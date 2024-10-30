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屏東最新景點試營運中

如果想要登上高處，欣賞海平面上的夕陽

現場放著熱鬧的音樂，讓人沉醉在被夕陽染紅的海面及天空

來這裡很適合吹著海風喝著飲料放空

還把沙子運上屋頂，塑造出絕佳拍照的景點，超推薦

【甲板上The Deck景觀餐廳】

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甲板上The Deck景觀餐廳影片

甲板上The Deck景觀餐廳介紹

這間景觀餐廳其實是位在新開幕的『新園海洋航運園區』

這園區主要是新開闢了通往小琉球的航線：「鹽琉航線」

每日往返共12趟，行駛約30分鐘，讓往返小琉球的旅客多一種選擇

整棟建築物採複合式經營，一樓有超商，而我們的目的地餐廳則是位在三樓

新園海洋航運園區

2024年8月剛啟用的設施，融合船艦及海洋元素的美學設計

戶外樓梯還漆有TAIWAN的字樣，滿適合拍照打卡

「鹽琉線船運服務中心」一樓為主要候船空間、便利商店及服務諮詢站

戶外備有停車場，不管你是要坐船或去餐廳都可以停放使用

室內全白的設計，採用大片的落地窗，自然採光外，在室內也可以看到海景

以及來往的船隻

大廳的中間，設計了一個環型的投影設施，播放著一些有關地球海洋的畫面

設計滿新穎，會有讓你驚艷的感覺，沒想到候船室會有這樣的空間及硬體

甲板上The Deck景觀餐廳用餐環境

要來這間餐廳，就直接從一樓坐電梯到三樓即可

走出電梯門後，就可以看到戶外的餐廳空間

大部分的座位都是戶外型的，有一部分是有遮雨遮蔭的座位空間

並備有沙發區，就很適合點個調酒，坐在沙發上聊天放鬆

另外海景的高腳椅吧台區，可以一眺整個港口的美景

最夯的，同時也是大家為了這一區美景而來

特別還把沙子運上來，整個無死角的海景就在眼前

天氣好，還可以看到小琉球喔

甲板上The Deck景觀餐廳菜單

菜單在這，另外每個人低消是150元

大概就是一杯飲品，滿合理

甲板上The Deck景觀餐廳餐點介紹

一人150元低消，基本上點一杯飲品就夠了

如果想要拍照好看，可以點杯藍色色調的【霜淇淋藍海氣泡飲：170元】

甲板上The Deck景觀餐廳夕陽海景景觀

我想大家都是為了這個景來的，推薦大家早點來，不但可以拍到夕陽

也可以拍到晚上開燈的美景，重點是來早了，就可以拍到空景

沒人時，就可以自己選擇座位拍起照來

屋頂把沙子運上來，搭配身後的海景，營造出一種很chill的氛圍

夜色較暗，餐廳的座椅和燈泡亮起，搭配被染紅的天空

這一刻真的是太美了

天氣的色溫和燈光搭配

照片不用調色就是散發著粉藍色和橘色，很不真實

眼前這景色，令人流連忘返

甲板上The Deck景觀餐廳評價

即便是景觀餐廳，低消設置在每人150元，相當合理

就算是住在附近，想要坐著看夕陽喝個飲料都很親民

如果剛好運氣好，碰到大景，這150元就花得非常值得

而且似乎也沒有用餐時間限制，所以我們一路從4點多

等到太陽慢慢沉入海平面，餐廳打上燈、天空被染色

這樣的美景，剛好被我們捕獲，這裡真的非常推薦

下次有來東港一帶，別忘了排進去喔，推薦給大家

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甲板上The Deck景觀餐廳資訊

營業時間：17:00~23:00

地址：屏東縣新園鄉新興路二段1號3樓

電話：0905-929-922

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交通資訊

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