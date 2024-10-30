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我超愛的溫體牛火鍋店「牛本色」兩歲了！牛本色是位在台北東區的火鍋店， Google評價高達4.9顆星 ，在這裡可以吃到頂級的溫體牛饗宴，最有特色的台灣造型「溫體牛大三拼」，是國內外饕客推薦必點，在台北想吃到好吃的台南溫體牛，就來牛本色吧！牛本色兩週年慶推出 溫體牛41折活動 ，一份只要148元，名字裡有「牛」的小夥伴，還能免費吃牛，趕快約朋友一起來聚餐吧！台北聚餐首選推薦👍（線上訂位）

牛本色 溫體牛火鍋｜台北東區火鍋推薦

牛本色溫體牛火鍋在傳統溫體牛料理融入創新思維，發掘溫體牛的更多可能性，堅持產地直送、每日低溫配送，完整保留了肉質的水份以及彈性，維持鮮嫩的完美口感，新鮮上桌！從超值套餐到主廚私房菜應有盡有，不只適合聚餐，店內環境裝潢很有特色，也很適合情侶來此約會用餐喔！

牛本色 溫體牛火鍋｜店內環境開箱

牛本色位在台北東區市民大道上，搭乘捷運到忠孝敦化站步行約8分鐘即可抵達，深紅色搭配金色的設計，給人一種低調奢華的魅力，用餐環境有別於傳統溫體牛火鍋，更高級一點的感覺～

店內有四人桌適合小家庭、情侶約會、閨蜜聚餐，也有大圓桌適合一群朋友團圓聚餐，年末將近推薦大家約一群朋友一起來吃鍋！

牛本色 溫體牛火鍋｜牪套餐開箱

超貼心的見面禮，一入座就會先奉上「一碗牛肉湯」，碗底有生牛肉片、薑絲，猶如一秒來到台南，淋下熱滾滾的牛肉湯，完美復刻台南牛肉湯，一口入喉，湯頭味道清甜富含牛肉香氣，真的超級好喝喔！

特別推薦牛本色的套餐，招牌菜色都在裡面，有選擇障礙的人很適合，我們都點「牪 雙人套餐」，其中包含鍋底、溫體牛大三拼、蔬菜盤、秘制黑金滷、主廚壓箱寶、主食、甜點，當然也可以加價升級鴛鴦鍋、牛三寶，大家主食一定要升級牛香小刈包、撥雲月見牛，超級無敵好吃唷！

淡麗麻辣鍋

以牛骨高湯為基底，加入特製麻辣醬及多種乾椒製成，裡面有會爆汁的豆腐，辣度算是小辣的程度，是可以喝的麻辣湯底，麻辣銷魂的爽快感直線上升，涮肉很好吃，大大滿足無辣不歡的我，可以盡情大快朵頤。

厚白牛骨湯

牛本色最強鍋底「厚白牛骨湯」，每天耗時慢火精燉六小時而成，湯頭集結了牛骨精華，香氣誘人、入口香醇溫潤、美味不膩口，會讓人一碗接著一碗的濃郁牛骨湯，可以搭配溫體牛自己沖一碗牛肉湯，想要在秋冬吃鍋暖心暖胃的饕客，這款絕對是初訪必點的首選👍

溫體牛大三拼

國內外饕客推薦必點「溫體牛大三拼」👍很有創意的台灣形狀盤子，每次來吃都看到許多外國遊客，大家都會點這盤溫體牛三拼，不只好吃也很適合打卡拍照唷！

新鮮美味的溫體牛是每日產地直送，保存溫度為6-8度，口感有別於一般牛肉，這一盤裡有三種部位，三種口感一次滿足。

三款部位：橫隔膜、扇子肉、小里肌，建議從台灣南部吃到北部。油花分布精瘦的小里肌，吃起來肉質紮實、較有嚼勁，建議3-5分熟即可；取自牛腹油花分布呈扇型的扇子肉，軟嫩但又不失肉感；油花分布均勻，具有特別香氣的橫隔膜，每一口都柔嫩Q彈，三種肉質輕涮幾秒便可入口～是幸福的味道呀💛

牛三寶

套餐中包含「秘制黑金滷三選一」，但小孩子才做選擇，加價198元就能升級「牛三寶」，滷牛肚、滷牛筋、滷牛臉頰一次滿足，滷味非常入味可以直接享用，牛筋、牛肚口感Ｑ彈好吃唷！

熱炒溫體牛（沙茶/辣炒）

套餐中的主廚壓箱寶，台南有名的沙茶炒牛肉，在牛本色就能吃到囉！熱炒溫體牛有兩種口味，我特別愛沙茶，正宗台式的味道。

撥雲月見牛

這碗鋪滿滿牛肉的丼飯，只要138元就能升級，我覺得很划算，非常推薦大家一定要升級唷！

「撥雲月見牛」將蛋液與牛肉、白飯充分拌勻，堆疊多層次的好味道。飯香、肉香、蛋香交融，每吃一口都會被療癒，讓吃飯這件事也能充滿儀式感與幸福感。

牛香小刈包

吃火鍋竟然可以吃到刈包！！！牛本色最有名的菜色之一，就是這一份「牛香小刈包」，只要加價48元就能吃到兩顆牛肉刈包，真的很划算！必點！

古早味刈包華麗升級，自己動手夾入牛肉、花生粉、香菜，就能吃到香氣迷人的古早味刈包，大大咬上一口，是我最愛的台灣小吃之一，馥郁的香氣彌漫在每一口刈包中，讓我一口接著一口，停不下來。

牛本色 溫體牛火鍋｜2週年優惠活動

名字有「牛」送「脆牛胸」

牛本色迎來2週年優惠活動，生肖「屬牛」或名字中有「牛」字，就能免費吃牛肉，只要字可以拆解出牛字都算，像是朱、生、特等等，1~2牛免費招待「脆牛胸」，3個牛以上免費招待「日本A5和牛」！同桌可以一起計算，趕緊揪朋友一起來吃鍋！

2週年用餐送「誠意奶茶」

2週年慶期間用餐，每桌贈送一瓶原茶製所的飲料，可以選擇超火紅的「誠意奶茶」唷！這可是我喝過就念念不忘的好喝奶茶，奶香十足、甜度剛剛好！

兩週年活動期間：10/10 至 11/17



第一重【牪犇有禮】

生肖「屬牛」或名字中有「牛」字

▻ 1~2牛：免費招待 脆牛胸 乙份(價值$380)

▻ 3個牛以上：免費招待 日本A5和牛 乙份(價值$1,380)

*需提前預訂，並主動告知「參加兩週年活動」



第二重【誠意好喝】

用餐原茶製所飲品乙罐



第三重【肉肆壹試】

單點溫體牛限時加購41折只要$148元



第四重【普天同慶】

天秤座、天蠍座壽星升級招待伊比利豬乙份

牛本色 溫體牛火鍋｜套餐MENU

牛本色 溫體牛火鍋｜店家資訊