水在餐廳後方，有需要的就自取
這裡還有辣粉，想吃點辣的朋友也可以拿取囉!
味噌雞白湯拉麵 200元
店家告知這款湯頭更為濃郁、口味偏重
哈~正符合我意!
日式拉麵味道不重對我而言就是不夠道地!
吃拉麵習慣喝一口頭的我
嗯~~~真的的有濃厚喔!
豬叉燒*1、水菜、海帶芽、玉米粒、半顆溏心蛋
配料很豐富喔~
溏心蛋的口感也好，蛋黃的部份就是最好的半熟狀態
叉燒的部份肥瘦適中
加上炙燒吃來更香喔!
麵條部份可告知想要的軟硬度
我選擇一般，吃來的麵條就跟在日本吃的一樣
麵心帶硬，如果不愛吃這樣麵條的口感，記得跟餐廳說要較軟口味的麵條喔!
辣味雞白湯拉麵 200元
雞叉燒*2、豬叉燒*1、玉米筍、水菜、蔥絲、紫洋蔥丁、半顆溏心蛋
此款拉麵的配料更加豐盛
湯頭更是多了一股特有的辣味香
如果我二訪，我肯定會選它!
雞叉燒的部份使用的是舒肥手法，雞肉又嫩又可口喔!
對美食最大的敬意就是把它吃光光就對啦!
我們都覺得這家的拉麵味濃不油，歡迎大家來嚐鮮囉!
店址：新北市板橋區漢生西路36號1樓
電話：0966-268-528
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