為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

Jason's Life 人氣：23
share
窩客好文

Jason's Life

發表篇數：869篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 新園鄉

造訪商家：

甲板上The Deck景觀餐廳
place屏東縣新園鄉新興二段1號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章
傳給朋友看
加入官方@LINE

屏東最新景點試營運中

如果想要登上高處，欣賞海平面上的夕陽

現場放著熱鬧的音樂，讓人沉醉在被夕陽染紅的海面及天空

來這裡很適合吹著海風喝著飲料放空

還把沙子運上屋頂，塑造出絕佳拍照的景點，超推薦

【甲板上The Deck景觀餐廳】

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息
只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv
點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

歡迎掃描QR CODE加入『第一次旅遊就上手』社群
一起分享交流旅遊大小事
屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

甲板上The Deck景觀餐廳影片

甲板上The Deck景觀餐廳介紹

這間景觀餐廳其實是位在新開幕的『新園海洋航運園區』

這園區主要是新開闢了通往小琉球的航線：「鹽琉航線」

每日往返共12趟，行駛約30分鐘，讓往返小琉球的旅客多一種選擇

整棟建築物採複合式經營，一樓有超商，而我們的目的地餐廳則是位在三樓

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

新園海洋航運園區

2024年8月剛啟用的設施，融合船艦及海洋元素的美學設計

戶外樓梯還漆有TAIWAN的字樣，滿適合拍照打卡

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

「鹽琉線船運服務中心」一樓為主要候船空間、便利商店及服務諮詢站

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

戶外備有停車場，不管你是要坐船或去餐廳都可以停放使用

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

室內全白的設計，採用大片的落地窗，自然採光外，在室內也可以看到海景

以及來往的船隻

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

大廳的中間，設計了一個環型的投影設施，播放著一些有關地球海洋的畫面

設計滿新穎，會有讓你驚艷的感覺，沒想到候船室會有這樣的空間及硬體

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

甲板上The Deck景觀餐廳用餐環境

要來這間餐廳，就直接從一樓坐電梯到三樓即可

走出電梯門後，就可以看到戶外的餐廳空間

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

大部分的座位都是戶外型的，有一部分是有遮雨遮蔭的座位空間

並備有沙發區，就很適合點個調酒，坐在沙發上聊天放鬆

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

另外海景的高腳椅吧台區，可以一眺整個港口的美景

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

最夯的，同時也是大家為了這一區美景而來

特別還把沙子運上來，整個無死角的海景就在眼前

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

天氣好，還可以看到小琉球喔

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

甲板上The Deck景觀餐廳菜單

菜單在這，另外每個人低消是150元

大概就是一杯飲品，滿合理

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

甲板上The Deck景觀餐廳餐點介紹

一人150元低消，基本上點一杯飲品就夠了

如果想要拍照好看，可以點杯藍色色調的【霜淇淋藍海氣泡飲：170元】

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

甲板上The Deck景觀餐廳夕陽海景景觀

我想大家都是為了這個景來的，推薦大家早點來，不但可以拍到夕陽

也可以拍到晚上開燈的美景，重點是來早了，就可以拍到空景

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

沒人時，就可以自己選擇座位拍起照來

屋頂把沙子運上來，搭配身後的海景，營造出一種很chill的氛圍

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

夜色較暗，餐廳的座椅和燈泡亮起，搭配被染紅的天空

這一刻真的是太美了

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

天氣的色溫和燈光搭配

照片不用調色就是散發著粉藍色和橘色，很不真實

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好 屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

眼前這景色，令人流連忘返

屏東縣新園鄉【屏東新園｜景點】甲板上The Deck景觀餐廳。屏東新開幕海景景觀餐騰，屋頂絕佳賞夕陽，氣氛好

甲板上The Deck景觀餐廳評價

即便是景觀餐廳，低消設置在每人150元，相當合理

就算是住在附近，想要坐著看夕陽喝個飲料都很親民

如果剛好運氣好，碰到大景，這150元就花得非常值得

而且似乎也沒有用餐時間限制，所以我們一路從4點多

等到太陽慢慢沉入海平面，餐廳打上燈、天空被染色

這樣的美景，剛好被我們捕獲，這裡真的非常推薦

下次有來東港一帶，別忘了排進去喔，推薦給大家

————————————

甲板上The Deck景觀餐廳資訊

營業時間：17:00~23:00

地址：屏東縣新園鄉新興路二段1號3樓

電話：0905-929-922

————————————

交通資訊


延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台中市南屯區【台中南屯｜美食】太陽百匯(潮港
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up